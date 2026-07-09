Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de MLS: Gunn, Vozinha, Pec, Pirani, Estévez, Martín y más

La temporada 2026 de la Major League Soccer continúa en una pausa debido al Mundial 2026, que llevará a cabo su recta final en los Estados Unidos.



Por ello, la MLS sigue en pausa hasta el 16 de julio, sin embargo, no por eso los rumores sobre posibles transferencias están exentos, además que los clubes están presentando sus altas y bajas para la segunda parte de la campaña.



Aquí están las últimas noticias del Fútbol de Estufa de la liga estadounidense:

1. Nico Estévez se une al cuerpo técnico del Chicago Fire

Welcome to the Club, Nico 👏



Nico Estévez has joined the technical staff as First Team Assistant Coach. #cf97 pic.twitter.com/BPtWYt34ft — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) July 2, 2026

Tras haber dirigido al Austin FC, el estratega español se sumó a La Máquina Roja para ser auxiliar de Gregg Berhalter.



El europeo sustituye al portugués Filipe Çelikkaya, quien dejó al equipo en junio para convertirse en técnico del Zalaegerszegi TE FC de Hungría.



“Él aporta una gran experiencia a nivel internacional y de la MLS, además de contar con un profundo conocimiento del desarrollo de jugadores y la dinámica del equipo”, indicó el entrenador en jefe.

2. Dos equipos de la MLS van por Andrés Martín

Andrés Martín | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El periodista italiano Fabrizio Romano reportó que tanto el DC United como el New York City FC están interesados en el delantero del Racing Santander de la Segunda División de España.



El futbolista español de 26 años evalúa su futuro ante la posibilidad real de abandonar la institución cántabra durante este verano.



Otro club que busca el fichaje del atacante es el América de México.

3. Diego Rossi dejó atrás al Columbus Crew SC

¡Bienvenido a tu nueva Casa, Diego Rossi! 💙 ¡A defender este escudo con todo! 👊🏼Ⓜ️@CodereMX pic.twitter.com/K9khS7rOTM — Rayados (@Rayados) July 8, 2026

Desde la semana pasada se supo que el uruguayo dejaría a The Crew para marcharse al fútbol mexicano de la mano de Rayados de Monterrey.



El delantero charrúa se fue con los regios en transferencia definitiva por alrededor de ocho millones de dólares, firmando un vínculo por tres años con opción a uno más.

4. Luca Langoni es seguido en Europa

Luca Langoni | NurPhoto/GettyImages

El especialista en fichajes belga, Sacha Tavolieri, comunicó que el argentino está en la mira del RSC Aderlecht de Bélgica.



El extremo derecho del New England Revolution se reuniría en los próximos días con el club europeo para ver las posibilidades de una transferencia.

5. Desde Brasil desean el fichaje de Kerwin Vargas

Kerwin Vargas | Cory Knowlton/ISI Photos/GettyImages

El periodista argentino Uriel Iugt compartió que el Athletico Paranaense retomó conversaciones con el Charlotte FC para ver la contratación del extremo derecho colombiano.



Se menciona que la escuadra brasileña podrí mandar una propuesta formal en los próximos días.

6. Talleres de Córdoba consultó por Nicolás Romero

Nicolás Romero | Jeremy Olson/ISI Photos/GettyImages

De acuerdo con el periodista argentino Javier Flores, la T tiene la intención de fichar al defensa central del Minnesota United.



El 80% de la carta del argentino pertenece al Atlético Tucumán, el único equipo que el zaguero ha defendido además de los Loons, con los cuales tiene contrato hasta diciembre del 2027.

7. Nelson Palacio fue transferido al Toronto FC

Bolstering the midfield 💪🇨🇴



Player Arrival presented by @KLM



Read More 📰: https://t.co/HfdDRH9DTF pic.twitter.com/u5rX8tsuTe — Toronto FC (@TorontoFC) July 6, 2026

El RealSalt Lake adquirió 1.1 millón de dólares en efectivo a cambio del internacional colombiano, quien recientemente concluyó su préstamo de un año con el FC Zürich de Suiza.



Si el mediocampista y los Reds cumplen determinados objetivos individuales y colectivos basados en rendimiento durante los próximos tres años, el RSL podría sumar capital adicional.



El conjunto de Utah conservará un porcentaje de una futura venta o transferencia del jugador.

8. Gabriel Pirani se incorpora al San Diego FC

Gabriel Pirani | Harry Figiel/ISI Photos/GettyImages

Tras cerca de tres años, el mediocampista brasileño dejará atrás su etapa con el DC United para unirse a la escuadra californiana, así lo indicó el periodista Tom Bogert.



El sudamericano se reportará con el club este jueves 8 de julio para firmar su vínculo, que será hasta el 2027.

9. Gabriel Pec le dice adiós al LA Galaxy

Once a G, always a G 💫



We have agreed to transfer forward Gabriel Pec to @Cruzeiro for a club-record transfer fee.



📰: https://t.co/gfcG84EvtN pic.twitter.com/IDQA6kA75D — LA Galaxy (@LAGalaxy) July 7, 2026

El equipo californiano hizo oficial la venta del brasileño al Cruzeiro de Brasil, el cual insistió hasta lograr su objetivo. Según Tom Bogert, el extremo derecho fue transferido por doce millones de dólares más bonos, convirtiéndose en la venta más cara en la historia de la franquicia.

10. Mohamed Salah es tentado por la MLS

Mohamed Salah | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Después de quedar eliminado de forma polémica con Egipto frente a Argentina, el delantero empezaría a ver qué sigue para su carrera. Tras querer separar caminos con el Liverpool de Inglaterra, Fabrizio Romano comunicó que El Faraón ya tendría en la mesa algunas propuestas desde los Estados Unidos, situación que estaría evaluando.

11. San José Eartquakes hizo oficial el arribo de Angus Gunn

𝙒𝙚𝙡𝙘𝙤𝙢𝙚 𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙚 𝘽𝙡𝙖𝙘𝙠 𝙖𝙣𝙙 𝘽𝙡𝙪𝙚, @AngusGunn01!⚫️🔵



🗞️ | #Quakes74 Sign Scotland World Cup Starting Goalkeeper Angus Gunn pic.twitter.com/e3EBrP8tsF — San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) July 8, 2026

El Terremoto dio a conocer que el portero de la selección de Escocia, procedente del Nottingham Forest de la Premier League, llega a la institución como agente libre firmando un contrato hasta la temporada 2029-2030.



“Nos complace fichar a un portero de calidad con experiencia en la Premier League e internacional, y que recientemente fue titular en la Copa del Mundo. Estamos deseando integrarlo al club en la segunda mitad de la temporada y darle la bienvenida a San José”, fueron las palabras de Bruce Arena, director deportivo y entrenador de los Quakes.

12. Brais Méndez se une a la causa del Columbus Crew

Technical brilliance and game-breaking ability. Bienvenido al club, Brais Méndez ⚡️



The Columbus Crew have acquired Brais Méndez as a Designated Player from La Liga’s Real Sociedad.



📰: https://t.co/LMKoXqK2xu pic.twitter.com/iOXJTZPM65 — The Crew (@ColumbusCrew) July 2, 2026

La semana pasada, la Real Sociedad de España hizo oficial la salida del centrocampista, quien fue traspasado al equipo norteamericano a cambio de seis millones de euros.



Del mismo modo, se supo que el español firmó un contrato como Jugador Franquicia hasta la temporada 2028-2029, con opción para un año más.

13. Inter Miami abriría sus puertas a Vozinha Dias

Vozinha | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Las Garzas estarían muy cerca de concretar al guardameta que fue toda una revelación en la Copa del Mundo con Cabo Verde.



De acuerdo con el Diario MARCA, el acuerdo entre la escuadra rosa y el cancerbero caboverdiano estaría prácticamente cerrado, con detalles finales por resolver antes del anuncio oficial.



El africano llegaría en calidad de agente libre tras haber quedado desvinculado del GD Chaves de Portugal.

14. Jonathan Calleri, más cerca de la MLS

Jonathan Calleri | Sports Press Photo/GettyImages

El periodista argentino Nahuel Ferreira informó que el Sao Paulo de Brasil busca extender el vínculo con el atacante argentino, pero las diferencias salariales se mantienen.



Mientras tanto, el delantero evalúa otras ofertas y aunque se mencionó a Cruz Azul y Rayados de Monterrey de México, ninguno de los dos ha mandado nada formal.



La fuente asegura que la opción más firme es seguir su carrera en la liga estadounidense, donde tiene interesados, sin revelarse los nombres.