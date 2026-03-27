Últimas noticias del Inter Miami: las nuevas joyas firmadas, la puja por contratar a Casemiro y más

El Inter Miami se prepara para hacer su debut como local en la Jornada 6 de la Temporada 2026 de la Major League Soccer y lo harán después de la correspondiente Fecha FIFA de marzo desde su nuevo estadio, el NU Stadium

Después de que sus jugadores internacionales regresen al trabajo grupal pondrán su mente en el nuevo objetivo: Austin FC, rival al que buscarán derrotar para mantenerse en la cima de la clasificación de la Conferencia Este.

De esa manera, te presentamos las noticias más recientes del cuadro dirigido por Javier Mascherano durante la Fecha FIFA y previo a la Fecha 6 del campeonayo norteamericano.

Surgido de la Academia firmó con el primer equipo

From the Academy to the First Team, Alexander Shaw signs as a Homegrown ✍️🌟



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El Inter Miami anunció la firma del egresado de la Academia, Alexander Shaw, como jugador formado en la cantera, con un contrato que se extiende hasta el final de la temporada 2026 de la MLS, con opción a extenderlo hasta máximo tres campañas más hasta junio de 2027, y las temporadas 2027-28 y 2028-29.

El mediocampista estadounidense se convirtió en el undécimo producto de la Academia del Inter Miami CF en firmar con el primer equipo.

Los 11 jugadores convocados para la ventana internacional

From Miami to their nations 🫡🌎



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Once jugadores del Inter Miami fueron convocados para representar a sus selecciones nacionales durante la próxima ventana internacional de la FIFA en marzo. Los jugadores participarán en las eliminatorias para la Copa Mundial 2026, las eliminatorias para el Campeonato Europeo Sub-21 de la UEFA y partidos amistosos internacionales.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul con Argentina: fueron convocados para su último partido de preparación antes de la Copa Mundial 2026. Germán Berterame con México: el delantero fue convocado por primera vez desde que se unió al Inter Miami y representará a México en dos partidos de preparación previos al Mundial.

Dayne St. Clair con Canadá: el portero también recibió su primera convocatoria desde que se unió al club. Telasco Segovia con Venezuela: fue convocado para los partidos amistosos internacionales.

Ian Fray con Jamaica: el defensa representará a Jamaica durante su campaña de clasificación para la Copa del Mundo. Israel Boatwright con República Dominicana: fue convocado para representar a su país en dos partidos amistosos internacionales.

Noah Allen con Grecia Sub-21: recibió su cuarta convocatoria consecutiva a la selección sub-21 de Grecia, que continúa su campaña de clasificación para el Campeonato Europeo Sub-21 de la UEFA.

Santiago Morales y Daniel Pinter con Estados Unidos Sub-19: se unirán para una concentración en Alicante, España. Alexander Shaw con Estados Unidos Sub-18: ha recibido su primera convocatoria a la selección nacional.

Afinan los últimos detalles para la inauguración del NU Stadium

El próximo 4 de abril será la inauguración del nuevo inmueble del cuadro de Florida en su debut en casa en la Temporada 2026 de la MLS recibiendo al Austin FC de la Conferencia Oeste.

El artista mexicano Carín León será el primer cantante en presentarse ante el recinto con capacidad para 26.700 personas, que se encuentra dentro del Miami Freedom Park en Miami, Florida.​

La nueva joya de Argentina que llegará al Inter Miami

Informamos que Matías Acevedo renovó su vínculo con el club hasta diciembre del 2029 y se marchará a préstamo al Inter de Miami. La operación es sin cargo y con opción de compra hasta diciembre de este año. — Comunicación Racing (@RacingComunica) March 26, 2026

De acuerdo con información de César Luis Merlo desde hace varias semanas, el Inter Miami estaba a punto de fichar a Matías Acevedo cedido por Racing Club hasta diciembre, con opción de compra. Se espera que comience con el filial a su llegada.

Antes de su partida, Acevedo renovó su contrato con Racing, y ambos clubes se encuentran actualmente en proceso de intercambio de documentos. El club argentino lo hizo oficial en sus redes sociales y se espera que se haga oficial por las Garzas en los próximos días.

LA Galaxy e Inter Miami quieren la contratación de Casemiro

🇧🇷 Sources: The LA Galaxy and Inter Miami are both serious suitors for Brazil int’l midfielder Casemiro.



Casemiro will be a free agent this summer after his Manchester United contract expires.



w/ @PaulTenorio @MarioCortegana https://t.co/wupbUf9UdK — Tom Bogert (@tombogert) March 25, 2026

El mediocampista brasileño llegaría como agente libre a la Major League Soccer tras su paso en la Premier League. Según información revelada por Tom Bogert de NY Times, LA Galaxy e Inter Miami son los dos clubes que han mostrado mayor interés en contratar al experimentado mediocampista, que va a dejar al Manchester United al finalizar la temporada.

El jugador de 34 años llegó a Old Trafford en 2022 procedente del Real Madrid, en una operación cercana a los 80 millones de dólares, y aunque su paso fue irregular, logró levantar dos títulos: la EFL Cup en 2023 y la FA Cup en 2024.

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