Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de la MLS: Maguire, Harriel, Casemiro, Amaya, Martín y más

Está en juego la temporada 2026 de la MLS, donde el Inter Miami buscará defender su corona.



El mercado de fichajes de la liga norteamericana cerró el pasado 26 de marzo, sin embargo, los rumores sobre futuras contrataciones están en el aire.



Aquí están las últimas noticias, transferencias y rumores de fichajes de la liga estadounidense.

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1. New York City FC intentaría fichar a Bernardo Silva

Bernardo Silva | James Gill - Danehouse/GettyImages

El pasado fin de semana, el cuerpo técnico del Manchester City de Inglaterra confirmó que el portugués está viviendo sus últimos meses con el club luego de nuevo años, para convertirse así, en agente libre.



Ante este panorama, ya hay varios interesados en ficharlo, entre ellos, el Barcelona de España, la Juventus de Italia, además del Benfica y el Sporting Lisboa, ambos de Portugal, sin olvidar que habría ofertas de Arabia Saudita, al menos así lo reportó ESPN.



El portal One Football expresó que los Pigeons podrían intentar el fichaje del centrocampista, sin embargo, creen que hay muy pocas probabilidades de que el mundialista lusitano se decida por irse a los Estados Unidos.

2. Philadelphia Union renovó a Nathan Harriel

Nathan Harriel | Icon Sportswire/GettyImages

The Union anunció que firmó a su canterano con un nuevo contrato. El lateral derecho de 24 años alargó su vínculo hasta la temporada 2028-29, con opción para la temporada 2029-2030.



“Nate se ha consolidado como una pieza esencial de nuestra defensa en los últimos cinco años”, dijo Jon Scheer, director deportivo interino del club.

3. Harry Maguire le dijo no al Inter Miami

Harry Maguire | Ash Donelon/GettyImages

Este martes, el Manchester United de Inglaterra anunció que el defensa había firmado una extensión de contrato, el cual se alargará hasta junio del 2027, con opción de prorrogarlo por otros doce meses.



Al mismo tiempo, el periodista Samuel Luckhurst, corresponsal de los Red Devils, informó que el británico rechazó una oferta millonaria de las Garzas, ya que su objetivo es quedarse en la institución hasta el día de su retiro.

4. Carlos Casemiro, deseo del Inter Miami

Casemiro | Ash Donelon/GettyImages

El brasileño acaba su relación con el Manchester United de Inglaterra al culminar la temporada, por lo que se convertirá en agente libre.



Actualmente hay rumores que lo vinculan con el AC Milán de Italia, además del LA Galaxy.



No obstante, según Daily Mail, el centrocampista estaría en el radar de las Garzas, luego que el jugador estuviera de vacaciones en Miami el mes pasado. Al principio, el club rosa consideró que su fichaje era demasiado costoso, pero ahora habrían cambiado de parecer y estarían buscando una pieza para el mediocampo. Empero, los de Florida también tendrían competencia con la Liga Profesional Saudí.

5. CF Montréal adquirió a Frankie Amaya

Frankie Amaya | Rich Lam/GettyImages

La semana pasada, el conjunto canadiense se hizo con el fichaje del mediocampista del Toluca de México, en calidad de cedido hasta el final de la temporada 2026.



Este será el cuarto equipo del mexicoamericano tras haber defendido las playeras de FC Cincinnati, Red Bulls New York y LAFC.

6. San Diego quiere a dos jugadores de México

Henry Martín y Erick Gutiérrez | Jam Media/GettyImages

La franquicia californiana no suelta la idea de tener mexicanos en sus filas a pesar de lo ocurrido con Hirving Lozano, así que en sus planes estarían dos mundialistas.



De acuerdo con el portal Bolavip, el delantero del América, Henry Martín, sería uno de sus objetivos, además del mediocampista Erick Gutiérrez, que no entra en planes de las Chivas y está buscando un nuevo destino.