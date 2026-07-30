Últimas noticias de fichajes para la campaña 2026 de la MLS: Janssen, Nono, Maziz, Harrison, Holse, Dorsch y más

La temporada 2026 de la Major League Soccer se ha reanudado. Y ahora, con el retorno de la competencia, los rumores sobre posibles transferencias se han incrementado, además algunos clubes ya están presentando sus altas y bajas para la segunda parte de la campaña.



Aquí están las últimas noticias del Fútbol de Estufa de la liga estadounidense:

1. DC United firmó a Kimito Nono

D.C. United Signs Japanese Midfielder/Defender Kimito Nono from Kashima Antlers



Read More 📖: https://t.co/XPSYkzZ5dP pic.twitter.com/zhfYlZfkRF — D.C. United (@dcunited) July 29, 2026

Este miércoles, The Men in Black anunciaron el arribo del lateral derecho, procedente del Kashima Antlers de la J1 League de Japón.



El japonés de 24 años, que también puede desempeñarse como interior y extremo izquierdo, firmó un contrato hasta la temporada 2028-29 con opción a la 2029-30.



“Combina solidez defensiva con un instinto ofensivo excepcional. Estamos encantados de darle la bienvenida a nuestro club y esperamos ver el impacto que tendrá en el terreno de juego”, dijo el Dr. Erkut Sogurt, director general de operaciones del club.



2. Atlanta United quiere a Darwin Núñez

Darwin Núñez | Carl Recine/GettyImages

The Five Stripes estaría negociando el fichaje del delantero uruguayo del Al-Hilal de Arabia Saudita, según la información compartida por el medio The Athletic. La fuente explicó que las conversaciones todavía están en una fase muy temprana, además, el equipo primero tendría que liberar una plaza de Jugador Designado.



3. Enzo Díaz es seguido en la MLS

Enzo Díaz | Sports Press Photo/GettyImages

El medio Radar da Bola de Brasil dio a conocer que el lateral izquierdo podría dejar al Sao Paulo porque el Talleres de Córdoba de Argentina estaría interesado en repatriarlo a través de un préstamo.



No obstante, el argentino tiene otro pretendiente, pues el Charlotte FC lo está monitoreando.



4. Jack Harrison reforzó al New England Revolution

We can finally spill the beans 🗣️



The New England Revolution acquired English winger Jack Harrison from English Premier League club Leeds United FC and signed him to a Designated Player contract through the 2029-30 MLS season, pending receipt of his P-1 visa and international… pic.twitter.com/xMPgY06Dwp — New England Revolution (@NERevolution) July 25, 2026

En el 2017, el extremo izquierdo militó con el New York City FC, hasta que en ese mismo año partió a Inglaterra para defender a diferentes clubes.



En la última temporada, el inglés estuvo cedido con la Fiorentina de Italia desde el Leeds United, pero ahora se puso a disposición de los Revs, firmando un contrato de Jugador Designado hasta la temporada 2029-30.



5. Felipe Mora se despidió del Portland Timbers

A Legacy in Green & Gold.



Tomorrow, we celebrate Felipe Mora's final match as a Portland Timber.



Thank you, Pipe🌲💚 pic.twitter.com/zipJEMkwdu — Portland Timbers (@TimbersFC) July 24, 2026

El pasado sábado, el chileno vivió su último partido con los Leñadores, ya que jugará en el fútbol mexicano, precisamente con el San Luis.



El delantero ya había militado anteriormente en el balompié azteca con Cruz Azul y Pumas, faltando solamente el anuncio oficial de su alta.



6. Kerwin Vargas saldría del Charlotte FC

Kerwin Vargas | Cory Knowlton/ISI Photos/GettyImages

El periodista colombiano Pipe Sierra notificó que el Athletico Paranaense de Brasil firmará al extremo derecho de 24 años, el cual ya está en suelo brasileño para poder firmar su contrato que será por cuatro temporadas.



La venta del colombiano se dio en seis millones de dólares incluyendo bonos, mientras El Acuñado retiene el 20 por ciento de una futura venta.



7. Philadelphia Union, cerca de perder a Olwethu Makhanya

Olwethu Makhanya | Luke Hales - FIFA/GettyImages

El Rangers de Escocia estaría cerca de cerrar el fichaje del defensa central del cuadro de Pensilvania, así lo informó el periodista Tom Bogert.



El internacional sudafricano se va por una cifra superior a los 4.5 mdd, mientras The Union retendrá una cláusula de venta.



Se debe recordar que el zaguero africano no había regresado con el club tras el Mundial 2026 debido a que sentía que se le había negado la posibilidad de ser traspasado a Europa.



8. Youssef Maziz defendería al Colorado Rapids

Youssef Maziz | BRUNO FAHY/GettyImages

Tom Bogert compartió que el conjunto de Denver tiene muy avanzado el fichaje del mediocentro ofensivo francés, quien se encuentra libre tras culminar su relación con el OH Leuven de Bélgica.



9. Una fortuna de los Wizards por André Luiz

André Luiz | Alex Grimm/GettyImages

El medio brasileño Ge Globo aseguró que el Sporting Kansas City tiene un acuerdo para fichar al extremo derecho del Olympiacos de Grecia.



Al parecer, el club está poniendo sobre la mesa una cifra que ronda los 22 mdd para hacerse con el brasileño.



10. Nashville SC abrió sus puertas a Famara Camara

Locking down the midfield for the long haul 🔒 pic.twitter.com/n1rsC6J2Ab — Nashville SC (@NashvilleSC) July 27, 2026

El lunes pasado y a través de sus redes sociales, The Six-Strings le dieron la bienvenida al pivote senegalense, quien llega procedente del Ranheim IL de la Segunda División de Noruega.



El volante africano de 21 años tiene contrato hasta junio del 2029 con opción para prolongarlo hasta junio del 2030.



11. Carlo Holse, nuevo refuerzo del St. Louis City SC

Welcome to CITY, Carlo! 🇩🇰



We have acquired Danish attacking midfielder Carlo Holse as a Designated Player on a permanent transfer from Turkey’s Süper Lig side @Samsunspor.



🗞️ https://t.co/wvFvFinbI9 pic.twitter.com/O5JKPOV5b0 — St Louis CITY SC (@stlCITYsc) July 28, 2026

La semana pasada se supo que el conjunto de Misuri estaba en pláticas avanzadas para incorporar al atacante danés del Samsunspor de Turquía.



Este martes, los de la Conferencia Oeste anunciaron el fichaje del centrocampista ofensivo, quien estampo su firma hasta la temporada 2028-29, con opción de alargar hasta el 2029-30.



12. Marcelo Saracchi es buscado por el Houston Dynamo

Marcelo Saracchi | Craig Foy - SNS Group/GettyImages

El periodista argentino Uriel Iugt dio a conocer que El Anaranjado ofertó para comprar al uruguayo del Boca Juniors de Argentina, que lo tuvo a préstamo con el Celtic de Escocia en la última temporada.



El cuadro norteamericano puso sobre la mesa 1.2 mdd por el 60 por ciento de la carta del lateral izquierdo, quien no entra en planes del Xeneize, aunque este último no ha omitido ninguna respuesta.

13. Toronto FC y Niklas Dorsch unieron sus caminos

New addition to the midfield 🇩🇪



Player Arrival presented by @KLM



📰: https://t.co/wbpyEmZszD pic.twitter.com/QYIjtqhAbx — Toronto FC (@TorontoFC) July 28, 2026

La semana pasada, el periodista italiano Fabrizio Romano notificó que los Reds habían llegado a un acuerdo para incorporar al centrocampista del FC Heidenheim 1846 de Alemania.



Tras ello, esta misma semana el cuadro canadiense le dio la bienvenida al volante alemán, que estará con la institución por cinco años.



14. LAFC cede a Artem Smolyakov

#LAFC loans defender Artem Smoliakov to Ukrainian club FC Kharkiv



Best of luck, Artem.



🔗 https://t.co/9wIAlxNbJM pic.twitter.com/zvsfdjB6bU — LAFC (@LAFC) July 28, 2026

Los Ángeles FC anunciaron la salida a préstamo del lateral izquierdo al FC Kharkiv de Ucrania, el cual será hasta junio del 2027.



La cesión del defensa ucraniano cuenta con una opción de compra.



15. Sebastian Berhalter dio el salto a Europa

𝐅𝐨𝐫𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭 𝐨𝐟 𝐨𝐮𝐫 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲. 💙



Midfielder Sebastian Berhalter has been transferred to English Championship side Middlesbrough FC.

For every moment, every memory, and for everything you gave to this city, thank you, Seba. We wish you the best in this next… pic.twitter.com/8tDEltcMrd — Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) July 28, 2026

Tras haber participado con los Estados Unidos en el mundial, el centrocampista llamó la atención del Middlesbrough de la Segunda División de Inglaterra, el cual lo adquirió por una cifra no revelada.



El Vancouver Whitecaps despidió al atacante estadounidense a través de sus redes sociales deseándole lo mejor y reteniendo una parte de su carta por una futura venta.



16. Luighi Souza, el nuevo atacante del NYCFC

Bem-vindo a Nova York, Luighi 🇧🇷🗽



We've acquired Forward Luighi on loan from @Palmeiras through the 2026 season, with an option to buy.



📰 https://t.co/1RYTvr5e5v pic.twitter.com/ofXQRuevlf — New York City FC (@newyorkcityfc) July 28, 2026

Este martes, el conjunto neoyorquino hizo oficial el fichaje del brasileño de 20 años, procedente del Palmeiras de su país.



El delantero arriba a préstamo hasta el final de la temporada 2026 contando con una opción de compra.



17. Vincent Janssen se volvió Leñador

Pen to paper. Vincent Janssen is here ✍️



📰: https://t.co/ZMawwZSE18 pic.twitter.com/uQMN2JZICo — Portland Timbers (@TimbersFC) July 29, 2026

El delantero neerlandés decidió dejar Europa para vivir una aventura más en suelo americano, siendo el Portland Timbers su nuevo hogar.



El Toro se encontraba como agente libre tras acabar su contrato con el Royal Antwerp de Bélgica y ahora estampó su firma por dos años.



18. Quieren de regreso a Brenner Souza

Brenner Souza | Ruano Carneiro/GettyImages

Apenas el año pasado, el brasileño militaba en el FC Cincinnati, sin embargo, fue fichado por el Vasco da Gama de su país.



El Columbus Crew tiene la intención de hacer volver al delantero a la liga estadounidense, tanto que lo buscó a préstamo, algo que no prosperó, según relató Tom Bogert. Lo que es un hecho es que al atacante sudamericano le encantaría volver a los Estados Unidos.