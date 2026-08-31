Últimas noticias de fichajes del Real Madrid: Angelo Stiller, Manu Koné, Eduardo Camavinga y más

El Real Madrid está trabajando realmente duro para reperfilar su plantilla de cara a la próxima temporada, tratando de concretar salidas para hacer espacio a nuevas figuras. Ya llegaron Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Carlos Espí, el marfileño Yan Diomandé y Sergio Martínez como más reciente adquisición.

Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Real Madrid de cara a la temporada 2026/27:

1. Sergio Martínez es Merengue

Real Racing Club de Santander v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Según informó el propio Racing de Santander, el Real Madrid abonará el total de la cláusula de salida en un solo pago (3 millones de euros) y el talentoso mediocampista pasará a estar a disposición de José Mourinho en los próximos días.

2. Se queda Camavinga

Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Mateo Villalba/GettyImages

A pesar de los intereses del Galatasaray y el Manchester United, Eduardo Camavinga seguirá vistiendo de blanco en esta temporada. El internacional francés fue reconocido por su gran partido frente al Málaga y pide pista para ganar lugar en la rotación.

3. Manu Koné aparece en el radar

AS Roma v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27 | Ivan Romano/GettyImages

En caso de desprenderse de algún mediocampista antes del cierre del mercado de fichajes, uno de los apuntados es el internacional francés Manu Koné, que hoy brilla en la Roma. No sorprendería que el Madrid avance por él en algún mercado de fichajes futuro.

4. Angelo Stiller, la opción de emergencia

FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27 | DeFodi Images/GettyImages

No es la primera vez que se vincula a Stiller con el Real Madrid, y ahora parece estar posicionado como la gran opción para ejecutar de manera rápida si hay alguna baja inesperada en el mediocampo. Se clasificó a la UEFA Champions League con el Stuttgart.

5. El Cádiz y el Fulham buscan a Manuel Ángel

Manuel Angel of Real Madrid seen during LaLiga EA Sports | SOPA Images/GettyImages

El canterano del Real Madrid despertó intereses para sumar experiencia fuera del Merengue, con el Fulham de Álvaro Arbeloa negociando por ahora con éxito según informa el Diario AS. El otro interesado es el Cádiz, hoy en la segunda división.

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