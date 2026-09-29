Últimas noticias de fichajes del FC Barcelona: Van Dijk, Koundé, Haaland, Schlotterbeck y más

El FC Barcelona tiene varios frentes abiertos de cara a la planificación de su plantel para el próximo mercado. La defensa aparece como una de las zonas que podría sufrir más cambios, con Hansi Flick interesado en sumar alternativas para la zaga y los laterales.

Al mismo tiempo, algunas piezas del actual equipo podrían dejar el club si llegan propuestas que encajen con las necesidades deportivas y económicas de la entidad. En este escenario, el Barcelona mantiene bajo observación a futbolistas de perfiles muy diferentes.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Hansi Flick has been named La Liga Coach of the Month for September.



Barcelona went 4 games unbeaten in September, scoring 19 goals and conceding just 5. pic.twitter.com/XozkCO4WEQ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 29, 2026

A continuación, las últimas noticias de fichajes del FC Barcelona:

1. Virgil van Dijk, una oportunidad de mercado

Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27 | Ian MacNicol/GettyImages

El central neerlandés aparece como una alternativa para reforzar la defensa azulgrana. Van Dijk, de 35 años, termina contrato con el Liverpool al final de la temporada y podría quedar libre, una condición que convierte su experiencia en un atractivo para el Barcelona.



El conjunto inglés ya busca posibles reemplazos mientras el futbolista analiza su futuro.

2. Jules Koundé no asegura su continuidad

Barcelona v Real Madrid - Copa del Rey Final | Fran Santiago/GettyImages

El blaugrana estaría dispuesto a escuchar ofertas cercanas a los 75 millones de euros por Jules Koundé, pese a que el francés tiene contrato hasta 2030.



El Liverpool sería uno de los clubes interesados y la operación podría estructurarse con unos 60 millones fijos más variables. La adaptación de Eric García al lateral derecho habría influido en el escenario del defensor.

3. El Barça, atento al Ciy y a Erling Haaland

Brentford FC v Manchester City FC - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

El delantero noruego podría abandonar el Manchester City si el club recibe una sanción que implique un descenso de categoría por el caso financiero que investiga la Premier League.



Según trascendió, el Arsenal ya habría tanteado su situación, mientras que el Real Madrid y el Barcelona también estarían atentos. Su eventual salida supondría una operación de enorme impacto económico.

4. Nico Schlotterbeck, opción para la defensa

FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-BREMEN | SASCHA SCHUERMANN/GettyImages

El central alemán vuelve a aparecer entre las alternativas del conjunto culé para reforzar la zaga. Flick conoce al futbolista y sería partidario de su incorporación, aunque la operación no sería sencilla.



Schlotterbeck tiene contrato con Borussia Dortmund hasta 2031 y también figura en los planes de Real Madrid y Liverpool.

5. Alejandro Balde interesa en Inglaterra e Italia

FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper Trophy | NurPhoto/GettyImages

El lateral izquierdo perdió protagonismo en la planificación de Flick y varios clubes ya siguen su situación. El Liverpool, el Chelsea y el AC Milan aparecen entre los interesados de cara al mercado de enero.



Balde todavía pretende triunfar en el Barcelona, aunque una salida comienza a ser una posibilidad concreta si mantiene su actual situación deportiva.

6. Frenkie de Jong está en la rampa de salida

FC Barcelona v Girona FC - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

El conjunto catalán habría decidido escuchar ofertas por Frenkie de Jong durante el próximo mercado invernal.



La entidad culé valoraría su salida en torno a los 60 millones de euros, mientras el neerlandés tampoco vería con malos ojos un cambio de escenario si eso le permite recuperar continuidad y protagonismo.

7. Pedro Porro en el radar

Tottenham Hotspur FC v Aston Villa FC - Premier League | Ryan Pierse/GettyImages

El Barcelona también habría puesto sus ojos en Pedro Porro, actualmente en el Tottenham. Flick buscaría sumar mayor profundidad y capacidad ofensiva por el costado derecho, por lo que el español encajaría en ese perfil.



Su llegada dependería, entre otros factores, del margen económico que tenga el club en enero.

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