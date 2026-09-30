Últimas noticias de fichajes y rumores de la Liga MX para el C2027: García, Castillo, Campillo, Mora y Carranza

El mercado de fichajes para el Apertura 2026 culminó hace dos semanas, sin embargo, desde ahora se van rumorando posibles altas y bajas para el 2027.



Del mismo modo, los cambios de timón en los clubes de la Liga MX no están exentos.



Aquí están las últimas noticias y rumores del Fútbol de Estufa:

1. Gilberto Mora es deseado por grandes de Europa

Gilberto Mora | The San Diego Union-Tribune/GettyImages

De acuerdo con el Diario AS, el Diario Marca, el Diario Sport y el periodista turco Ekrem Konur, el Real Madrid y el Barcelona de España tienen en la mira al centrocampista de Xolos de Tijuana que tiene 17 años.



El mundialista en 2026 renovó recientemente con los Canes Aztecas, pero el acuerdo está diseñado para facilitarle su partida al Viejo Continente.

2. La Máquina no quiere a Julián Carranza

Julián Carranza | Leopoldo Smith/GettyImages

Hace una semana habían salido rumores sobre el posible deseo de Tigres por el atacante argentino, sin embargo, rápidamente se desmintió.



Ahora sucedió lo mismo, pero el delantero del Necaxa estaba siendo ligado al Cruz Azul, lo cual surgió a través de las redes sociales.



Al final, es mentira que los celestes tengan en la mira al sudamericano para el mercado de invierno.

3. La Comarca tiene la mira puesta en Eryc Castillo

Eryc Castillo | Eurasia Sport Images/GettyImages

Según el periódico ‘Líbero de Perú’, el extremo izquierdo podría tener una nueva oportunidad en el fútbol mexicano tras su paso por Xolos y Juárez, así como por Santos Laguna, lo cual sucedió entre el 2018 y 2021.



El ecuatoriano viviría una segunda etapa con los Guerreros, quienes estarían dispuestos a pagar dos millones de dólares.



No obstante, no son los únicos interesados en La Culebra, ya que habría otro club mexicano interesado en el jugador del Alianza Lima de Perú, sin que se revelara el nombre.

4. Cruz Azul blindó a Amaury García

Seguridad para defender. Orden para construir.



Amaury García continúa escribiendo su historia con La Máquina. 🚂💙



¡Vamos juntos por más, Amaury! 💙 pic.twitter.com/8nFbmiHahe — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 25, 2026

El campeón del fútbol mexicano está moviendo sus piezas para evitar perderlas más adelante.



El fin de semana pasado, La Máquina Celeste alegró a su afición al dar a conocer que renovó el contrato del pivote.



El surgido en Ciudad Universitaria estará como celeste hasta el 2030.

5. Desde Grecia quieren a Diego Campillo

Diego Campillo | Simon Barber/GettyImages

El Olympiacos de Grecia podría quitarle un jugador más a las Chivas.



Según Transfer Feed, el cuadro griego estaría interesado en fichar al defensa central, quien podría unirse a Armando ‘Hormiga’ González.



Por ahora, el conjunto de El Piréo estará siguiendo de cerca las actuaciones del zaguero con el Rebaño Sagrado y la selección mexicana.