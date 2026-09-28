Últimas noticias de fichajes del Real Madrid: Ramón, Van Dijk, Mora, Haaland, Mac Allister, Karl y Zubimendi

El mercado de fichajes todavía está lejos de abrirse, pero el Real Madrid ya tiene varios nombres sobre la mesa pensando en las próximas ventanas. La planificación deportiva de José Mourinho apunta tanto a reforzar posiciones concretas como a aprovechar oportunidades de mercado.

En ese escenario, hay varios jugadores jóvenes y otras figuras consolidadas en Europa que aparecen en el radar del club, aunque las situaciones son muy diferentes en cada caso.

Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

A continuación, lás últimas noticias de fichajes del Real Madrid:

1. Jacobo Ramón

Como 1907 v Parma Calcio - Serie A 2026/27 | Image Photo Agency/GettyImages

El central formado en La Fábrica se consolidó en el Como bajo las órdenes de Cesc Fàbregas y el Real Madrid conserva una opción para recuperarlo. El merengue podría estudiar su regreso en 2027, especialmente ante la necesidad de renovar su defensa a corto plazo.



Sin embargo, Ramón no tendría actualmente intención de volver, ya que prioriza seguir acumulando minutos en Italia. Asimismo, el Arsenal y el Chelsea también lo mantienen bajo seguimiento.

2. Virgil Van Dijk

AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27 | David Horton - CameraSport/GettyImages

Mourinho habría pedido al Real Madrid considerar un posible movimiento por el neerlandés de cara al próximo mercado de invierno; el central del Liverpool aparece como una alternativa de jerarquía para reforzar la zaga en el corto plazo.



El contrato de Van Dijk con el conjunto inglés finaliza en junio de 2027 y, según trascendió, el club no tendría previsto extenderlo por ahora. Esa situación podría abrir la puerta a una salida durante enero, aunque cualquier operación dependerá de las condiciones que establezca la dirigencia inglesa y de la postura del propio futbolista.

3. Gilberto Mora

Pachuca v Tijuana - Torneo Apertura 2026 Liga MX 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El delantero del Xolos de Tijuana se convirtió en uno de los jóvenes talentos que despiertan mayor interés en Europa. Su gol ante Colombia, durante la vigente fecha FIFA, le permitió hacer historia con México: con 17 años y 347 días, se convirtió en el futbolista más joven en marcar con la selección mayor.



Su proyección ya captó la atención del Real Madrid y el FC Barcelona, que siguen de cerca su evolución y podrían protagonizar una disputa por una de las grandes promesas del fútbol mexicano.

🚨 JUST IN: Reported Real Madrid target Gilberto Mora has a release clause of around €25M. @marca pic.twitter.com/w9jwu06ijP — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 28, 2026

4. Erling Haaland

Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27 | Carl Recine/GettyImages

El noruego vuelve a aparecer relacionado con el Real Madrid ante la incertidumbre que rodea al Manchester City por su proceso judicial en la Premier League.



El delantero tiene contrato con el City hasta 2034, por lo que cualquier operación dependería de múltiples factores y, especialmente, del desenlace definitivo del caso. En esa línea, el Arsenal también aparece como otro club atento a su futuro.

5. Alexis Mac Allister

AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27 | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

El argentino continúa siendo una pieza importante para el Liverpool, pero su situación contractual alimenta los rumores. Tiene vínculo hasta junio de 2028 y todavía no recibió una propuesta de renovación, algo que él mismo reconoció públicamente.



Su padre y representante, Carlos Mac Allister, además, aseguró que el Real Madrid no se puso en contacto con ellos. Por eso, su nombre aparece más como una posibilidad a seguir que como una negociación en marcha.

6. Lennart Karl

SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27 | Alex Grimm/GettyImages

El juvenil del Bayern Múnich también fue relacionado con el Real Madrid después de que trascendiera su deseo de jugar algún día en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, Fabrizio Romano descartó conversaciones o negociaciones actuales entre las partes.



Karl permanece concentrado en el Bayern, donde tiene contrato hasta 2029, por lo que cualquier movimiento pertenece, de momento, al terreno de las especulaciones.

7. Martín Zubimendi

Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third Round | David Price/GettyImages

Zubimendi completa la lista de nombres vinculados al proyecto madridista. El internacional español juega actualmente en el Arsenal y tiene contrato hasta 2030, por lo que una eventual salida exigiría una negociación importante.



El PSG, por su parte, también mantiene a Zubimendi entre sus opciones de cara a la próxima ventana.

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