Últimas noticias de fichajes del Real Madrid: Michael Olise, Rodrygo, JJ Gabriel, Jarrad Branthwaite y más

El Real Madrid está trabajando realmente duro para reperfilar su plantilla de cara a la próxima temporada, tratando de concretar salidas para hacer espacio a nuevas figuras. Ya llegaron Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Carlos Espí, el marfileño Yan Diomandé y Sergio Martínez como más reciente adquisición.

Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Real Madrid de cara a la temporada 2026/27:

1. ¿Nueva novela por Michael Olise?

SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27 | DeFodi Images/GettyImages

Según Christian Falk, el francés está empezando a dar vueltas a la hora de hablar de su renovación con el Bayern Múnich y el Real Madrid está atento a la situación, teniendo en cuenta que quisieron incorporarlo a toda costa en este último mercado.

2. Rodrygo vuelve a despertar intereses

Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Según TEAMtalk, el Arsenal reactivó las conversaciones para hacerse del extremo brasileño del Real Madrid, que está en la recta final de su recuperación. Si las condiciones están dadas, los Gunners podrían presentar una oferta en el mercado invernal.

3. El Merengue encabeza la carrera por JJ Gabriel

Manchester United v Crystal Palace - FA Youth Cup | Alex Livesey/GettyImages

JJ Gabriel, talentoso atacante de solo 15 años, habría pedido salir del Manchester United despertando intereses de varios gigantes del mundo del fútbol. Según Mario Cortegana en The Athletic, el Merengue lleva varios meses trabajando en su fichaje.

4. Disputa con el Atlético de Madrid por Jarrad Branthwaite

Everton FC v Crystal Palace FC - Premier League | Jan Kruger/GettyImages

Tanto Colchoneros como Merengues están en la carrera por sumar al central inglés del Everton, con un valor de mercado aproximado en 95 millones de euros. Viene de tener varias lesiones de rodilla, pero sigue siendo uno de los mayores proyectos del fútbol inglés.

5. El Real Madrid, atento a Tomás Araújo

FBL-POR-LIGA-VITORIA GUIMARAES-BENFICA | MIGUEL RIOPA/GettyImages

El Merengue, junto al AC Milan y Bayern Múnich, están sondeando el futuro de Tomás Araújo, según informa el periodista Ekrem Konur. El precio a pagar por el futbolista del Benfica sería de unos 40 millones de euros.

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