Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de la MLS: Zaha, Donadel, Neymar, Coutinho, Hezarkhani y más

Está en juego la temporada 2026 de la MLS. El mercado de fichajes de la liga norteamericana cerró el pasado 26 de marzo, sin embargo, los rumores sobre futuras contrataciones están en el aire.



Aquí están las últimas noticias, transferencias y rumores de fichajes de la liga estadounidense.

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1. Javier Mascherano decidió hacerse a un lado del Inter Miami

Javier Mascherano | Icon Sportswire/GettyImages

Este martes, se dio a conocer de forma sorpresiva que el argentino renunció a su puesto como director técnico. Tras un año dirigiendo a las Garzas, El Jefecito alegó que se trató de simples motivos personales.



Con la salida del sudamericano, el argentino Guillermo Hoyos, que se desempeña como director deportivo del club, se queda a cargo de forma interina mientras la directiva rosa estudia diferentes perfiles para decidir al nuevo timonel.

2. FC Cincinnati quiere a Neymar Junior en sus filas

Neymar Junior | Sports Press Photo/GettyImages

La semana pasada, ESPN informó sobre el interés del equipo norteamericano en fichar al brasileño una vez finalizado el Mundial 2026.



La misma fuente indicó que el padre del delantero se encuentra en espera de una reunión con el club de Ohio para avanzar en las conversaciones sobre el asunto.



El mundialista aún tiene contrato con el Santos FC de su país, el cual es hasta diciembre, pero tras preguntarle si abandonaría al Peixe, el goleador dijo que no lo sabía.



“No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Tengo contrato con el Santos hasta finales de año y tengo la intención de cumplirlo”, lanzó el campeón de la Copa Libertadores.

3. Aiden Hezarkhani interesaría en Europa

Aiden Hezarkhani | Andrew J. Clark/ISI Photos/GettyImages

El periodista turco Ekrem Konur compartió que el adolescente del Real Salt Lake ha llamado la atención del Borussia Dortmund de Alemania y del Brighton & Hove Albion de Inglaterra.



La razón es que el extremo de 18 años ha tenido un gran inicio en la temporada al registrar dos goles en sus primeros cinco duelos como titular.

4. Philippe Coutinho analiza su arribo a la MLS

Philippe Coutinho | Sports Press Photo/GettyImages

Este miércoles se rumoró que Pumas de México lanzó una oferta por el brasileño, sin embargo, rápidamente fue desmentido.



Actualmente, el centrocampista se encuentra como agente libre tras haber vestido la playera del Vasco da Gama.



El atacante sudamericano se mantiene en conversaciones con varios equipos y ha manifestado su deseo de instalarse en los Estados Unidos, explorando oportunidades, sin embargo, no se le ha vinculado con ningún club hasta ahora.

5. CF Montréal despidió a Marco Donadel

Marco Donadel | Icon Sportswire/GettyImages

El equipo canadiense tomó la decisión de terminar la relación con el entrenador italiano, luego que el club solamente sumara tres puntos en sus primeros siete partidos, aun cuando este llevaba seis meses en el puesto.



Tras esto, el francés Philippe Eullaffroy ha asumido como técnico interino.

6. Wilfried Zaha no seguiría con Charlotte FC

Wilfried Zaha | Charlotte FC/GettyImages

El diario Olé USA confirmó que el atacante marfileño no renovaría su vínculo con The Crown y dejaría la franquicia una vez finalizado el Mundial.



El delantero africano, que se encontraba a préstamo, regresaría con el Galatasaray de Turquía, dueño de su pase, aunque el contrato acaba en julio y de no llegar a un acuerdo, quedaría como agente libre.

7. Sporting Kansas City buscaría fichar a Cavan Sullivan

Cavan Sullivan | Minas Panagiotakis/GettyImages

El periodista Tom Bogert reveló que los Wizards expresaron su interés por contratar al mediocentro ofensivo del Philadelphia Union.



El equipo de Kansas buscó un préstamo a corto plazo hasta el verano, sin embargo, fue rechazado porque The Union considera que el chico de 16 años tiene un status importante.