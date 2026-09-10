Últimas noticias de fichajes del Real Madrid: Bastoni, Endrick, Courtois, Rúben Neves y más

El Real Madrid trabajó fuerte en el mercado de fichajes para intentar darle a José Mourinho la mayor cantidad de variantes posibles de cara a la nueva campaña, donde buscan cortar la sequía de dos temporadas sin títulos. Llegaron Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Carlos Espí, el marfileño Yan Diomandé y Sergio Martínez como más reciente adquisición.

Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Real Madrid.

1. Alessandro Bastoni sigue en el radar

Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | NurPhoto/GettyImages

Según informa el Diario AS, el defensor central del Inter de Milán había sido un pedido expreso de José Mourinho a Florentino Pérez, aunque la no salida de Raúl Asencio generó que no se libere espacio en la plantilla para incorporarlo. Su nombre podría reaparecer en el mercado de invierno.



2. ¿Qué pasará con Endrick?

Real Madrid Training Session | David S. Bustamante/GettyImages

Según Mario Cortegana, antes de enero se tomará una decisión sobre su futuro, con la posibilidad de que salga nuevamente cedido. Una venta no estaría sobre la mesa de las opciones para el Real Madrid. Cabe destacar que en el último mercado su situación también fue incierta, pero terminó quedándose en Chamartín.



3. Se acerca la renovación de Thibaut Courtois

Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Mateo Villalba/GettyImages

DPG desde Bélgica informa que el Real Madrid se reunirá en las próximas semanas con el guardameta mundialista para renovar su contrato por una temporada más, hasta junio de 2028.

4. Una opción llamada Ruben Neves

Al Hilal vs Neom: Saudi Pro League | Abdullah Ahmed/GettyImages

Según informa Rodra, el Real Madrid podría valorar el fichaje del mediocampista portugués Rúben Neves en el mercado invernal ante los reiterados problemas para confeccionar la medular. En el partido contra el Inter de Milán tuvo que jugar Alexander-Arnold como 5.

5. Martín Zubimendi evalúa una salida del Arsenal

Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27 | Marc Atkins/GettyImages

Informa TEAMtalk que el volante central español podría abandonar el Arsenal si no se gana un lugar en el once inicial de Mikel Arteta antes del mercado de invierno. El Merengue y el Chelsea, a la espera.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP