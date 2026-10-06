Últimas noticias y rumores de fichajes del FC Barcelona: JJ Gabriel, Frimpong, Olise, Haaland, Koundé y más

El FC Barcelona comienza a definir sus próximos movimientos mientras analiza diferentes oportunidades en el mercado europeo y se prepara para volver a la actividad frente al Getafe este sábado 10 de octubre, por la jornada 8 de LaLiga 2026/27.

La dirección deportiva azulgrana mantiene varios frentes abiertos, desde la búsqueda de jóvenes talentos hasta el seguimiento de futbolistas consolidados. Al mismo tiempo, deberá resolver el futuro de algunos integrantes del plantel dirigido por Hansi Flick.

Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | Fran Santiago/GettyImages

En este escenario, las posibles salidas también pueden jugar un papel determinante, ya que permitirían liberar espacio en el equipo y facilitar la llegada de nuevos refuerzos.

A continuación, las últimas noticias de fichajes del FC Barcelona:

1. JJ Gabriel

Manchester United U18 v Sabah U18: UEFA Youth League | Zohaib Alam/GettyImages

El juvenil atraviesa un momento clave para definir su futuro: la promesa del Manchester United acaba de cumplir 16 años y ya puede firmar su primer acuerdo de formación en Inglaterra. Sin embargo, no tendría intención de continuar en el club y actualmente se entrena por separado tras distanciarse de la institución, tal y como vienen informando los medios ingleses.



El Barcelona aparece como uno de los principales interesados y prepara una propuesta con salario, bonos y prima de fichaje para intentar incorporarlo como agente libre en enero; cabe mencionar que el Bayern Múnich, el Real Madrid y el PSG también siguen su situación.

2. Jeremie Frimpong

🚨 Barcelona are interested in Liverpool right-back Jeremie Frimpong, who is open to joining the Catalan club.



Hansi Flick previously requested Frimpong, while Deco continues to monitor his situation alongside Pedro Porro.



Liverpool are willing to let Frimpong leave for £35M… pic.twitter.com/CsUvE2AMIU — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 5, 2026

El azulgrana también tiene en su radar a Jeremie Frimpong, lateral derecho del Liverpool. El neerlandés estaría abierto a una posible llegada al Barcelona después de no conseguir consolidarse como esperaba en Inglaterra.



El conjunto inglés, por su parte, estaría dispuesto a negociar su salida por una cifra cercana a los 45 millones de euros, una cantidad que convierte al defensor en una alternativa interesante para reforzar una posición importante de cara a las próximas temporadas.

3. Michael Olise

🚨𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Barcelona are now INTERESTED in Signing Michael Olise from Bayern Munich.



Barcelona will join Liverpool and Real Madrid in the pursuit of talented French player. pic.twitter.com/Ze4cCbOVtm — FullTime Report (@FullTimeX_) October 6, 2026

Olise es otro de los nombres que aparece en la planificación azulgrana. El extremo francés, actualmente en el Bayern Múnich, despertó el interés del Barcelona, que se sumaría así a una carrera en la que también aparecen el Liverpool y el Real Madrid.



Su incorporación, sin embargo, representaría una operación de gran dificultad económica debido a su importancia dentro del conjunto alemán y a la competencia de otros grandes clubes europeos.

4. Erling Haaland

🚨 Arsenal, Real Madrid and Barcelona are ready to pursue Erling Haaland if he becomes available from Manchester City.



Arsenal have the financial power to compete with both Spanish giants and are prepared to spend heavily on the striker.



Manchester City would still demand a… pic.twitter.com/fzgUewAIZS — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 6, 2026

El nombre de Haaland vuelve a aparecer en el radar del Barcelona ante una eventual salida del Manchester City. El delantero noruego también sería seguido por el Real Madrid y el Arsenal.



El City mantendría una postura firme y exigiría una cantidad elevada por su principal referencia ofensiva, incluso ante un escenario tan extremo como un descenso de categoría tras las acusación por irregularidades financieras.

5. Jules Koundé

🚨🇫🇷 Manchester City are one of five Premier League clubs interested in Jules Koundé.



[via @sport] pic.twitter.com/Ag9fyf3sMi — Sky Blues (@SkyBluesXtra) October 5, 2026

Tras perder protagonismo en el conjunto culé, Koundé comenzó a despertar el interés de varios clubes de la Premier League. El Chelsea y el Arsenal serían los equipos de mayor interés, mientras el Manchester United, el Manchester City y el Liverpool también siguen de cerca su evolución.



El Barcelona no pretende desprenderse del jugador, que tiene contrato hasta 2030, aunque una oferta económica extraordinaria podría modificar el escenario.

6. Raphinha

Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | Fran Santiago/GettyImages

Raphinha es la gran noticia positiva para el Barcelona. El brasileño ya dio su aprobación al contrato que extenderá su vínculo hasta junio de 2030 y solo resta el anuncio oficial para cerrar definitivamente la operación.



Desde su llegada en 2022, el atacante se consolidó como una pieza fundamental del equipo y su renovación también forma parte del plan del club para asegurar la continuidad de varias piezas importantes de su plantel.

7. Alejandro Balde

FC Barcelona v Racing Santander - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El lateral izquierdo blaugrana apenas suma 12 minutos y perdió terreno en la consideración de Hansi Flick, por lo que podría replantearse su futuro durante el mercado invernal.



Según apuntan desde Mundo Deportivo, el Manchester United ya había mostrado interés por el canterano y podría volver a intentar su fichaje; además, el Liverpool, la Juventus y el Milan también fueron vinculados con el jugador.



Una eventual salida de Balde permitiría al Barcelona liberar espacio y estudiar la llegada de un nuevo defensor.

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