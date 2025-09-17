Últimas noticias de fichajes para el A2025 de Liga MX: Carcelén, Gruezo, Coronel, Quiñones, Águila, Berterame y más

El pasado viernes 12 de septiembre llegó a su fin el mercado de transferencias del Apertura 2025, de la Liga MX, así que los clubes han quedado con sus plantillas completas para disputar el título, pero hasta ahora se dieron a conocer los arribos de algunos tras haber pasado los exámenes médicos.



Por otro lado, algunos ya piensan en el siguiente Clausura 2026.



Aquí te dejamos lo último que ha habido del Fútbol de Estufa:

1. Querétaro suma a Michael Carcelén

¡Y AÚN HAY MÁS! 🔵⚫️



Antes de pasar la noche mexicana con la familia…



Michael Carcelén ya es Gallo Blanco. 🇪🇨



¡Bienvenido a tu nueva casa!#Los75DeGallos pic.twitter.com/IgLuvWpgk8 — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) September 16, 2025

Este lunes 15 de septiembre, Gallos Blancos dio a conocer algunas últimas incorporaciones a su plantilla, comenzando por el ecuatoriano.



El pivote arriba desde el Deportivo Aucas de su país, pero también ha formado parte de su selección. Arriba al Gallinero mediante un préstamo por un año con opción de compra.

2. Edison Gruezo también se une a Gallos Blancos

¡Reforzamos el ataque! 🐓



De Ecuador para Querétaro…



¡A darlo todo por el Azul y Negro, Edison Gruezo! #Los75DeGallos pic.twitter.com/EnDcq0ISbZ — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) September 16, 2025

Los queretanos incorporaron otro ecuatoriano más a sus filas y es el centrocampista de 18 años, procedente también del Aucas.



Los negriazules acordaron un préstamo por un año con opción de compra. El mediocentro es considerado una joya en su país.

3. Mateo Coronel ya está en México para firmar con Querétaro

Mateo Coronel | Marcelo Endelli/GettyImages

Si bien aún no han hecho oficial su fichaje, desde la semana pasada se sabía que el argentino jugaría con Gallos Blancos y está muy cerca de estampar su firma.



Este mismo lunes, el delantero viajó a suelo azteca. Procedente del Atlético Tucumán de su país, el goleador arriba en cesión hasta diciembre del 2026 con una obligación de compra siempre y cuando cumpla ciertos objetivos.

4. Cruz Azul podría repatriar a Julián Quiñones en 2026

Julián Quiñones | Yasser Bakhsh/GettyImages

Si bien apenas vamos a mitad del semestre, algunos clubes ya estarían pensando en el siguiente Clausura 2026.



Ante este escenario y de acuerdo con Adrián Esparza de TUDN, La Máquina tendría en mente al colombiano nacionalizado mexicano que milita en el Al-Qadisiya de Arabia Saudita.



El valor del atacante está valuado en 10 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt, pero los de La Noria tendrían que pagar un poco más por él.

5. Chivas seguiría tras Eduardo Águila

Eduardo Águila | Jam Media/GettyImages

Para este semestre, el Guadalajara tuvo acercamientos con el defensa del San Luis, aunque al final no hubo ningún acuerdo.



Debido al mal funcionamiento de la zaga central, el Rebaño intentaría de nuevo ir por el canterano potosino, que ha sido el mejor del semestre hasta ahora según el portal Statiskicks.



Ya habrá más noticias una vez que acabe el actual campeonato.

6. Germán Berterame emigraría de Rayados en 2026

Germán Berterame | Agustin Cuevas/GettyImages

El periodista turco Ekrem Konur filtró que el delantero argentino nacionalizado mexicano ha recibido ofertas concretas de clubes de Arabia Saudita y la MLS, con cifras que superan los diez millones de dólares por su traspaso, cantidad que está alejada a lo que la directiva de Monterrey pediría realmente por sus derechos. Todo esto sería una vez que culmine el Mundial 2026, así que queda como un simple rumor.

7. Alexis Gutiérrez acabaría rápido su paso en América

Alexis Gutiérrez | Bryan Byerly/ISI Photos/GettyImages

Apenas llegó este semestre y ya se rumora que el mediocentro acabaría su aventura en Coapa este mismo invierno.



Azteca Deportes informó que distintos reportes locales afirman que el atacante de las Águilas no ha convencido al técnico brasileño André Jardine y a pesar de haber llegado este torneo, la directiva no descarta una salida para el Clausura 2026.

8. Pumas descartó el fichaje de Alex Alcalá

¡La gran joya mexicana! 💎🇲🇽 El joven futbolista mexicano, Alex Alcalá, ya firmó contrato para ser parte del City Football Group, los dueños del Manchester City, ojalá lo veamos ahí. La nota: https://t.co/7fsAPvNXWE#manchestercityfc #mancity #AlexAlcala pic.twitter.com/ABLNPfkFoi — Plano Deportivo (@PlanoDeportivo) January 16, 2024

Una de las grandes sorpresas del mercado de verano fue que Universidad Nacional rechazó contratar al apodado ‘Messi Mexicano’, mediocampista de 19 años, que fungía en el Manchester City sub-18, mas no pudo pasar a la sub-21, quedándose por un año sin minutos oficiales con el equipo, con el cual tiene contrato hasta el 2028.



A pesar de hacer la prueba junto a José Juan Macías, no pudo pasarla, supuestamente por razones meramente futbolísticas.