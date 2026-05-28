Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de la MLS: Lewy, Neville, Carnell, Pec, Zaha, Hopkins y Josef

La temporada 2026 de la Major League Soccer ha entrado en una pausa debido a la próxima incursión del Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, así que no habrá acciones hasta que la justa internacional llegue a su fin.



Serán siete semanas que la MLS estará detenida, entre el 25 de mayo y el 16 de julio, sin embargo, no por eso los rumores sobre posibles transferencias estarán exentos, además que los clubes podrían presentar sus altas y bajas para la segunda parte de la campaña.



Aquí están las últimas noticias del Fútbol de Estufa de la liga estadounidense:

1. Robert Lewandowski, cerca del Chicago Fire

Robert Lewandowski | Europa Press Sports/GettyImages

El entrenador de La Máquina Roja, Gregg Berhalter, hizo público el interés del equipo por el delantero polaco, quien ya se despidió del Barcelona de España para pasar a ser agente libre, asegurando que es el objetivo principal y que los contactos ya han dado inicio.



“Puedo hablar con franqueza porque ya no es jugador del Barcelona, o pronto dejará de serlo, y es alguien a quien queremos incorporar. Hemos hablado con Robert Lewandowski y con sus representantes. Estoy convencido de que un jugador de su nivel tiene otras ofertas sobre la mesa, pero nuestra comunicación ha sido frecuente y muy positiva”, declaró el timonel a los medios polacos.



“Creemos que sería un fichaje extraordinario para el club, para Chicago y para toda la liga. Un jugador de su calibre elevaría nuestro proyecto a otro nivel. Tenemos un equipo ofensivo de primer nivel, pero la llegada de un futbolista con su experiencia, liderazgo y capacidad goleadora sólo puede hacernos más fuertes”, culminó el estratega norteamericano.

2. Josef Martínez quiere volver a la MLS

Josef Martínez | Francisco Vega/GettyImages

El venezolano tuvo una corta aventura en la Liga MX de México con Xolos de Tijuana, club con el que apenas pudo convertir una diana en nueve encuentros, solo uno como titular.



De acuerdo a varios reportes, incluido el del periodista de The Athletic, Felipe Cárdenas, el delantero habría acordado separar su camino de los fronterizos por mutuo acuerdo, dando por terminado su contrato.



El atacante sudamericano ya analiza opciones para continuar su carrera y vería con buenos ojos su retorno a la MLS, donde ya ha defendido al Atlanta United, Inter Miami, CF Montréal y San José Earthquakes.

3. Wilfried Zaha dirá adiós al Charlotte FC

Wilfried Zaha | Cory Knowlton/ISI Photos/GettyImages

Desde hace más de un mes se mencionó que el atacante marfileño acabaría su ciclo con el equipo para volver con el dueño de su carta, el Galatasaray de Turquía.



Sobre el tema, el periodista Tom Bogert escribió que el extremo izquierdo abandonará a El Acuñado en este mismo verano cuando culmine su préstamo, pero al mismo tiempo, terminará su vínculo con el club turco para volverse agente libre.



Con su partida, Las Carolinas tendrán lugar para un Jugador Designado.

4. Phil Neville se marcha del Portland Timbers

Phil Neville | Soobum Im/GettyImages

Tom Bogert informó que el timonel inglés y los Leñadores han acordado de forma mutua separar sus caminos, siendo una negociación que acabó en buenos términos, conscientes de que era momento de realizar un cambio.



De acuerdo con el periodista, la intención del conjunto de Oregón es hallar un nuevo timonel antes de que acabe el receso por el tema del Mundial.

5. Jackson Hopkins, por más tiempo con el DC United

Jackson Hopkins | Tim Nwachukwu/GettyImages

De acuerdo con Tom Bogert, los Hombres de Negro le han extendido su contrato al centrocampista de 21 años a través de la iniciativa sub-22, el cual estaba por culminar el próximo 31 de diciembre.



El seleccionado sub-23 de los Estados Unidos también puede fungir como centro delantero y extremo derecho y en la presente temporada ha disputado 15 cotejos, con dos goles y una asistencia.

6. Bradley Carnell, otro estratega cesado

Bradley Carnell | Leonardo Fernandez/GettyImages

Ya van varios cambios de timón en la presente campaña de la MLS y ahora tocó el turno del sudafricano, quien no seguirá dirigiendo al Philadelphia Union, al menos así lo reportó Tom Bogert.



Los de Pensilvania están en el último lugar de la Conferencia Este con apenas siete unidades de 45 posibles, razón suficiente para darle las gracias a pesar de haber ganado la Supporters’ Shield del año pasado.

7. Gabriel Pec interesa en el Viejo Continente

Gabriel Pec | Shaun Clark/GettyImages

El periodista turco Ekrem Konur compartió que el Napoli de Italia y el Atlético Madrid de España están siguiendo de cerca al atacante brasileño del LA Galaxy.



Al parecer, ojeadores han estado viendo el rendimiento del extremo derecho a lo largo de la temporada, sin embargo, no existen ofertas formales todavía. Se espera que mientras avance el verano, el elemento galáctico tenga aún más interesados.