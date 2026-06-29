El Club de Fútbol Cruz Azul comenzó su pretemporada hace una semana con los exámenes médicos y físicos. Este mismo fin de semana sostendrán su primer partido de preparación frente al Atlético Morelia de la Liga Expansión MX.

A la par, la directiva celeste no ha dejado de trabajar para tratar de cerrar cuanto antes los fichajes del mercado de verano.

César Montes es el objetivo principal

César Montes y Cruz Azul.

La operación quedó pausada por el Mundial y todo se retomará una vez que termine la participación de Montes con México.



La cifra que ronda la negociación es de 7.5 MDE.

Cruz Azul lo quiere y al jugador le gusta la idea de llegar a La Máquina. Ahora… pic.twitter.com/86BHNh98pe — Carrerismo (@ikecarrera) June 25, 2026

De acuerdo con información del periodista Kery Ruiz, César Montes es el objetivo de Iván Alonso, quien sueña con tenerlo en el plantel. Sin embargo, al igual que el resto de los futbolistas de la selección de México, no habría movimiento alguno de negociaciones hasta que termine su participación en el Mundial 2026.

El defensor central cumple con todos los requisitos que busca la Máquina para reforzar la zaga y los cementeros incluso pensarían con ofertar una fortuna por sus servicios para amarrarlo.

Cruz Azul está dispuesto a desembolsar una millonada por el jugador del Lokomotiv. “Será una cifra de dos dígitos: es decir, por encima de los 10 millones de dólares”, dijo el periodista.

Julián Araujo también es un objetivo en la zaga

Julián Araujo sigue en la mira de Cruz Azul | Craig Williamson - SNS Group/GettyImages

Según el portal Vamos Azul de Bolavip, otro de los jugadores que suena con fuerza para la Máquina es el jugador de los Celtics, Julián Araujo, elemento que se quedó cerca de también acudir a la justa mundialista.

El lateral responde a la necesidad del club cementero de reforzar la banda derecha tras las salidas de Jorge Sánchez y Rodrigo Huescas. Tanto Montes como Araujo cuentan con la ventaja de que son mexicanos y no ocuparían No Formados en México



Sigue la incertidumbre por el nuevo '9'

Gabriel Fernández sigue en duda | Agustin Cuevas/GettyImages

Sigue sin definirse la salida o permanencia de Gabriel Fernández, por ende, la directiva no puede avanzar en el tema de la ficha de un nuevo centrodelantero, por lo que tendrán que esperar para tomar una decisión.

Los nombres que han sonado como posibles fichajes para el ataque han sido Miguel Merentiel (Boca), Uros Durdevic (Monterrey) o David Romero (Tigre), sin embargo, Cruz Azul no ha establecido negociaciones formales por ningún jugador.

Juan Brunetta ha perdido terreno en el interés de Cruz Azul

¡OJO, TIGRES!🚨



➡️ Juan Brunetta y Ángel Correa viajan a la pretemporada luego de los rumores que ha habido en el verano sobre su futuro



📹: Jorge Rosales pic.twitter.com/xM530Ci3JD — MedioTiempo (@mediotiempo) June 27, 2026

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, el mediocampista argentino del Club Tigres UANL ha perdido interés al interior del cuadro celeste.

Esto debido a que, en caso de que se libere una plaza de No Formado en México, apuntaría a reforzar una zona que requiera mayor importancia fortalecer como la central, lateral derecho y centrodelantero, antes que un mediocentro.