Últimas noticias de fichajes del Real Madrid: JJ Gabriel, Jon Martín, Lennart Karl, Eduardo Camavinga y más

El Real Madrid tuvo un arranque de temporada que no fue según lo previsto, con dos derrotas en el tramo inicial de la misma que complicaron sus aspiraciones, al menos en LaLiga. La Copa del Rey todavía no ha comenzado y en la UEFA Champions League debutaron con triunfo.

Ahora, empieza a asomarse a lo lejos el mercado de fichajes de invierno, donde volverán a salir a la búsqueda para intentar ajustar detalles de la plantilla.

Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Real Madrid:

1. ¿La oferta del Arsenal descentró a Vinicius?

Vinicius Junior (Real Madrid CF) seen in action during | SOPA Images/GettyImages

El periodista Antón Meana parece haberle encontrado la explicación al mal arranque de temporada del extremo brasileño: "No está centrado en lo mental después de estar muy cerca de protagonizar uno de los mayores movimientos en la historia del mercado de fichajes y cambiar el Real Madrid por el Arsenal. La Premier quería hacerle la imagen mundial de su liga y no se marchó, pero creen que mentalmente sí".

2. El FC Barcelona y el Real Madrid aceleran por JJ Gabriel

Manchester United U21 v Leicester City U21: U21 Premier League | Manchester United/GettyImages

Según el Diario Sport, tanto Culés como Merengues se disputan el fichaje de JJ Gabriel, juvenil del Manchester United. Los de la capital habrían presentado la mejor oferta económica, pero los catalanes estarían apretando fuerte de la mano de Deco para hacerse de su pase.

3. Los grandes de Inglaterra atentan contra el fichaje de Jon Martín

Real Sociedad de Futbol v AFC Bournemouth - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1 | NurPhoto/GettyImages

El Merengue tiene entre ceja y ceja a Jon Martín, joya de la Real Sociedad de gran arranque de temporada en la 2026/27. Fussball News adelanta que tres grandes de la Premier League están interesados en él y pueden complicar las chances del Madrid: Arsenal, Chelsea y Liverpool.

4. Nuevo anhelo en el Bayern: Lennart Karl

SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27 | Alex Grimm/GettyImages

El talentoso atacante de 18 años podría tener pronto una novela vinculada a su renovación con el Bayern Múnich y el Real Madrid está atento a pescar en esa situación. Christian Falk detalló en Bayern Insider que el contrato que tiene Karl con los bávaros no es especialmente largo y la directiva tendrá que tomar la delantera lo antes posible para renovarle y no tener problemas.

5. El Galatasaray se interesa por Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga (Real Madrid CF) is seen in action during | SOPA Images/GettyImages

Fanatik informa que el Galatasaray vuelve a tener a Camavinga en el centro del radar tras haberse tentado con su fichaje en el último mercado. El protagonismo del francés en el equipo que comanda José Mourinho ha mermado aún más y su presencia en la rampa de salida de cara al invierno es prácticamente una realidad.

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