Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de la MLS: Taylor, Ordaz, Saad, O’Toole, Wagner, Maximin y más
La temporada 2026 de la Major League Soccer está por retomar sus acciones tras el Mundial 2026.
La pelota de la MLS vuelve al rodar este jueves 16 de julio, por ello, los rumores sobre posibles transferencias están incrementado, además algunos clubes ya están presentando sus altas y bajas para la segunda parte de la campaña.
Aquí están las últimas noticias del Fútbol de Estufa de la liga estadounidense:
1. Orlando City en negociaciones por Daryl Dike
El periodista Tom Bogert indicó que los Leones están finalizando un acuerdo por el delantero, quien volvería al fútbol estadounidense tras su aventura por el West Bromwich Albion de Inglaterra.
2. Kevin O’Toole y el New York City extendieron su lazo
Del mismo modo, Tom Bogert reportó que los Pigeons habrían renovado el contrato del lateral izquierdo irlandés, ya que le ofrecieron un vínculo a largo plazo. Hasta ahora, el defensa ha disputado 111 partidos con el NYCFC.
3. Kai Wagner volvería con el Philadelphia Union
Desde Inglaterra han revelado que The Union está finalizando un trato para traer de regreso al lateral izquierdo, quien está consolidado como el líder histórico de asistencias del club. El defensa alemán de 29 años milita actualmente con el Birmingham City de Inglaterra.
4. Houston Dynamo fichó a Duncan McGuire
El Anaranjado adquirió al delantero estadounidense, procedente del Orlando City a cambio de 2.4 millones de dólares. Los Leones conservarán un porcentaje de la carta por una futura venta.
5. ¿Mohamed Salah se acerca a la MLS?
Una vez más han salido rumores sobre el posible arribo del egipcio a la liga estadounidense. Tanto Tom Bogert como el reportero Paul Tenorio de The Athletic, reportaron que el Sporting Kansas City es el principal pretendiente del delantero, no obstante, la cosa no es sencilla, porque El Faraón también interesa en Europa y Arabia Saudita, sin que el fútbol de Estados Unidos sea su prioridad.
6. Orlando City quiere a Álex Moreno
El periodista italiano de Foot Mercato, Santi Aouna, informó que los Leones ofertaron para comprar al lateral izquierdo del Girona de España.
El español tiene 33 años y cuenta con experiencia en el fútbol de Inglaterra.
7. Charlotte FC dio la bienvenida a Allan Saint-Maximin
Luego de haber estado con el RC Lens de Francia en el último semestre, el extremo izquierdo cambió de aires y fue fichado por El Acuñado.
El francés firmó un contrato por tres años como Jugador Designado.
8. Matt Turner estará más tiempo con New England Revolution
El seleccionado de los Estados Unidos seguirá defendiendo con orgullo el escudo del equipo de Boston.
El guardameta extendió su préstamo desde el Olympique de Lyon de Francia hasta el final de la temporada, con opción para alargarlo por una campaña más, contando a la vez con una opción de compra.
9. Nathan Ordaz refuerza el ataque del DC United
Los Hombres de Negro dieron a conocer el fichaje del delantero salvadoreño, procedente de Los Ángeles FC, a cambio de poco más de 2.3 millones de dólares.
El seleccionado de El Salvador se une al club como jugador de la iniciativa sub-22, mientras LAFC conservará un porcentaje por una futura venta.
10. Buscan sacar a Marco Pasalic del Orlando City
Fuentes desde Croacia han publicado que el Hull City de Inglaterra estaría dispuesto a ofrecer alrededor de ocho mdd por el extremo derecho.
De concretarse la ambición del club inglés, el croata de los Leones se reuniría con el técnico bosnio Sergej Jakirovic, quien lo dirigió en el HNK Rijeka de su país.
11. Julián Aude, en la mira del River Plate
El periodista argentino Germán García de TyC Sports confirmó que el lateral izquierdo argentino del LA Galaxy es del agrado del Millonario, el cual ya está trabajando en una operación que rondaría los tres mdd.
12. Peyton Miller alargó su vínculo con los Revs
El lateral izquierdo de 18 años extendió su contrato con el New England Revolution hasta la temporada 2028-29, con una opción adicional para la temporada 2029-30. Tal parece que ya ha despertado interés en Europa.
13. Inter Miami presentó a Fricio Caicedo
Las Garzas unieron a sus filas al defensa central ecuatoriano de 18 años, procedente del FC Moravia de Costa Rica, que lo manda a préstamo hasta el final de la temporada 2027. El sudamericano confesó que es un sueño poder jugar a lado del argentino Lionel Messi.
14. Nashville SC busca a Elias Saad
Tom Bogert comunicó que Las Seis Cuerdas están cerca de incorporar al tunecino, quien milita en el FC Augsburgo de Alemania.
El extremo izquierdo y mundialista con Túnez llegaría en calidad de préstamo con opción a compra.
15. Columbus Crew amarró a Gonzalo Tapia
Al no ser titular en el Sao Paulo de Brasil, el centro delantero chileno busca salir del equipo. Si bien había conversaciones con el Udinese de Italia, aun no cerrarse nada formal, The Crew entró en disputa y habría llegado a un acuerdo para obtenerlo a préstamo por un año con opción a compra, así lo dijo el periodista argentino Uriel Iugt.
16. Aleksandr Guboglo saldría del CF Montréal
Tom Bogert reportó que el Stade Reims de Francia está cerca de llegar a un acuerdo para llevarse a préstamo al lateral derecho. La cesión del canadiense sería con una opción de compra.
17. Luka Jovanovic aterrizaría en San José Earthquakes
Del mismo modo, Tom Bogert notificó que los Quakes tienen avanzada la contratación del centro delantero de 21 años, que formará parte de la iniciativa sub-22. El australiano milita en el Adelaide United de su país.
18. Tomás Avilés se aventura en Chile
El periodista argentino César Merlo publicó que el defensa central fichó con el O’ Higgins, luego de haber estado cedido con el CF Montréal la temporada pasada.
El Inter Miami lo cede a préstamo hasta fin de año sin opción de compra.
19. Famara Camara, a nada del Nashville SC
Tal parece que The Six-Strings habrían llegado a un acuerdo para firmar al pivote del Ranheim IL de Senegal.
El senegalés está considerado como un gran talento dentro de su país y también puede desempeñarse como mediocentro ofensivo.
20. LA Galaxy contrató a Robert Taylor
El cuadro californiano fichó al extremo izquierdo de 31 años. E finlandés estuvo la temporada pasada con el Austin FC, pero ahora quedó como agente libre, por ello halló acomodo con los Galácticos.
21. Los Quakes renovaron tres futbolistas
San José Earthquakes confirmó la renovación de tres elementos claves, a quienes les brindó un contrato a largo plazo.
Se trata del lateral derecho bosnio-estadounidense Benji Kikanovic, el defensa central Reid Roberts y el lateral izquierdo Jamar Ricketts.
22. Atlanta United se hizo de Paulo Díaz
Tras no entrar en planes del River Plate de Argentina, el defensa central apuntó hacia la MLS y más en específico hacia The Five Stripes.
El chileno firmó hasta junio del 2028, con opción de extender por un año y luego por otro.
23. Junior Alonso, otra alta con The Five Stripes
Atlanta United hizo más movimientos en sus filas y también unió al defensor central, procedente del Atlético Mineiro de Brasil.
El internacional paraguayo firmó contrato hasta junio del 2029.
24. Hay interés en México por Petar Musa
Esto no es nuevo, ya que apenas el mercado de fichajes pasado, Rayados de Monterrey lo quería en sus filas, pero ahora su rival de la ciudad, Tigres, habría puesto el ojo en el delantero del FC Dallas. Desde el país azteca informaron que los felinos están sondeando al croata de 29 años.
25. Cody Baker, un nuevo revolucionario
El lateral derecho seguirá su trayectoria con el New England Revolution, que lo adquirió a préstamo desde el Seattle Sounders.
El defensa estará con los Revs hasta fin de año con opción de compra.
Comunicólogo. Redactor y editor en 90min. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.