Últimas noticias del América: Alan Cervantes viaja para el amistoso contra Cruz Azul; Ramos Mingo, Bueno y más

Las Águilas del América, bajo la dirección técnica del estratega uruguayo Guillermo Almada, han demostrado una sangre distinta a la rendida en las últimas dos temporadas bajo el mando del brasileño André Jardine.

Volvieron a ser ese equipo que nunca nadie puede dar por perdido. A pesar de haber tenido encuentros en los que han quedado a deber, en cuanto a nivel y ritmo de juego se refiere, los resultados siguen estando a su favor, con triunfos agónicos y empates con pinta de victoria.

Actualmente se encuentran ubicados en el segundo lugar de la tabla general, empatados en puntos con el líder Toluca, ambos con 20 unidades, con la diferencia de que los azulcremas tienen todavía un duelo pendiente.

Alan Cervantes viaja para el amistoso contra Cruz Azul

Cruz Azul v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

A pesar de no haber sido tomado en cuenta para el duelo correspondiente a la jornada número 10, frente a los Hidrorayos del Necaxa, Alan Cervantes, quien fue baja de la selección mexicana de fútbol debido a una molestia muscular presentada en las evaluaciones previas, hará el viaje con el equipo para el encuentro de carácter amistoso que los capitalinos sostendrán ante la Máquina Celeste de la Cruz Azul, aprovechando el parón de la fecha FIFA.

Guillermo Almada podría utilizar esta pausa para que los refuerzos terminen por adaptarse al 100% con el equipo y ya pueda contar con ellos para el duelo de la jornada 11, cuando el América se enfrente al siempre complicado Club de Fútbol Monterrey.

Club America v Monterrey - Leagues Cup Semifinal | Harry How/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en las semifinales por la Leagues CUP 2026, y el encuentro quedó 2-2 en tiempo regular, después los Rayados derrotaron a los azulcremas en tanda de penales.

Para este compromiso, se espera que Guillermo Almada le dé minutos a los defensas centrales extranjeros que fichó para este torneo: Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno, quienes no han podido debutar todavía en el fútbol mexicano debido al proceso de adaptación que el estratega uruguayo considera indispensable respetar a cabalidad.

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