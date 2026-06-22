Últimas noticias fichajes Cruz Azul: la situación del 'Toro', Mier y Piovi con opciones de salir y más

La directiva del Club de Fútbol Cruz Azul se prepara para los cambios que habrá de cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el vigente campeón del fútbol mexicano quiere el bicampeonato tras la Copa del Mundo 2026 y tener un año mundialista de ensueño.

Por lo tanto, a finales del mes de junio les compartimos las noticias más recientes acerca del cuadro celeste.

En duda la permanencia de Gabriel Fernández

RENUEVA O SE VA 😳



Pequeño gran problema de Cruz Azul con Gabriel Fernández.



💥 Desde TUDN informan que hasta el momento no hay acuerdo para renovar a pesar de que ambas partes quieren hacerlo, no quieren que el jugador se vaya gratis pues su contrato termina en diciembre… pic.twitter.com/H9FjIVPKHY — Futbol Total (@futboltotal) May 5, 2026

Dentro del cuadro cementero no tienen la certeza de la continuidad del Toro Fernández, luego de las lesiones que lo han aquejado en su etapa en el club.

Por lo tanto, analizan si es posible utilizarlo como moneda de cambio para traer a un jugador No Formado en México que le dé frescura a las piezas de Joel Huiqui.

Kevin Mier y Gonzalo Piovi tienen pretendientes

Kevin Mier y Gonzalo Piovi tendría ofertas del exterior | Jam Media/GettyImages

El portero colombiano y el central argentino tienen ofertas sobre la mesa de la Máquina Celeste para este mercado de pases. Sin embargo, la directiva está en proceso de análisis para determinar si vale la pena desprenderse de alguno de estos jugadores que son titulares en el esquema de Huiqui.

Cabe recordar que hace un año, había rumores de interés de Europa por Mier y el Inter Miami estuvo muy cerca de hacerse de los servicios de Piovi.

Lateral derecho es prioridad en Cruz Azul

EXCLUSIVA 🚨💣



Jorge Sanchez no esta feliz en el PAOK de Grecia y pidió su salida del club.



Cruz Azul hizo una oferta poniendo la carta de Giorgos Giakoumakis a cambio del lateral derecho mexicano mas 3MDD.



El club Griego ha aceptado la oferta y será nuevo refuerzo celeste. pic.twitter.com/zoWtYV7jhi — Adrián Esperma Oteo💎 (@A_EspermaOteo_) June 2, 2026

Desde hace semanas Jorge Sánchez ha sido vinculado con una posible salida de PAOK para regresar a la Liga MX con Cruz Azul.

La posición de lateral derecho es una de las prioridades del conjunto celeste para reforzarse y ha sonado mucho la repatriación del seleccionado nacional.

Antes del debut en la Copa del Mundo 2026 el zaguero clarificó su futuro.

"La verdad no sé, mi agente está checando, la verdad desconozco, sé que hay acercamiento de varios equipos, pero yo estoy muy centrado en el Mundial. No quiero estresarme ahorita, quiero estar tranquilo y lo que vaya viniendo que lo cheque mi agente y listo", declaró.

Atlético Morelia será el primer rival en pretemporada

Nos vemos el 4 de julio en Morelia, Azules. 💙🚂



➡️ https://t.co/Sze0XuO68K pic.twitter.com/hhkVE6C2YI — CRUZ AZUL (@CruzAzul) June 22, 2026

La pretemporada está por comenzar y se ha confirmado el primer partido amistoso camino al próximo certamen. Será contra el Club Atlético Morelia de la Liga Expansión MX.

Este enfrentamiento será un homenaje para Joel Huiqui, quien fuera jugador de Monarcas Morelia y se llevará a cabo en el Estadio Morelos el sábado 4 de julio a las 19:00 horas.

Los precios de preventa van desde los $204 para generales hasta los $520 para entradas VIP, pasando por los $256 y $348 para plateas.

Erik Lira y su inminente partida a Europa

🇲🇽🆚🇨🇿 "JAVIER ESTÁ PENSANDO EN QUE SU EQUIPO JUEGUE MEJOR, ESTÁ CONSCIENTE DE ELLO"



🚨📰"LIRA VA A ELEGIR LA LIGA EN LA QUIERA JUGAR, TIENE 4 O 5 OPCIONES EN EUROPA"



🎙️ @ruubenrod desde el Centro de Alto Rendimiento de @miseleccionmx en #CuadroTritular 🇲🇽 pic.twitter.com/JpGhQpaqvf — FOX (@somos_FOX) June 22, 2026

De acuerdo con la información del periodista Rubén Rodríguez de Fox Sports, el capitán de la Máquina Celeste, Erik Lira, tiene hasta cinco opciones para dar el salto a Europa y será el propio jugador el que tome la decisión sobre su futuro en el fútbol europeo.

“La gente que maneja a Erik Lira (representantes) tiene cuatro o cinco opciones en Europa, y Lira se dará el lujo de escoger la liga en la que quiera estar”, aseguró Rodríguez.