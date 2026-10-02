Últimas noticias de fichajes y rumores de Liga MX para el C2027: Ibarra, Álvarez, Sánchez, 'Corcho', Salcedo y más

El mercado de fichajes para el Apertura 2026 culminó unas semanas, sin embargo, desde ahora se van rumorando posibles altas y bajas para el 2027.



Del mismo modo, los cambios de timón en los clubes de la Liga MX no están exentos.



Aquí están las últimas noticias y rumores del Fútbol de Estufa:

1. Denzell García le ilusionó en el verano

Denzell García | Omar Vega/GettyImages

Durante el mercado de fichajes, se rumoró fuertemente que clubes como Chivas, América, Atlas y Cruz Azul buscaron el traspaso del mediocapista de Bravos de Juárez, sin embargo, no se concretó.



Sobre el tema, el pivote charló con los medios y aceptó que le causaron ilusión los rumores sobre el interés de los equipos importantes del país, aunque al final está totalmente enfocado con los fronterizos.



“La verdad fue bastante difícil por todo el ruido que se hizo. Sinceramente sí hubo ilusiones, pero estoy en Juárez y mi cabeza estuvo en hacer lo mejor posible las cosas. Si algún día me toca salir, que sea de la mejor manera. Hoy en día represento a Juárez y me entrego cien por ciento a Juárez”, declaró el seleccionado nacional, quien aún tiene posibilidades de cambiar de aires para el 2027.

2. El Rebaño plantearía ceder a Jordan Carrillo

Jordan Carrillo | Leopoldo Smith/GettyImages

De acuerdo con W Deportes, la directiva de Chivas contempla una cesión para el centrocampista si su situación no cambia, recordando que ha tenido muy pocos minutos tras haber llegado como refuerzo, tanto que su valor ha comenzado a devaluarse, según la página especializada Transfermarkt.



Según la fuente, Pumas y Cruz Azul estarían dispuestos a aceptar al atacante en sus filas. Al final, esto por ahora queda como un simple rumor sin saber a ciencia cierta si hay acercamientos.

3. Otro gigante de Europa se suma por Gilberto Mora

Gilberto Mora | Jamie Sabau/GettyImages

Durante la semana diferentes medios de España aseguraron que el Barcelona y el Real Madrid estarían tras los pasos del mediocampista de Xolos de Tijuana, pero ahora ha salido más información.



Según Football Insider, el Liverpool de Inglaterra estaría dispuesto a desembolsar 46 millones de euros para fichar al seleccionado mexicano, una cifra que lo colocaría como el fichaje azteca más caro de la historia siempre y cuando sea una realidad. A la vez, se dice que el PSG de Francia también tiene la mira puesta en el mundialista.

4. Gabriel Fernández no seguiría como celeste

Gabriel Fernández | Jam Media/GettyImages

En el mercado de fichajes de verano el uruguayo sonó para salir de La Máquina Celeste, sin embargo, al final se mantuvo. No obstante, el portal Mediotiempo acaba de corroborar que El Toro no sería renovado porque el delantero pone condiciones que no coinciden con su desempeño.



Gracias a esto, el charrúa estaría viviendo sus últimos momentos con Cruz Azul, pues su vínculo acaba en este mismo diciembre.

5. Joel Huiqui, seguro en el timón de La Máquina

Joel Huiqui | VICTOR CRUZ/GettyImages

A pesar de los constantes rumores sobre una posible salida del estratega por algunos resultados y el supuesto roce con los directivos, el periódico El Universal aclaró que no habrá cambios en la dirección técnica.



El rotativo indicó que la irregularidad de Cruz Azul en los últimos juegos no pesa más que el total de aciertos, así que tendrá oportunidad de buscar el bicampeonato en la Liga MX.

6. Rayados ya analiza posibles refuerzos

Francisco Álvarez | NurPhoto/GettyImages

El comunicador Arath Uvalle, de VAVEL México y ‘Fut sin Frontera’, reveló a los jugadores que sigue el equipo regio para el mercado de invierno.



Uno de ellos es el argentino Francisco Álvarez del Argentinos Juniors de su país, quien estaría siendo considerado como el posible relevo del colombiano Stefan Medina. Al parecer, La Pandilla ya ha sondeado condiciones personales con el zaguero para lograr un acuerdo verbal.



Otra opción es el pivote argentino Franco Ibarra, del Rosario Central de su país, que tomaría la futura vacante de su compatriota Jorge ‘Corcho’ Rodríguez. El Canalla sólo escuchará ofertas arriba de los ocho mdd.

7. Carlos Salcedo aún sería contemplado en El Barrial

Carlos Salcedo | Azael Rodriguez/GettyImages

El mismo Arath Uvalle dio a conocer que El Titán sería renovado por un año más con Rayados de Monterrey.



A pesar de esto, el mismo defensa central estaría consciente de que no sería titular y su papel más bien sería como relevo.

8. Andrés Sánchez sigue en la mira de Monterrey

Andrés Sánchez | Jam Media/GettyImages

Aun cuando La Pandilla cuenta con Luis Cárdenas y el argentino Esteban Andrada para custodiar el arco, los dos han dejado serias dudas y bastantes críticas.



Por tal motivo, una vez más el guardameta del San Luis sería una de las piezas deseadas por la directiva regia, así que van a sondear su situación para cerrar el fichaje.

9. Jorge Rodríguez y Uros Djurdjevic, con etiqueta de salida

Jorge Rodríguez | NurPhoto/GettyImages

No es ningún secreto que estos dos futbolistas ya no están contemplados con Rayados para la próxima temporada.



El Corcho, pivote argentino, tiene vínculo contractual hasta el próximo verano, pero aún así lo pondrían transferible.



Al mismo tiempo, 'Djuka’, delantero serbio, está ligado al club hasta el verano del 2028, pero le darían salida para poder liberar una plaza de No Formado en México.