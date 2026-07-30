Últimas noticias de fichajes en el América: ¿James Rodríguez al Nido?, el primer refuerzo y más

Esta semana el Club América disputará la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX previo a su presentación en la Leagues Cup 2026.

El conjunto azulcrema recibirá al Club Santos Laguna en el Estadio Banorte y buscará volver a la senda del triunfo, luego de un inicio de certamen a medio gas tras ganar apenas 0-1 frente al Club Querétaro e igualar 1-1 ante el Atlante FC.

Mientras tanto, después de mucha espera la gente de medios del club finalmente anunció a su primer fichaje del mercado de verano.

Por lo tanto, a continuación, les compartimos las noticias más recientes sobre fichajes del conjunto azulcrema.

Óscar Perea es el primer refuerzo azulcrema

El atacante colombiano se ha convertido en nuevo futbolista del América tras los primeros reportes que indicaban que estaría llegando al Nido a inicios de esta semana, el jugador colombiano es el primer refuerzo de la escuadra capitalina para este Apertura 2026.

Fue bastante el tiempo que tuvo que pasar para que las Águilas concretaran una negociación, se trata de un joven colombiano de 20 años, que como ya ha trascendido juega por la banda de la izquierda en ofensiva.

De momento, se sabe que llega en buenas condiciones, pero aún no se sabe si debutará ante Santos Laguna en la Jornada 3 del Apertura 2026 o esperará hasta la Leagues Cup ante San Diego FC.

Thiago Helguera y Agustín Amado, los mediocampistas buscados por las Águilas

Miren que lo que me mandaron de lo que ha estado revisando recientemente Antonio Ibrahim.



Thiago Helguera

Agustín Amado



Por Helguera pude confirmar existió contacto hace algunos días. pic.twitter.com/mmXzVVjQj3 — CA1916 (@_ca1916_) July 28, 2026

La directiva de Coapa al fin cerró su primera contratación en el mercado de pases tras la llegada de Óscar Perea. De acuerdo con información del periodista Jonatan Peña, esta sería precisamente la estrategia que seguirá el conjunto americanista durante el resto del mercado de fichajes.

La intención sería buscar jóvenes sudamericanos con potencial de crecimiento con una inversión a bajo costo. Los nombres que aparecen en el radar de la dirección deportiva son Thiago Helguera y Agustín Amado, ambos mediocampistas, pero de condiciones distintas.

Thiago Helguera de 20 años puede desempeñarse como pivote, mediocentro defensivo o interior, se formó en las categorías inferiores de Nacional y fue transferido al Sporting Braga en 2024. Posteriormente jugó cedido con el Mirandés de España y también ha representado a Uruguay en selecciones juveniles.

Mientras que, Agustín Amado de 25 años es un mediocampista central con mayor vocación creativa, capaz de participar en la generación de juego y jugar más adelante.

Comenzó su trayectoria profesional con Fénix, tuvo una experiencia en Francia y desde septiembre de 2023 pertenece al Boston River, logrando una regularidad en la Primera División de Uruguay.

¿James Rodríguez opción para el América?

James Rodríguez con opción de regresar a México | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

James Rodríguez vuelve a estar en la mira del América tras quedar como agente libre. Sin embargo, su posible llegada al Apertura 2026 dependería de que acepte una importante deducción salarial y otras condiciones.

El colombiano podría mover el mercado de fichajes del fútbol mexicano. Después de terminar su relación con el Minnesota United, el cafetalero apareció como una de las opciones para reforzar al América el segundo semestre del 2026.

De acuerdo con la información del periodista Paco Montes, de FOX Sports, el cuerpo técnico encabezado por Guillermo Almada ve con buenos ojos la llegada del colombiano. No obstante, las Águilas pasan por un tema económico que les obliga a cuidar cada movimiento y según la información difundida por DSports, el colombiano buscaría mantener un ingreso cercano a 5 millones de dólares anuales.

La oferta que podría ofertar el club mexicano rondaría los 3.5 millones de dólares por temporada, pero a pesar de ello esta posibilidad sigue siendo una especulación sin ofertas formales ni un interés claro del jugador por regresar al balompié azteca tras su paso por Club León.

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