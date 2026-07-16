Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de la MLS: Taylor, Ordaz, Saad, O’Toole, Wagner, Maximin y más

La temporada 2026 de la Major League Soccer está por retomar sus acciones tras el Mundial 2026.



La pelota de la MLS vuelve al rodar este jueves 16 de julio, por ello, los rumores sobre posibles transferencias están incrementado, además algunos clubes ya están presentando sus altas y bajas para la segunda parte de la campaña.



Aquí están las últimas noticias del Fútbol de Estufa de la liga estadounidense:

1. Orlando City en negociaciones por Daryl Dike

Daryl Dike | Adam Fradgley/GettyImages

El periodista Tom Bogert indicó que los Leones están finalizando un acuerdo por el delantero, quien volvería al fútbol estadounidense tras su aventura por el West Bromwich Albion de Inglaterra.



2. Kevin O’Toole y el New York City extendieron su lazo

Kevin O’Toole | Thiago Szwarc/ISI Photos/GettyImages

Del mismo modo, Tom Bogert reportó que los Pigeons habrían renovado el contrato del lateral izquierdo irlandés, ya que le ofrecieron un vínculo a largo plazo. Hasta ahora, el defensa ha disputado 111 partidos con el NYCFC.

3. Kai Wagner volvería con el Philadelphia Union

Kai Wagner | NurPhoto/GettyImages

Desde Inglaterra han revelado que The Union está finalizando un trato para traer de regreso al lateral izquierdo, quien está consolidado como el líder histórico de asistencias del club. El defensa alemán de 29 años milita actualmente con el Birmingham City de Inglaterra.

4. Houston Dynamo fichó a Duncan McGuire

✅ OFICIAL: Duncan McGuire 🇺🇸 es NUEVO JUGADOR de Houston Dynamo.



👉🏻 Llega proveniente de Orlando City para ser una referencia en el ataque de su nuevo equipo.



🔥 Oportunidad de oro para que vuelva a demostrar su potencial. pic.twitter.com/02FNCbn2we — Rincón MLS (@RinconMLS) July 10, 2026

El Anaranjado adquirió al delantero estadounidense, procedente del Orlando City a cambio de 2.4 millones de dólares. Los Leones conservarán un porcentaje de la carta por una futura venta.



5. ¿Mohamed Salah se acerca a la MLS?

Mohamed Salah | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Una vez más han salido rumores sobre el posible arribo del egipcio a la liga estadounidense. Tanto Tom Bogert como el reportero Paul Tenorio de The Athletic, reportaron que el Sporting Kansas City es el principal pretendiente del delantero, no obstante, la cosa no es sencilla, porque El Faraón también interesa en Europa y Arabia Saudita, sin que el fútbol de Estados Unidos sea su prioridad.



6. Orlando City quiere a Álex Moreno

Álex Moreno | Quality Sport Images/GettyImages

El periodista italiano de Foot Mercato, Santi Aouna, informó que los Leones ofertaron para comprar al lateral izquierdo del Girona de España.



El español tiene 33 años y cuenta con experiencia en el fútbol de Inglaterra.



7. Charlotte FC dio la bienvenida a Allan Saint-Maximin

IT'S OFFICIAL 🤝



We have signed French forward Allan Saint-Maximin to a three-year Designated Player contract!



📰: https://t.co/4afC9KCgep pic.twitter.com/4fGQQz0AjC — Charlotte FC (@CharlotteFC) July 13, 2026

Luego de haber estado con el RC Lens de Francia en el último semestre, el extremo izquierdo cambió de aires y fue fichado por El Acuñado.



El francés firmó un contrato por tres años como Jugador Designado.



8. Matt Turner estará más tiempo con New England Revolution

There is only one Matt Turner and he is here to stay! 🔵🔴



The Revolution extended Turner's loan from French club Olympique Lyonnais (Lyon) through the end of 2026 with an option to extend through the end of 2027, at which point the Revs have a purchase option.



➥… pic.twitter.com/N0oer0IA2Y — New England Revolution (@NERevolution) July 13, 2026

El seleccionado de los Estados Unidos seguirá defendiendo con orgullo el escudo del equipo de Boston.



El guardameta extendió su préstamo desde el Olympique de Lyon de Francia hasta el final de la temporada, con opción para alargarlo por una campaña más, contando a la vez con una opción de compra.

9. Nathan Ordaz refuerza el ataque del DC United

¡Bienvenido a tu nueva casa! 🖤❤️



D.C. United Acquires El Salvador International Nathan Ordaz from LAFC.



Read More 📖: https://t.co/2eozjuZ43l pic.twitter.com/brAWAgHpBh — D.C. United (@dcunited) July 13, 2026

Los Hombres de Negro dieron a conocer el fichaje del delantero salvadoreño, procedente de Los Ángeles FC, a cambio de poco más de 2.3 millones de dólares.



El seleccionado de El Salvador se une al club como jugador de la iniciativa sub-22, mientras LAFC conservará un porcentaje por una futura venta.



10. Buscan sacar a Marco Pasalic del Orlando City

Marco Pasalic | Patrick Smith - FIFA/GettyImages

Fuentes desde Croacia han publicado que el Hull City de Inglaterra estaría dispuesto a ofrecer alrededor de ocho mdd por el extremo derecho.



De concretarse la ambición del club inglés, el croata de los Leones se reuniría con el técnico bosnio Sergej Jakirovic, quien lo dirigió en el HNK Rijeka de su país.



11. Julián Aude, en la mira del River Plate

Julián Aude | Omar Vega/GettyImages

El periodista argentino Germán García de TyC Sports confirmó que el lateral izquierdo argentino del LA Galaxy es del agrado del Millonario, el cual ya está trabajando en una operación que rondaría los tres mdd.



12. Peyton Miller alargó su vínculo con los Revs

Job not done for P Milly! 😮‍💨🔥



The Revolution re-sign Homegrown Player Peyton Miller to a multi-year contract extension through the 2028-29 MLS season with a club option for 2029-30.



➥ https://t.co/Tk3KsR2haO pic.twitter.com/ZGZvxKMv4h — New England Revolution (@NERevolution) July 14, 2026

El lateral izquierdo de 18 años extendió su contrato con el New England Revolution hasta la temporada 2028-29, con una opción adicional para la temporada 2029-30. Tal parece que ya ha despertado interés en Europa.



13. Inter Miami presentó a Fricio Caicedo

Las Garzas unieron a sus filas al defensa central ecuatoriano de 18 años, procedente del FC Moravia de Costa Rica, que lo manda a préstamo hasta el final de la temporada 2027. El sudamericano confesó que es un sueño poder jugar a lado del argentino Lionel Messi.



14. Nashville SC busca a Elias Saad

Elias Saad | Luke Hales/GettyImages

Tom Bogert comunicó que Las Seis Cuerdas están cerca de incorporar al tunecino, quien milita en el FC Augsburgo de Alemania.



El extremo izquierdo y mundialista con Túnez llegaría en calidad de préstamo con opción a compra.



15. Columbus Crew amarró a Gonzalo Tapia

Gonzalo Tapia | DeFodi Images/GettyImages

Al no ser titular en el Sao Paulo de Brasil, el centro delantero chileno busca salir del equipo. Si bien había conversaciones con el Udinese de Italia, aun no cerrarse nada formal, The Crew entró en disputa y habría llegado a un acuerdo para obtenerlo a préstamo por un año con opción a compra, así lo dijo el periodista argentino Uriel Iugt.



16. Aleksandr Guboglo saldría del CF Montréal

Aleksandr Guboglo | Ira L. Black/GettyImages

Tom Bogert reportó que el Stade Reims de Francia está cerca de llegar a un acuerdo para llevarse a préstamo al lateral derecho. La cesión del canadiense sería con una opción de compra.



17. Luka Jovanovic aterrizaría en San José Earthquakes

🚨👀 San José Earthquakes tiene AVANZADA la contratación de Luka Jovanovic (21|🇦🇺), delantero del Adelaide United 🇦🇺.



ℹ️ @tombogert pic.twitter.com/DzIsqNh123 — Rincón MLS (@RinconMLS) July 15, 2026

Del mismo modo, Tom Bogert notificó que los Quakes tienen avanzada la contratación del centro delantero de 21 años, que formará parte de la iniciativa sub-22. El australiano milita en el Adelaide United de su país.



18. Tomás Avilés se aventura en Chile

🔰 ¡‘Toto’ Avilés ya es Celeste! 🇧🇼🩵



📲 Conoce más detalles de nuestro nuevo refuerzo para enfrentar los desafíos de la temporada 2026.#VamosLaCeleste 🇧🇼https://t.co/d5Nbzl37m5 — O'Higgins FC 🇧🇼 (@OHigginsoficial) July 15, 2026

El periodista argentino César Merlo publicó que el defensa central fichó con el O’ Higgins, luego de haber estado cedido con el CF Montréal la temporada pasada.



El Inter Miami lo cede a préstamo hasta fin de año sin opción de compra.



19. Famara Camara, a nada del Nashville SC

👀 Mamadou Camara, une valeur sûre de notre championnat ! pic.twitter.com/T8y86uVwD1 — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) July 15, 2026

Tal parece que The Six-Strings habrían llegado a un acuerdo para firmar al pivote del Ranheim IL de Senegal.



El senegalés está considerado como un gran talento dentro de su país y también puede desempeñarse como mediocentro ofensivo.



20. LA Galaxy contrató a Robert Taylor

Robert Taylor is a G.



We have signed free agent forward Robert Taylor through the end of the 2026 season, with an option to extend until December 31, 2027.



📰: https://t.co/0FMOBUJqTJ pic.twitter.com/gKo9r6k7vi — LA Galaxy (@LAGalaxy) July 15, 2026

El cuadro californiano fichó al extremo izquierdo de 31 años. E finlandés estuvo la temporada pasada con el Austin FC, pero ahora quedó como agente libre, por ello halló acomodo con los Galácticos.



21. Los Quakes renovaron tres futbolistas

𝙄𝙣 𝙎𝙖𝙣 𝙅𝙤𝙨𝙚 𝙏𝙤 𝙎𝙩𝙖𝙮

Benji Kikanović has signed a new, multi-year contract with the @SJEarthquakes. pic.twitter.com/g0PnxbXsyb — Path2Pro Soccer ™️ (@path2prosoccer) July 15, 2026

San José Earthquakes confirmó la renovación de tres elementos claves, a quienes les brindó un contrato a largo plazo.



Se trata del lateral derecho bosnio-estadounidense Benji Kikanovic, el defensa central Reid Roberts y el lateral izquierdo Jamar Ricketts.



22. Atlanta United se hizo de Paulo Díaz

Bienvenido a Atlanta, Paulo 🇨🇱#ATLUTD today announced it has signed defender Paulo Díaz through the 2027-28 season with options for 2028-29 and 2029-30 🗞️ pic.twitter.com/XoVcRJGuQX — Atlanta United FC (@ATLUTD) July 14, 2026

Tras no entrar en planes del River Plate de Argentina, el defensa central apuntó hacia la MLS y más en específico hacia The Five Stripes.



El chileno firmó hasta junio del 2028, con opción de extender por un año y luego por otro.



23. Junior Alonso, otra alta con The Five Stripes

Welcome to Atlanta, Júnior 🇵🇾#ATLUTD today announced it has signed defender Júnior Alonso through the 2028-29 season 🗞️ pic.twitter.com/NrddDfJZy8 — Atlanta United FC (@ATLUTD) July 13, 2026

Atlanta United hizo más movimientos en sus filas y también unió al defensor central, procedente del Atlético Mineiro de Brasil.



El internacional paraguayo firmó contrato hasta junio del 2029.



24. Hay interés en México por Petar Musa

Petar Musa | Thiago Szwarc/ISI Photos/GettyImages

Esto no es nuevo, ya que apenas el mercado de fichajes pasado, Rayados de Monterrey lo quería en sus filas, pero ahora su rival de la ciudad, Tigres, habría puesto el ojo en el delantero del FC Dallas. Desde el país azteca informaron que los felinos están sondeando al croata de 29 años.



25. Cody Baker, un nuevo revolucionario

NEWS | We have loaned defender Cody Baker to the New England Revolution for the remainder of the 2026 season.



Wishing you all the best, Cody! 💚



MORE ➡️ https://t.co/wUkh422ORe pic.twitter.com/VDFotMKTMD — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) July 15, 2026

El lateral derecho seguirá su trayectoria con el New England Revolution, que lo adquirió a préstamo desde el Seattle Sounders.



El defensa estará con los Revs hasta fin de año con opción de compra.

