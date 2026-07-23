Últimas noticias de fichajes para la campaña 2026 de la MLS: Kyogo, Boudri, Dorsch, Holse, Matan, Achouri y más

La temporada 2026 de la Major League Soccer se ha reanudado. Y ahora, con el retorno de la competencia, los rumores sobre posibles transferencias se han incrementado, además algunos clubes ya están presentando sus altas y bajas para la segunda parte de la campaña.



Aquí están las últimas noticias del Fútbol de Estufa de la liga estadounidense:

1. Inter Miami anunció a Carlos Casemiro

Lo que se venía rumorando a lo largo del verano se convirtió en realidad. El internacional brasileño se convirtió en el nuevo fichaje de Las Garzas, arribando como agente libre tras culminar su vínculo con el Manchester United de Inglaterra. El pivote firma contrato hasta finales del 2027 con opción para extender por un año más.

2. DC United, interesado en Ian Subiabre

Ian Subiabre | Rodrigo Valle/GettyImages

El periodista argentino Luciano García reportó que Los Hombres de Negro tienen la mirada puesta en el extremo derecho del River Plate de Argentina.



El comunicador indicó que existen charlas entre los clubes, pero por ahora no hay ninguna oferta formal por el argentino.

3. Aidan Strokes se va a Inglaterra

🚨🌟🇺🇸 Aidan Stokes DEJA @NewYorkRedBulls y SE VA a @BrentfordFC, a préstamo CON opción de compra.



El arquero de 18 años nacido en New Jersey es también elegible por INGLATERRA Y GALES, selecciones en las que ya jugó en juveniles. ⚠️👀



vía @DanRebain97 @tombogert pic.twitter.com/sw728TcC1x — MLS Argentina (@MLSArgentinaOk) July 23, 2026

El periodista Tom Bogert comunicóp que el Brentford de la Premier League se llevará a préstamo al joven arquero del New York Red Bulls.



El nacionalizado británico se va cedido con una opción de compra, pero primero estará con el segundo equipo inglés.

4. Iván Jaime, del agrado del Minnesota United

Iván Jaime | Tim Austen/GettyImages

Los Loons están interesados en el mediocentro ofensivo español del Porto de Portugal, quien la pasada temporada estuvo cedido con el CF Montréal, así lo indicó el periodista italiano Rudy Galetti. Del mismo modo, notificó que Los Bribones ya iniciaron contactos por el volante ibérico.

5. Toronto FC amarró a Niklas Dorsch

Niklas Dorsch | picture alliance/GettyImages

El reconocido periodista italiano Fabrizio Romano dio a conocer que los Reds llegaron a un acuerdo para incorporar al centrocampista alemán del FC Heidenheim 1846 de su país. Los canadienses pagarán 4.3 millones de dólares por el volante, quien firmará contrato por cinco años.

6. Punto final de James Rodríguez con los Loons

Gracias por todos, James pic.twitter.com/e0Wj3Qx7st — Minnesota United FC (@MNUFC) July 21, 2026

La historia duró muy poco. El Minnesotad United hizo oficial la salida del mediocampista colombiano, quien apenas disputó ocho encuentros con el equipo, repartiendo dos asistencias. Hasta ahora se desconoce que seguirá en la carrera del tres veces mundialista.

7. Carlo Holse rechazó a Toronto FC

Carlo Holse | Anadolu/GettyImages

Según el periodista turco Zafer Köse, los Reds estuvieron tras los pasos del delantero europeo, ofreciéndole una buena propuesta.



Sin embargo, el danés del Samsunspor de Turquía prefirió al St. Louis City SC, el cual pagará alrededor de seis millones de dólares para que firme un contrato como Jugador Designado.

8. LA Galaxy fichó a Kyogo Furuhashi

Kyōgo Furuhashi is a G.



We have agreed to a transfer for forward Kyōgo Furuhashi from Birmingham City through the 2030-31 season, pending receipt of his P-1 Visa. Furuhashi will occupy an International Slot on the Galaxy roster.



📰: https://t.co/PORIEYzzAm pic.twitter.com/xV9LBc5vHa — LA Galaxy (@LAGalaxy) July 21, 2026

Los Galácticos lograron llevar a sus filas al japonés del Birmingham City de Inglaterra, quien también militara en clubes como el Celtic de Escocia, donde logró ocho títulos nacionales, y el Stade Rennes FC de Francia.



El delantero de 31 años firmó por los próximos tres años, con la directiva californiana esperando que aporte su gran experiencia después de ver acción con la selección de Japón, así como haber vivido en carne propia la UEFA Champions League.

9. Real Salt Lake se convenció con Juan José Arias

Officially Claret & Cobalt

Arias has permanently transferred to RSL



In English: https://t.co/lGu3bIOu4x

En Español: https://t.co/3bPeYWqhnQ pic.twitter.com/42B0zEzoGA — Real Salt Lake (@realsaltlake) July 21, 2026

Luego de haber estado a préstamo desde el Atlético Nacional de Colombia en calidad de préstamo, el equipo de Utah tomó la decisión de comprar la carta del defensa central colombiano de 22 años.

10. Portland Timbers eligió a Martí Cifuentes

Welcome to Portland, Martí 🌲



Martí Cifuentes has been named Head Coach of the Portland Timbers.



📰: https://t.co/GQt94lL1wt x @MCC14 pic.twitter.com/KbwZP3BQvn — Portland Timbers (@TimbersFC) July 21, 2026

Aunque sonó primero para arribar al fútbol mexicano, el técnico español aterrizó en la liga estadounidense, donde dirigirá a los Leñadores. El timonel ibérico de 44 años, que firmó por los próximos tres años, ha dirigido a clubes como el Queens Park Rangers y el Leicester City de Inglaterra.

11. Nicolás Fernández quiere dejar al NYCFC

Nicolás Fernández | Vincent Carchietta/GettyImages

El periodista argentino Germán García de TyC Sports informó que el centrocampista externó a la directiva del New York City su deseo de irse. Debido a esto, el argentino decidió hace poco no renovar su contrato.



Lamentablemente para los Pigeons, hace poco rechazaron una oferta de 18 millones de dólares por su fichaje.

12. Alexandru Matan se puso el jersey del St. Louis City

We have signed Romanian attacking midfielder Alexandru Mățan through the 2028-29 MLS season with a club option for the 2029-30 season.



🗞️ https://t.co/MFZMDpOUbe pic.twitter.com/aAH46IQq4W — St Louis CITY SC (@stlCITYsc) July 21, 2026

El conjunto de Misuri anunció el fichaje del mediocampista ofensivo, quien viene desde el Panetolikos de Grecia, firmando un contrato hasta el final de la temporada 2028-2029, con una opción para extender por un año más.



El volante rumano regresa a la MLS, pues anteriormente militó por cuatro años con el Columbus Crew SC, donde conquistó la MLS Cup 2023 y la Leagues Cup 2024.

13. Olwethu Makhanya no reportó con The Union

Olwethu Makhanya | Luke Hales - FIFA/GettyImages

Tom Bogert reportó que el defensa centra no regresó con el Philadelphia Union tras disputar el Mundial con Sudáfrica, donde tuvo una destacada actuación. ¿La razón? Según el periodista, el sudafricano cree que el club rompió una promesa de venta al Viejo Continente, causando su malestar.

14. Nashville SC sumó a Zidane Yáñez

Nashville SC Acquires Forward Zidane Yañez from New York City FC https://t.co/i9VCNQaspj pic.twitter.com/Zpr5BYH9Uf — maurycountysource (@maurysource) July 21, 2026

El delantero de 18 años, considerado una promesa del fútbol chileno, dejó al New York City para convertirse en nuevo jugador de Las Seis Cuerdas.



“Zidane es una joven promesa ofensiva con un gran potencial y su combinación de creatividad y entrega lo convierte en una amenaza constante de gol”, dijo el club sobre el arribo del chileno-puertorriqueño.

15. Hugo Cuypers se acerca a México

Hugo Cuypers | Tim Austen/GettyImages

Desde la semana pasada se supo que Rayados de Monterrey de México estaba en negociaciones para hacerse con el delantero del Chicago Fire.



Sobre el tema, Tom Bogert explicó que el club regio finalizó el trato para firmar al atacante vega, pagando alrededor de 7.5 mdd.

16. Orlando City no quiere ceder a Marco Pasalic

Marco Pasalic | Patrick Smith - FIFA/GettyImages

Tom Bogert reportó que por ahora no existe ninguna oferta del Hull City de Inglaterra por el croata.



El periodista explicó que a través de un intermediario averiguaron la posibilidad de hacerse con el extremo derecho en calidad de préstamo, sin embargo, los Leones no tienen intención alguna de cederlo.

17. San Diego avanza por Elias Achouri

Elias Achouri | Maja Hitij - FIFA/GettyImages

El cuadro californiano estaría finalizando un acuerdo para fichar al internacional tunecino, así lo ha comentado Tom Bogert.



El extremo izquierdo del FC Copenhague de Dinamarca, que disputó tres partidos en el Mundial 2026 con Túnez, llegaría como Jugador Designado.

18. NYCFC sigue de cerca de Romelu Lukaku

Romelu Lukaku | Jamie Squire/GettyImages

El portal GOAL reveló que los Pigeons están interesados en los servicios del internacional delantero belga del Napoli de Italia. Se sabe que los Partenopeos han decidido vender al cuatro veces mundialista, pues ese fue el acuerdo al que llegaron tras haberse reunido con su agente.

19. LAFC vendió a Amin Boudri

Los Ángeles FC hicieron oficial la baja del sueco, quien regresa a su país para defender los colores del Hammarby IF. Su estadía con el equipo fue muy corta, ya que apenas jugó siete cotejos, sin embargo, los californianos conservan un porcentaje de cualquier venta futura.

20. Stipe Biuk regresaría a la MLS

Stipe Biuk | Angel Martinez/GettyImages

El extremo croata habría alcanzado un acuerdo con el CF Montréal y el Real Valladolid de España espera una oferta formal para cerrar el traspaso.



El delantero llegó al club blanquivioleta desde LAFC como una de las inversiones más importantes de la entidad en los últimos mercados, pero no logró consagrarse.