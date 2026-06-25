Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de MLS: Borré, Freitas, Cuevas, Díaz, Alonso, Traoré, Pec y más

La temporada 2026 de la Major League Soccer entró en una pausa debido al Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, así que no habrá acciones hasta finales de julio.



Por ello, la MLS estará detenida hasta el 16 de julio, sin embargo, no por eso los rumores sobre posibles transferencias están exentos, además que los clubes están presentando sus altas y bajas para la segunda parte de la campaña.



Aquí están las últimas noticias del Fútbol de Estufa de la liga estadounidense:

1. Mauricio Cuevas podría salir del LA Galaxy

Mauricio Cuevas | Ed Zurga/GettyImages

De acuerdo con el periodista argentino César Luis Merlo, el Santos Laguna de México se encuentra muy cerca de concretar la incorporación del defensa estadounidense de ascendencia mexicana.



Por ahora, el club azteca mantiene un principio de acuerdo con los Galácticos para la compra definitiva del lateral derecho, que también puede fungir por izquierda.



Ambas instituciones trabajan los aspectos finales de la operación para cerrar formalmente los términos del contrato.

2. Atlanta United habría cerrado a Paulo Díaz

Paulo Díaz | SOPA Images/GettyImages

El mismo César Merlo notificó que el defensa se pondrá a disposición de The Five Stripes. El chileno se encuentra como agente libre tras su paso por el River Plate de Argentina.



Una vez que concluya y supere los exámenes médicos de rutina, el andino firmará hasta junio del 2028.

3. Junior Alonso también se suma al Atlanta United

Junior Alonso | Matt McNulty - FIFA/GettyImages

The Five Stripes seguiría trabajando en solidificar su defensa, ya que a través del portal deportivo brasileño UOL, César Merlo compartió que el equipo llegó a un acuerdo verbal para cerrar el fichaje del paraguayo, procedente del Atlético Mineiro de Brasil.



El guaraní está participando en el Mundial con su selección, quedando pendiente la firma del contrato, que tendrá una validez de tres años.

4. ¿Santi Giménez al Orlando City?

Santi Giménez | Luke Hales/GettyImages

La semana pasada salió a la luz que los Leones estarían tras los pasos del delantero mexicano del AC Milán de Italia, al menos así lo informó el periódico Vanguardia de México.



Supuestamente, el cuadro de Florida estaría dispuesto a ofrecerle un salario que ronda los 4.6 millones de dólares anuales más bonos. No obstante, no ha trascendido más información sobre ese rumor.

5. Dani Pereira podría cambiar de colores en la MLS

Dani Pereira | Noah Goldberg/GettyImages

El periodista brasileño Jeremy Filosa comunicó que el futbolista venezolano del Austin FC estaría en conversaciones avanzadas con el CF Montréal.



El mediocentro aún tiene contrato con los Robles hasta junio del 2028.

6. Carlos Casemiro, cerrado con el Inter Miami

Carlos Casemiro | Craig Williamson - SNS Group/GettyImages

Durante el fin de semana, el periodista italiano Fabrizio Romano informó que las Garzas completaron el acuerdo para fichar al pivote, quien quedó libre tras culminar su vínculo con el Manchester United de Inglaterra.



La fuente especificó que hay un acuerdo verbal sellado entre todas las partes involucradas, faltando solamente la firma del brasileño para anunciarlo como fichaje oficial.

7. Bénie Traoré, el objetivo del New York City FC

Bénie Traoré | Kate McShane/GettyImages

El portal deportivo suizo Blick reveló que el marfileño, extremo izquierdo del Basilea de Suiza, está muy cerca de convertirse en refuerzo de los Pigeons.



El delantero africano ya había sido vinculado con el New York Red Bulls en el pasado, pero al final, se uniría al rival de la ciudad.

8. Nelson Quiñones apunta afuera de Estados Unidos

Nelson Quiñones | Icon Sportswire/GettyImages

El colombiano se mantiene como agente libre tras no renovar su contrato con el Houston Dynamo, pero no seguiría su carrera en la MLS, ya que interesa en otros lados.



El periodista colombiano Pipe Sierra informó que el extremo izquierdo está en el radar de un equipo de su natal Colombia, además una escuadra de México también está negociando su fichaje.

9. Real Salt Lake tiene oferta por Nelson Palacio

Nelson Palacio | MLS/GettyImages

César Merlo dio a conocer que el Botafogo de Brasil hizo una oferta para fichar al colombiano, que acaba de estar cedido con el FC Zürich de Suiza.



El cuadro brasileño busca el préstamo del mediocampista por un año con opción de compra. Al final, la última decisión la tomará el conjunto de Utah, dueño de su pase, pero luce complicado que acceda a dejarlo ir.

10. Francisco Calvo se aleja de la MLS

Francisco Calvo | Abdullah Ahmed/GettyImages

Fabrizio Romano escribió a través de sus redes sociales que el defensa ha acordado firmar un contrato con el Nacional Montevideo de Uruguay.



El zaguero central tico, que estuvo el último semestre con el Al-Ettifaq de Arabia Saudita, estaba en la mira de equipos estadounidenses y de la misma Liga Profesional Saudí.

11. Hay batalla por Rafael Santos Borré

Rafael Santos Borré | Sports Press Photo/GettyImages

El delantero colombiano que milita en el Internacional Porto Alegre tiene cuadros de la MLS detrás de sus servicios.



Desde el país sudamericano se menciona que tanto el Columbus Crew como el Philadelpha Union son aquellos que buscarían el fichaje.



No obstante, el mismo atacante habría hecho público su deseo de vivir una nueva etapa en el River Plate de Argentina.

12. LA Galaxy no quiere desprenderse de Gabriel Pec

Gabriel Pec | Shaun Clark/GettyImages

El periodista Tom Bogert informó que el cuadro californiano rechazó una oferta aproximada de ocho mdd por parte del Cruzeiro de Brasil para hacerse con el extremo izquierdo brasileño.



¿El motivo? Los Galácticos consideran que la propuesta está muy por debajo de lo que pretenden para dejarlo marchar.

13. Por ahora no habrá Christian Pulisic en la MLS

Christian Pulisic | Fran Santiago/GettyImages

A pesar del fuerte interés que tienen muchos equipos por el internacional de los Estados Unidos, en estos momentos no existe la posibilidad de que juegue por primera vez en la liga norteamericana.



Tom Bogert reveló que, a pesar del interés del New York City FC, el AC Milán de Italia ya dejó en claro que no tiene ninguna intención de vender al extremo derecho.

14. Rhys Williams, a prueba con el NY Red Bulls

Rhys Williams | Athena Pictures/GettyImages

Tanto Tom Bogert como el reportero James Pearce de The Athletic, informaron que el defensa central británico del Liverpool de Inglaterra se pondrá a disposición de los taurinos, para ver si llega a ser fichado para el segundo semestre de la competencia.

15. Connor Metcalfe, en el radar de la MLS

Connor Metcalfe | Sarah Stier - FIFA/GettyImages

El Mundial 2026 está sirviendo para poner bajo reflectores a varios jugadores, los cuales podrían dar el salto a un mejor equipo dependiendo de su actuación.



En ese aspecto, el australiano del FC St. Pauli de la segunda división de Alemania sería del agrado de algunos clubes norteamericanos, aunque el periodista James Dodd de talkSPORT no reveló los nombres.



Aunado a ello, el volante también es bien visto desde la EFL Championship de Inglaterra.

16. NYCFC lanzó oferta por Lucas Freitas

Lucas Freitas | Wagner Meier/GettyImages

El portal brasileño Ge Globo dio a conocer a través de sus redes sociales que los Pigeons pusieron sobre la mesa del Vasco da Gama de Brasil una propuesta para hacerse con el defensa central brasileño.



La intención de los norteamericanos es una cesión por un año con opción de compra, con las Camisas Negras tomando una decisión muy pronto.

17. Dominik Fitz podría abandonar al Minnesota United

Dominik Fitz | Jason Mowry/GettyImages

El reportero Eric Niederseer de SKY Sports Austria comunicó que el Wolfsberger AC de Austria tiene un fuerte interés en hacerse con el fichaje del volante ofensivo. El mediocampista austriaco todavía tiene contrato con los Loons hasta el 31 de diciembre del 2029.

18. Atlanta United le dijo adiós a Juan Berrocal

Juan Berrocal | Atlanta United/GettyImages

El cuadro de Georgia anunció este martes que el préstamo del defensa español culminó, por lo que regresará con el Getafe de España, tras disputar 19 juegos entre 2025 y 2026, siendo titular en trece ocasiones.

19. Matías Galarza, la otra baja de The Five Stripes

Matías Galarza | Alex Livesey - FIFA/GettyImages

Del mismo modo, el Atlanta United dio a conocer la conclusión del préstamo del mediocentro paraguayo de 24 años.



El guaraní tiene que regresar con el River Plate de Argentina después de haber registrado una asistencia en diez compromisos.

20. Liel Abada despierta interés en Grecia

Liel Abada | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

Tom Bogert compartió que el PAOK Salónica está en conversaciones con el Charlotte FC para fichar al atacante israelí.



Además del cuadro helénico, existen otros clubes europeos interesados en concretar el traspaso del extremo izquierdo.