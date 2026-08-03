Últimas noticias de fichajes del Real Madrid: Rodri, Vinícius Jr, Yan Diomandé y más

El Real Madrid está trabajando realmente duro para reperfilar su plantilla de cara a la próxima temporada, tratando de concretar salidas para hacer espacio a nuevas figuras. Ya llegaron Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, pero eso no les basta y van por más.

Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Real Madrid de cara a la temporada 2026/27:

1. Estancada la negociación por Rodri

Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup Final | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

Enzo Maresca, en una rueda de prensa, aseguró: "El fichaje de Rodri por el Real Madrid es pura especulación". El club inglés no tiene prisa por vender, mientras que el español está a la espera de cerrar la llegada de Yan Diomande, lo que se demoró más de lo que se esperaba.

2. Reunión final por Vinicius Jr.

Real Madrid Training Session | Antonio Villalba/GettyImages

El brasileño se sumó este lunes a la pretemporada del Real Madrid tras sus vacaciones post Mundial, pero todavía tiene que arreglar su continuidad en la Casa Blanca con el Arsenal al acecho para hacerse de su ficha. Tiene reuniones programadas a lo largo de la semana para intentar llegar a buen puerto o terminar el asunto con una transferencia.

3. ¿Se cae la llegada de Yan Diomandé?

RB Leipzig v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga | Maja Hitij/GettyImages

Según informa el periodista Florian Plettenberg, las conversaciones se han estancado en el último día, con una falta de respuesta del RB Leipzig a la última oferta hecha por parte del Real Madrid. Los alemanes le han pedido a Diomande que se una a la pretemporada.

4. Sinfín de ofertas por Mastantuono

Real Madrid Training Session | Europa Press Sports/GettyImages

Según informa el Diario AS, el internacional argentino tiene aproximadamente 12 clubes interesados en sumarlo en calidad de cedido para la próxima temporada. El Villarreal asoma como la opción de LaLiga, hay clubes de la Premier League, el Rennes de la Ligue 1 y tres clubes italianos de la talla del AC Milan, la Fiorentina y la AS Roma.

5. Uli Hoeness ironiza sobre Olise

FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026 | Kevin Voigt/GettyImages

"No hay ningún tipo de temor al respecto. Me partí de la risa. He mirado cuánto tiempo le queda de contrato: aún tres años. Para mí esto no es un tema en absoluto. Ya podría venir aquí el mismísimo emperador de China, que no nos sentaríamos a hablar con él", dijo el directivo del Bayern Múnich sobre una eventual salida de Michael Olise al Merengue en diálogo con Sport1.

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