Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de MLS: Lewandowski, Traoré, Lobjanidze, Gunn, Płacheta y más

La temporada 2026 de la Major League Soccer continúa en una pausa debido al Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, así que no habrá acciones hasta finales de julio.



Por ello, la MLS estará detenida hasta el 16 de julio, sin embargo, no por eso los rumores sobre posibles transferencias están exentos, además que los clubes están presentando sus altas y bajas para la segunda parte de la campaña.



Aquí están las últimas noticias del Fútbol de Estufa de la liga estadounidense:

1. Diego Rossi pasa a la Liga MX

Diego Rossi | Ben Jackson/GettyImages

El fin de semana, el periodista argentino César Luis Merlo comunicó que el delantero del Columbus Crew se volvería futbolista de Rayados de Monterrey, esperando que en los próximos días llegue para llevar a cabo las pruebas médicas y firmar su contrato.



El uruguayo llega en transferencia definitiva por alrededor de ocho millones de dólares y su vínculo sería por tres años con opción a uno más.

2. Rafael Santos Borré no llega a la MLS

Rafael Santos Borré | Pedro H. Tesch/GettyImages

La semana pasada se comentó que el colombiano estaba en la mira del Columbus Crew y el Philadelphia Union.



Sin embargo, tras su paso por el Internacional Porto Alegre de Brasil, el delantero fichará con el River Plate de Argentina para vivir una nueva etapa ahí, así lo dijo César Merlo, explicando que ya hay un acuerdo total por su pase, que estaría cerrado en 2.5 mdd.

3. Mauricio Cuevas salió del LA Galaxy

Del mismo modo, hace una semana se supo que el defensa estaba en pláticas para fichar con el Santos Laguna de México, lo cual se hizo oficial este mismo miércoles 1 de julio.



El seleccionado sub-20 de los Estados Unidos y lateral derecho, que también puede manejarse por izquierda, disputó 12 juegos con los Galácticos en la presente temporada.

4. Atlanta United presiona por Koke Resurrección

A través de Radio MARCA, el periodista Matteo Moretto informó que The Five Stripes tiene como prioridad del fichaje del mediocentro del Atlético Madrid de España.



No obstante, eso se ve muy lejano, ya que este miércoles el pivote español acaba de renovar su vínculo con los Colchoneros hasta el 2027, con lo cual cumpliría 18 años en las filas de la institución.

5. Real Salt Lake se hizo con Saba Lobjanidze

Mountain Time now means Saba time 🏔️⌚️



In English: https://t.co/ye7pM96GfL

En Español: https://t.co/CTAj8yjN6C pic.twitter.com/reCij8arEq — Real Salt Lake (@realsaltlake) July 1, 2026

El Atlanta United hizo oficial la baja del extremo izquierdo, explicando que adquirieron cierto monto de capital y una selección de tercera ronda en el SuperDraft a cambio del RSL.



Posteriormente, el club de Utah anunció el arribo del veterano georgiano, quien defenderá la elástica por el resto de la temporada 2026.

6. Lautaro Giaccone se suma al Columbus Crew SC

Lautaro Giaccone | Cesar Heredia/GettyImages

César Merlo y su compatriota, el periodista Uriel Iugt, dieron a conocer que el extremo y volante ofensivo argentino defenderá la causa de The Crew, ya que arriba a préstamo por un año con opción de compra hasta el 2027, procedente del Argentinos Juniors de su país.

7. Colorado Rapids dijo adiós a Alexis Manyoma

OFFICIAL: The club has declined the option to make Alexis Manyoma's loan a permanent transfer and he will return to Club Estudiantes de la Plata.



Gracias por todo, Manyo 👏



📰➡️ https://t.co/R0g074iqzl pic.twitter.com/gLpPNmGWIa — Colorado Rapids (@ColoradoRapids) June 27, 2026

Los de Denver dieron a conocer que no ejercerán la opción de compra por el colombiano, quien debe volver con Estudiantes La Plata de Argentina.



El mediocampista y extremo izquierdo disputó once encuentros de liga con una anotación en la temporada, además de dos choques de la US Open Cup, donde logró un tanto.

8. Parma acordó la transferencia definitiva de Benjamín Cremaschi

El estadounidense-argentino seguirá sumando más experiencia en la Serie A de Italia, ya que Los Cruzados optaron por ejecutar la opción de compra.



De este modo, el centrocampista se despide de forma definitiva del Inter Miami para firmar un contrato con los italianos hasta el 2031.

9. Mahala Opoku y CF Montréal separan sus caminos

Merci Mahala et bonne chance 💙🇬🇭



Mahala Opoku transféré au Panetolikos FC de la Super ligue grecque >>> https://t.co/PV8pLSYWxd



Mahala Opoku transferred to Panetolikos FC in the Greek Super League >>> https://t.co/54yrhduwgb#CFMTL pic.twitter.com/yqBb3U758O — CF Montréal (@cfmontreal) June 29, 2026

El ghanés dijo adiós al conjunto canadiense porque viajará al Viejo Continente para seguir su carrera profesional.



Este lunes, The Impact informó sobre la baja del delantero, que ahora portará el escudo del Panetolikos FC de Grecia.



Eso sí, el club de la MLS retendrá un porcentaje de cualquier futuro traspaso del internacional africano.

10. Sunusi Ibrahim deja atrás al CF Montréal

Mise à jour de l’effectif : Le CF Montréal a annoncé que le Club et l’attaquant Sunusi Ibrahim ont convenu d’un commun accord de résilier son contrat.



Roster update: CF Montréal has announced that the Club and forward Sunusi Ibrahim have mutually agreed to terminate his… pic.twitter.com/KZDnRg9VDp — CF Montréal (@cfmontreal) June 30, 2026

Con un comunicado, el cuadro canadiense anunció que en mutuo acuerdo con el delantero tomaron la decisión de rescindir el contrato.



El nigeriano se despide del Impact luego de más de cien compromisos, donde perforó 20 veces las porterías y repartió cinco asistencias.

11. Bénie Traoré arriba a La Gran Manzana

Welcome to New York City, Bénie 🇨🇮



The 23-year-old Ivorian forward joins the Club as a Designated Player after spending two seasons with @FCBasel1893.



📰 https://t.co/KPZYavE9tY pic.twitter.com/TbI71Wv4Y4 — New York City FC (@newyorkcityfc) June 29, 2026

La semana anterior se comunicó que el marfileño era el objetivo del New York City FC, el cual consiguió su meta.



Desde el Basilea FC de Suiza, el extremo izquierdo llega con los Pigeons, con un contrato como Jugador Designado, estampando su firma hasta la temporada 2030, con opción para extender por un año más.

12. José Cifuentes regresa con el Rangers FC

Midfielder José Cifuentes returns to Rangers Football Club of the Scottish Premiership following the end of his loan.



📰: https://t.co/sxt7JDJlES pic.twitter.com/gnxVDzDoTm — Toronto FC (@TorontoFC) June 29, 2026

El Toronto FC anunció que el volante ecuatoriano se marcha del club tras concluir su préstamo para volver con el club de Escocia.



En la actual temporada, el mediocampista sudamericano sumó 17 compromisos con los Reds, aportando un tanto y tres asistencias.

13. Alan Velasco, en el radar del Atlanta United

Alan Velasco | ALEJANDRO PAGNI/GettyImages

El narrador de ESPN, Luiz Carlos Largo dio a conocer que The Five Stripes está interesado en el volante argentino del Boca Juniors de su país.



Del mismo modo, la fuente aseguró que los norteamericanos ya estarían preparando una oferta para hacerse con el sudamericano.

14. Toronto FC, cerca de cerrar a Nelson Palacio

Nelson Palacio | MLS/GettyImages

El colombiano estuvo la última temporada con el Fussballclub Zúrich de Suiza, aunque su carta pertenece al Real Salt Lake.



Sin embargo, César Merlo reportó que los canadienses pagarían alrededor de 1.2 millones de dólares, más bonos y un porcentaje de una venta futura, por el pase del volante sudamericano.

15. Przemysław Płacheta, un nuevo Roble

Przemysław is VERDE.



Austin FC has signed winger Przemysław Płacheta.



🔗: https://t.co/P2QBj5o0eb pic.twitter.com/IkuoR1zk43 — Austin FC (@AustinFC) June 30, 2026

El Austin FC anunció el fichaje del polaco de 28 años. El extremo y centrocampista europeo llega libre desde el Oxford United de la tercera división de Inglaterra y firmó un contrato hasta la temporada 2028-2029 con opción a uno más.

16. LA Galaxy se quedó sin Matheus Nascimento

Once a G, always a G 💫



The LA Galaxy's loan of forward Matheus Nascimento has expired effective June 30, 2026 pic.twitter.com/Sp6j0iGY3e — LA Galaxy (@LAGalaxy) June 30, 2026

Los Galácticos informaron que el centro delantero brasileño concluyó su cesión para volver con el dueño de su ficha, el Botafogo de supaís.



Ahora bien, de acuerdo con el portal brasileño Globo, el atacante firmaría con el Gremio, ya que buscaría rescindir su contrato con La Estrella Solitaria, aunque esta última mantendría un porcentaje de la carta.

17. Es oficial, Andrés Herrera se queda con Columbus Crew

Growing roots with the Black & Gold ✨



The Columbus Crew have acquired defender Andrés Herrera from Argentina’s River Plate for an undisclosed transfer fee.



📰: https://t.co/fkPyRf1AHH pic.twitter.com/7vJAtWvvvH — The Crew (@ColumbusCrew) July 1, 2026

The Crew anunció la compra del lateral derecho del River Plate de su país.



Tras dos préstamos consecutivos, los de Ohio se convencieron de fichar definitivamente al argentino. Se especula que el club norteamericano desembolsó 1.2 millones de dólares.

18. Robert Lewandowski se decidió por Chicago Fire

ROBERT LEWANDOWSKI IS COMING TO CHICAGO 🇵🇱



We have signed global soccer icon and Poland’s all-time leading goal scorer Robert Lewandowski as a Designated Player 🔥 #cf97 pic.twitter.com/ML5zxz3hVk — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) June 29, 2026

Por fin se convirtió en algo oficial. El polaco, que quedó como agente libre tras culminar su contrato con el Barcelona de España, se debatía en dónde continuar su carrera, pero al final optó por fichar con La Máquina Roja.



El club dio a conocer que el centro delantero vendrá a 'La Ciudad de los Vientos' para continuar su trayectoria.

19. Sporting Kansas City contrató a Moisés Mosquera

A new force at the back 💪 Welcome to KC, Moisés!



We've signed defender Moisés Mosquera from Liga MX side FC Juárez. pic.twitter.com/8ARsSSxcES — Sporting Kansas City (@SportingKC) July 1, 2026

Los Wizards anunciaron la incorporación del defensa colombiano, quien viene de haber defendido a Bravos de Juárez en México.



El central cafetalero disputó un total de 84 encuentros con los fronterizos, registrando una diana y dos asistencias.

20. Muchos de la MLS ya preguntan por Colton Swan

Colton Swan | Bill Barrett/ISI Photos/GettyImages

El periodista Tom Bogert comunicó que algunos cuadros de la liga estadounidense se han puesto en contacto con el Charleston Battery de la USL Championship para conocer las condiciones para hacerse con el fichaje del juvenil de 18 años.



En la actual campaña, el joven delantero ha logrado diez goles y dos asistencias en todas las competencias.

21. Angus Gunn defenderá el arco del San José Earthquakes

Angus Gunn | DeFodi Images/GettyImages

Tom Bogert reportó que los Quakes están cerca de cerrar un acuerdo para fichar al cancerbero, ex del Notthingham Forest de Inglaterra.



El portero escocés se maneja como agente libre y disputó el Mundial 2026 con Escocia, siendo titular en los tres compromisos de la Fase de Grupos.

22. Daniel Britto dejaría a los Quakes

Daniel Britto | Ezra Shaw/GettyImages

Si el cuadro texano realmente logra fichar a Angus Gunn, el brasileño se marcharía de la institución, ya que sería traspasado al FC Dallas.



Si San José Earthquakes no logra amarrar definitivamente al escocés, se desconoce si el portero sudamericano seguirá ligado al club.

23. Cruzeiro no se rinde con Gabriel Pec

Gabriel Pec | Shaun Clark/GettyImages

La semana pasada, Tom Bogert reveló que LA Galaxy había rechazado una oferta aproximada de ocho mdd por parte del club brasileño para hacerse con el delantero, ya que consideraban que la propuesta estaba muy por debajo de lo pretendido.



Sobre este mismo tema, César Merlo indicó que La Bestia Negra está muy cerca de concretar el fichaje, faltando sólo algunos detalles, desembolsando un total de doce mdd más dos mdd en variables.



El Bahía de Brasil también quería la contratación del extremo izquierdo, pero abandonó la negociación por el alto precio de su carta.

24. Mbekezeli Mbokazi sorprendió al mundo

Mbekezeli Mbokazi | Eurasia Sport Images/GettyImages

Aun cuando Sudáfrica quedó eliminada en los dieciseisavos del Mundial, hubo jugadores que atrajeron muchas miradas, entre ellos, el defensa.



El joven central zurdo del Chicago Fire ya es seguido desde Europa, así lo dieron a conocer medios de los Estados Unidos.

25. Neymar Junior le dijo que no al FC Cincinnati

Neymar Junior | Image Photo Agency/GettyImages

Tom Bogert y el periodista italiano Fabrizio Romano reportaron que el brasileño no se unirá al Orange and Blue después del Mundial.



Al no llegar a un acuerdo con el club de Ohio, el delantero está considerando otras opciones. Sin embargo, el mundialista no entrará en pláticas hasta que concluya su participación en la justa internacional.

26. Ian Murphy, de Colorad Rapids a San Diego FC

OFFICIAL: The club has acquired a second-round pick in the 2027 MLS SuperDraft from San Diego FC in exchange for defender Ian Murphy.



Wishing you all the best in what's ahead, Ian!



📰➡️ https://t.co/XVpjdIfPS0 pic.twitter.com/pjQCvAE2XA — Colorado Rapids (@ColoradoRapids) June 27, 2026

A través de sus redes sociales, el conjunto de Denver dio a conocer que el defensa se marcha con el cuadro californiano a cambio de una selección de segunda ronda en el SuperDraft de la MLS.