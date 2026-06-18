Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de MLS: Goretzka, Callieri, Mbaizo, Taylor, Arena, Avilés y más

La temporada 2026 de la Major League Soccer entró en una pausa debido al Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, así que no habrá acciones hasta finales de julio.



La MLS estará detenida hasta el 16 de julio, sin embargo, no por eso los rumores sobre posibles transferencias están exentos, además que los clubes están presentando sus altas y bajas para la segunda parte de la campaña.



Aquí están las últimas noticias del Fútbol de Estufa de la liga estadounidense:

1. Milton Valenzuela, entre la Liga MX y la MLS

Milton Valenzuela | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

El periodista argentino de Radio La Red, Matías Martínez, informó que el lateral izquierdo va a rescindir próximamente su contrato con el Independiente Avellaneda de Argentina.



La razón es que el argentino tendría una oferta concreta del balompié mexicano o la liga estadounidense, por lo que en los próximos días viajará para llevar a cabo los exámenes médicos de rigor.

2. Orlando City lanzó propuesta por Jonathan Calleri

Jonathan Calleri | Ricardo Moreira/GettyImages

Desde Brasil se ha dado a conocer que el centro delantero del Sao Paulo tiene tras de sí equipos que quieren ficharlo.



Uno de ellos es el Club León de México, además de los Leones de Florida y el Boca Juniors de Argentina, sin embargo, el artillero argentino todavía tiene contrato con los Brancos hasta diciembre.

3. Philadelphia Union anunció la baja de Olivier Mbaizo

The club has waived Olivier Mbaizo.



Thank you for your dedication and contributions to the club, Mbaizo! pic.twitter.com/noKAYsxAH4 — Philadelphia Union (@PhilaUnion) June 17, 2026

Este mismo miércoles, el cuadro de Pensilvania dio a conocer que el lateral derecho no seguirá con la institución, luego de haber disputado 156 encuentros, donde sumó 13 asistencias.



El camerunés arribó a The Union en el 2017 y por ahora se desconoce cuál será su próximo destino.

4. Andrés Herrera se queda con Columbus Crew SC

Andrés Herrera | Jason Mowry/GettyImages

La Pandilla se hizo de forma definitiva con el lateral derecho, así lo informó el periodista argentino Germán García de TyC Sports.



La fuente explicó que el River Plate de Argentina se desprendió del defensor argentino a cambio de 1.5 millones de dólares, con este firmando un contrato hasta junio del 2029, luego que los de Ohio ejecutaran la opción de compra.

5. Competencia por Christian Pulisic

Christian Pulisic | Sebastian Frej/GettyImages

Pese a que el capitán estadounidense tiene contrato con el AC Milán de Italia hasta mediados del 2027, eso no impide que algunos clubes traten de buscar su fichaje.



Mientras el extremo derecho espera una renovación por parte de los rossoneri, el periodista italiano Nicholò Schira comentó que hay equipos de la Premier League de Inglaterra y de la MLS que ya se contactaron con el seleccionado de Las Barras y Las Estrellas, aparte la AS Roma de Italia también lo está siguiendo de cerca.

6. Robert Lewandowski evalúa seriamente su arribo al Chicago Fire

Robert Lewandowski | SOPA Images/GettyImages

El romperredes polaco culminó su etapa con el Barcelona de España y es uno de los más deseados en el mercado de transferencias debido a su letalidad frente al arco.



El periodista italiano Fabrizio Romano informó que el delantero está evaluando seriamente la propuesta de La Máquina Roja, incluso ya visitó la institución, esperando que su decisión final se dé en los próximos días.

7. Hay batalla por Lucas Herrington

Lucas Herrington | Joosep Martinson - FIFA/GettyImages

El defensa central del Colorad Rapids ha atraído la mirada de varios clubes.



De acuerdo con el portal Sportsboom, los de Denver ya habrían rechazado una oferta del Barcelona que era de cinco mdd, sin embargo, la idea del club es venderlo por alrededor de 20 mdd.



Los que están en la puja por fichar al mundialista australiano son el Everton de Inglaterra, así como el Napoli y el AC Milán de Italia.

8. Vancouver Whitecaps dejó ir a Aziel Jackson

AZ's loan spell has come to an end as the winger has returned to his home club Jagiellonia Białystok.



Thank you for everything AZ. We wish you all the best. 💙



📰 | https://t.co/zGoKcOXRY0#VWFC pic.twitter.com/PiD2n1nQJu — Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) June 16, 2026

El conjunto canadiense tomó la decisión de darle las gracias al centrocampista estadounidense, quien tiene que volver con el dueño de su carta, el Jagiellonia Bialystok de Polonia.



El también extremo de 24 años disputó 14 compromisos con los Caps, aportando tres asistencias y un gol.

9. Robert Taylor, una baja para el Austin FC

Austin FC has exercised a contract buyout on Robert Taylor.



Thank you, Robert, for helping Grow the Legend. pic.twitter.com/A6KgAmSkyw — Austin FC (@AustinFC) June 16, 2026

A través de su página, los Robles lanzaron un comunicado para informar que el finlandés no seguirá ligado a la institución.



En dicho aviso, el club explicó que el extremo se convirtió en agente libre luego de que se ejecutara la rescisión de contrato, esto en parte a que su lesión de rodilla no lo dejó mostrar su verdadera valía.

10. Tomás Avilés regresa con el Inter Miami

Tomás Avilés | Tim Austen/GettyImages

El analista de Apple TV, Vincent Destouches, informó que el defensa central chileno-argentino tendrá que volver con las Garzas, ya que se rescindió su préstamo con el CF Montreal, aun cuando contaba con una opción de compra.



Únicamente disputó cuatro duelos con los canadienses.

11. Bruce Arena, por más tiempo con San José Eathquakes

Arena Era 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣𝙪𝙚𝙨 🏟️



🗞️ | #Quakes74 Sign Bruce Arena to New Contract



➡️ https://t.co/mAEymKKrun pic.twitter.com/WSmmeoT9HT — San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) June 15, 2026

El legendario estratega se mantendrá ligado al Terremoto porque firmó un nuevo contrato hasta la temporada 2028-2029.



Se debe recordar que el técnico mundialista se desempeña como entrenador en jefe y director deportivo del club.



“Ha hecho un trabajo excepcional reconstruyendo este equipo y posicionándose entre los mejores de la MLS esta temporada”, destacó John Fisher, socio gerente de la franquicia.

12. La MLS, atenta a Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado | Insidefoto/GettyImages

De acuerdo con el periodista colombiano Julián Capera, el interior derecho es monitoreado por distintas escuadras, ya que su contrato con el Pisa de Italia termina al final de este mes.



Tanto el Rosario Central de Argentina como clubes de Arabia Saudita y la liga estadounidense están atentos a la situación del mundialista cafetalero.

13. ¿Leon Goretzka, otra estrella en la MLS?

Leon Goretzka | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

Según con el periodista Tom Bogert, el Chicago Fire ya comenzó pláticas para poder fichar al alemán del Bayern Múnich de su país.



El mediocampista abandonará a La Aplanadora de Baviera en este verano, razón por la que otros conjuntos de Europa también le siguen de cerca.

14. Allan Saint-Maximin firmó con el Charlotte FC

Allan Saint-Maximin | Franco Arland/GettyImages

Tras haber estado con el América de México y el RC Lens de su país, el francés aterrizará en los Estados Unidos para unirse al Acuñado.



Fabrizio Romano comunicó que el extremo izquierdo llega en calidad de libre y que firmó un contrato por los próximos tres años luego de haber superado las pruebas médicas de rigor en Londres.