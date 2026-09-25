Últimas noticias de fichajes del FC Barcelona: Gyokeres, JJ Gabriel, Julián Álvarez y más

El FC Barcelona arrancó la temporada de LaLiga hecho una furia, con puntaje ideal al final de la séptima jornada. Para graficar esta situación, la diferencia de gol es bestial: metió 31 goles y recibió solamente siete. En la UEFA Champions League arrancaron goleando 5-1 al Feyenoord de los Países Bajos por la etapa de liguilla.

Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Barça.

1. Interesa Viktor Gyokeres

Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third Round | Alex Pantling/GettyImages

The Guardian asegura que una oferta que ronde los 50 millones de euros podría ser suficiente para que el sueco abandone el Emirates Stadium, ya que Mikel Arteta prefiere a Kai Havertz por sobre el ex Sporting. En ese contexto, el Barça aparecería como posible salida.

2. El Barcelona se baja de la pelea por JJ Gabriel

Manchester United U18 v Sabah U18: UEFA Youth League | Zohaib Alam/GettyImages

El propio Deco en rueda de prensa fue claro sobre el caso del atacante juvenil del Manchester United: "No hay nada que decir sobre este chico. No estamos interesados en un jugador en su situación. No estoy seguro de lo que pasa, ni de si todavía es jugador del Manchester United. No estamos involucrados".

3. Luis Suárez, apuntado

Sporting CP v FC Arouca - Liga Portugal Betclic 2026/27 | Gualter Fatia/GettyImages

Según informa el periodista turco Ekrem Konur, el FC Barcelona tiene al punta colombiano Luis Suárez en su lista de deseos para el mercado de fichajes de invierno, tras que sea uno de los candidatos para reforzar el ataque en la última ventana de traspasos.

4. Deco le cierra la puerta a Julián Álvarez

Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Florencia Tan Jun/GettyImages

Deco también habló sobre el caso del delantero del Atlético de Madrid: "Julián es pasado, nosotros tenemos que mirar hacia adelante, estamos contentos con lo demás. Espero que él también esté bien, esté ayudando a su club y al final es esto. O sea, hay muchos negocios, muchos fichajes que no nos suelen pasar".

5. Un gigante busca a Dani Olmo

Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Sky Sports informa que el Bayern Múnich podría presentar una oferta en el mercado de invierno para fichar a Dani Olmo, a quien conocen muy bien de su paso por el RB Leipzig.

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