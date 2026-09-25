Últimas noticias de fichajes y rumores de la Liga MX: Montaño, Huiqui, Ebere, Torres, Vegas, Rojas, Leone y más

El mercado de fichajes para el Apertura 2026 llegó a su fin la semana pasada, sin embargo, desde ahora se van rumorando posibles altas y bajas para el 2027.



Del mismo modo, los cambios de timón en los clubes de la Liga MX no están exentos.



Aquí están las últimas noticias y rumores del Fútbol de Estufa:

1. ¿Quieren darle las gracias a Joel Huiqui?

Joel Huiqui | Azael Rodriguez/GettyImages

Desde el portal Mediotiempo han comentado que el técnico estaría bajo evaluación tras los tropiezos recientes, pues ya hay ‘dudas’ sobre su capacidad, señalando algunas decisiones tácticas cuestionables como sacar a los argentinos Agustín Palavecino y José Paradela al minuto 60 frente a Monterrey.



Por lo tanto, su duelo ante Toluca podría ser determinante para saber si continuaría al frente de Cruz Azul.



A eso, la fuente le suma que habría problemas entre jugadores que están poniendo a prueba al Creador de La Muertinha.

2. ¿Andrés Montaño y Christian Ebere peligran en La Noria?

Christian Ebere | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

Si bien el ser suplentes no siempre es una señala de peligro, sí extraña bastante que el mediocampista y el nigeriano hayan perdido protagonismo con La Máquina.



El mexicano tiene 141 minutos en nueve jornadas y el africano, que tiene 306 minutos, pasó de ser inicial a ser relevo.



Esto hace pensar que los dos podrían abandonar al Cruz Azul en el próximo mercado de invierno.

3. En diciembre Rayados tendría de vuelta a tres elementos

Johan Rojas | MAURO PIMENTEL/GettyImages

Monterrey tiene cedido a préstamo a tres jugadores, los cuales deben reportar con el club a finales de año si es que no son comprados.



Los hombres en cuestión son el defensa chileno Sebastián Vegas (León), el defensa mexicoamericano Tony Leone (Pumas) y el extremo ecuatoriano Johan Rojas (Vasco da Gama).



Se desconoce si alguno de los tres sería del agrado del técnico argentino Matías Almeyda, el cual ya tiene en mente cómo mejorar el equipo para el próximo año.

4. Jairo Torres podría dejar la frontera

Jairo Torres | Jam Media/GettyImages

En este mercado de fichajes, el Atlas intentó traer de vuelta a su canterano, sin embargo, no logró el cometido.



No obstante, podría hacer un nuevo intento en el invierno aprovechando que el extremo derecho podría arribar como libre, pues su contrato con Bravos de Juárez culmina en el mes de diciembre y hasta ahora se desconoce si renovará o no su vínculo.

5. ¿Diego Campillo continuará rojiblanco?

Diego Campillo | Manuel Velasquez/GettyImages

En los últimos meses, Chivas ha movido sus piezas para renovar a varias de sus piezas más importantes como Hugo Camberos, Raúl Rangel y Rubén González, sin embargo, hay otras que faltan.



El defensa, recién convocado por México para la Fecha FIFA, ha sido uno de los más destacados de la plantilla, pero por ahora no habido acercamientos para renovar su vínculo, aunque se espera que en las próximas semanas se dé el primer paso para amarrarlo. Eso sí, tendrían que haber buenas negociaciones porque el zaguero elevó su valor de mercado gracias a su llamado con El Tricolor y sus destacadas actuaciones.