Últimas noticias y rumores de fichajes del FC Barcelona: JJ Gabriel, Frimpong, Olise, Haaland, Koundé y más
El FC Barcelona comienza a definir sus próximos movimientos mientras analiza diferentes oportunidades en el mercado europeo y se prepara para volver a la actividad frente al Getafe este sábado 10 de octubre, por la jornada 8 de LaLiga 2026/27.
La dirección deportiva azulgrana mantiene varios frentes abiertos, desde la búsqueda de jóvenes talentos hasta el seguimiento de futbolistas consolidados. Al mismo tiempo, deberá resolver el futuro de algunos integrantes del plantel dirigido por Hansi Flick.
En este escenario, las posibles salidas también pueden jugar un papel determinante, ya que permitirían liberar espacio en el equipo y facilitar la llegada de nuevos refuerzos.
A continuación, las últimas noticias de fichajes del FC Barcelona:
1. JJ Gabriel
El juvenil atraviesa un momento clave para definir su futuro: la promesa del Manchester United acaba de cumplir 16 años y ya puede firmar su primer acuerdo de formación en Inglaterra. Sin embargo, no tendría intención de continuar en el club y actualmente se entrena por separado tras distanciarse de la institución, tal y como vienen informando los medios ingleses.
El Barcelona aparece como uno de los principales interesados y prepara una propuesta con salario, bonos y prima de fichaje para intentar incorporarlo como agente libre en enero; cabe mencionar que el Bayern Múnich, el Real Madrid y el PSG también siguen su situación.
2. Jeremie Frimpong
El azulgrana también tiene en su radar a Jeremie Frimpong, lateral derecho del Liverpool. El neerlandés estaría abierto a una posible llegada al Barcelona después de no conseguir consolidarse como esperaba en Inglaterra.
El conjunto inglés, por su parte, estaría dispuesto a negociar su salida por una cifra cercana a los 45 millones de euros, una cantidad que convierte al defensor en una alternativa interesante para reforzar una posición importante de cara a las próximas temporadas.
3. Michael Olise
Olise es otro de los nombres que aparece en la planificación azulgrana. El extremo francés, actualmente en el Bayern Múnich, despertó el interés del Barcelona, que se sumaría así a una carrera en la que también aparecen el Liverpool y el Real Madrid.
Su incorporación, sin embargo, representaría una operación de gran dificultad económica debido a su importancia dentro del conjunto alemán y a la competencia de otros grandes clubes europeos.
4. Erling Haaland
El nombre de Haaland vuelve a aparecer en el radar del Barcelona ante una eventual salida del Manchester City. El delantero noruego también sería seguido por el Real Madrid y el Arsenal.
El City mantendría una postura firme y exigiría una cantidad elevada por su principal referencia ofensiva, incluso ante un escenario tan extremo como un descenso de categoría tras las acusación por irregularidades financieras.
5. Jules Koundé
Tras perder protagonismo en el conjunto culé, Koundé comenzó a despertar el interés de varios clubes de la Premier League. El Chelsea y el Arsenal serían los equipos de mayor interés, mientras el Manchester United, el Manchester City y el Liverpool también siguen de cerca su evolución.
El Barcelona no pretende desprenderse del jugador, que tiene contrato hasta 2030, aunque una oferta económica extraordinaria podría modificar el escenario.
6. Raphinha
Raphinha es la gran noticia positiva para el Barcelona. El brasileño ya dio su aprobación al contrato que extenderá su vínculo hasta junio de 2030 y solo resta el anuncio oficial para cerrar definitivamente la operación.
Desde su llegada en 2022, el atacante se consolidó como una pieza fundamental del equipo y su renovación también forma parte del plan del club para asegurar la continuidad de varias piezas importantes de su plantel.
7. Alejandro Balde
El lateral izquierdo blaugrana apenas suma 12 minutos y perdió terreno en la consideración de Hansi Flick, por lo que podría replantearse su futuro durante el mercado invernal.
Según apuntan desde Mundo Deportivo, el Manchester United ya había mostrado interés por el canterano y podría volver a intentar su fichaje; además, el Liverpool, la Juventus y el Milan también fueron vinculados con el jugador.
Una eventual salida de Balde permitiría al Barcelona liberar espacio y estudiar la llegada de un nuevo defensor.
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Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.