Ultimos 10 debuts mundialistas de Estados Unidos

Nunca conviene dar por sentada una participación en el Mundial. Si no, alcanza con preguntarle a Estados Unidos, que pasó 40 años sin poder disputar la máxima cita del fútbol. Ahora, con una generación renovada de futbolistas y un deporte cada vez más profesionalizado en el país, intentará dar el batacazo en una Copa del Mundo que organizará junto con México y Canadá.

El grupo no da respiro y el estreno tampoco. El 12 de junio se medirá con el Paraguay de Gustavo Alfaro, rival que también quiere arrancar sumando de a tres para afrontar el resto de la fase con un problema menos sobre los hombros.

A continuación, un repaso por los últimos debuts mundialistas de la selección estadounidense.

10. Italia 1934: Italia 7-1 Estados Unidos

Soccer World Cup Postcard | Rykoff Collection/GettyImages

El formato era muy distinto. Hubo 32 solicitudes para llenar 16 cupos y se disputó una fase previa en la que los estadounidenses vencieron a México para representar a Norteamérica. Así, el estreno llegó directamente en octavos de final frente a los anfitriones.



Estados Unidos arribó muy desgastado porque tres días antes había disputado el clasificatorio. Italia hizo notar su superioridad y ganó 7-1. Fue un golpe importante para una selección que en 1930 había terminado en el tercer puesto.

9. Brasil 1950: España 3-1 Estados Unidos

Mundial Brasil 1950 | Miguel Tovar/GettyImages

Participaron apenas 13 selecciones en una Copa del Mundo muy distinta a las actuales. Estados Unidos integró el Grupo B junto a España, Inglaterra y Chile.



El estreno fue el 25 de junio frente a los ibéricos que terminó con derrota 3-1 en Curitiba y Gino Pariani marcando el descuento estadounidense. No avanzó de ronda, aunque dejó una de las grandes sorpresas del torneo al vencer 1-0 a los Tres Leones.

8. Italia 1990: Estados Unidos 1-5 Checoslovaquia

Bruce Murray, Estados Unidos - Mundial Italia 1990 | Simon Bruty/GettyImages

Habían pasado 40 años sin Mundiales y conseguir la clasificación ya era una noticia monumental. El país ni siquiera contaba con una liga profesional desde 1984 y también recibió un empujón por el caso Cachirules que dejó a México fuera de la competencia.



El regreso no fue nada fácil. De hecho, el estreno terminó con derrota 5-1 frente a Checoslovaquia en Florencia y luego llegaron caídas ante Italia y Austria, cerrando la participación sin puntos.

7. Estados Unidos 1994: Estados Unidos 1-1 Suiza

Alexi Lalas, Thomas Dooley, Estados Unidos - Mundial Estados Unidos 1994 | Christian Liewig/GettyImages

Bora Milutinovic dirigía al seleccionado anfitrión y la presión era enorme porque el país organizaba su primera Copa del Mundo en un lugar donde el fútbol todavía buscaba ganar espacio. Compartió grupo con Rumania, Suiza y Colombia.



El partido inaugural terminó 1-1 frente a Suiza con gol de Eric Wynalda. Ese resultado le sirvió como impulso para vencer a Colombia. En el tercer duelo llegó una derrota con Rumania y la clasificación a octavos, instancia en la que Brasil puso punto final al recorrido estadounidense.

6. Francia 1998: Alemania 2-0 Estados Unidos

Estados Unidos - Mundial Estados Unidos 1994 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

La alegría vivida cuatro años antes duró poco. Steve Sampson condujo al equipo en Francia dentro de un grupo compartido con Irán, Alemania y Yugoslavia.



El debut fue contra Alemania en el Parque de los Príncipes y terminó con derrota 2-0. Después llegaron caídas con Irán y Yugoslavia. A casa sin unidades en el bolsillo.

5. Corea-Japón 2002: Estados Unidos 3-2 Portugal

Claudio Reyna, DaMarcus Beasley, Estados Unidos - Mundial Corea-Japon 2002 | KIM JAE-HWAN/GettyImages

Bruce Arena tomó las riendas del seleccionado para viajar rumbo a Asia. Estados Unidos integró el Grupo D junto a Corea del Sur, Portugal y Polonia.



El debut en Suwon fue inolvidable. Venció 3-2 a Portugal gracias a los tantos de John O'Brien, un gol en contra de Jorge Costa y Brian McBride. Más adelante empató con uno de los anfitriones, Corea del Sur, cayó frente a Polonia, avanzó a octavos y alcanzó los cuartos de final, donde Alemania ganó por la mínima.

4. Alemania 2006: Estados Unidos 0-3 República Checa

Estados Unidos, Mundial Alemania 2006 | Icon Sports Wire/GettyImages

Otra Copa del Mundo en Europa, continente que no venía trayendo buenos recuerdos para los estadounidenses. Bruce Arena fue premiado ya que continuó al mando y el Grupo E reunió a Italia, Ghana y República Checa.



La tradición negativa siguió vigente con una derrota 3-0 frente a los checos en Gelsenkirchen. Después rescató un empate con Italia y perdió frente a Ghana, resultado que marcó la eliminación en la fase inicial.

3. Sudáfrica 2010: Ingalterra 1-1 Estados Unidos

Estados Unidos, Mundial Sudafrica 2010 | Adam Davy - EMPICS/GettyImages

Con Landon Donovan como principal figura y Bob Bradley al frente del plantel, Estados Unidos compartió el Grupo C con Inglaterra, Eslovenia y Argelia.



El estreno sorprendió con un empate ante Inglaterra gracias al tanto de Clint Dempsey. Otro empate con Eslovenia y un triunfo sobre Argelia le dieron el primer puesto del grupo. Claremente empezar con el pie derecho le venía sentando bien a los americanos, aunque Ghana frenó la ilusión en octavos de final.

2. Brasil 2014: Ghana 1-2 Estados Unidos

Estados Unidos, Mundial Brasil 2014 | picture alliance/GettyImages

Jürgen Klinsmann condujo al seleccionado en Brasil para disputar su séptima Copa del Mundo consecutiva. El Grupo G reunía a Ghana, Alemania y Portugal, zona que, claramente, prometía complicaciones desde el principio.



El estreno llegó frente a Ghana y Estados Unidos se tomó revancha de la eliminación sufrida cuatro años antes con una victoria 2-1. Un empate con Portugal y una derrota frente a Alemania alcanzaron para avanzar a octavos, ronda en la que Bélgica ganó 2-1.

1. Qatar 2022: Estados Unidos 1-1 Gales

Estados Unidos, Mundial Qatar 2022 | Brad Smith/ISI Photos/GettyImages

La ausencia en Rusia 2018 sorprendió a muchos, así que Qatar marcó el regreso con una plantilla renovada y Gregg Berhalter al mando. Inglaterra, Gales e Irán completaban un grupo con fuerte presencia angloparlante.



El estreno fue el 21 de noviembre frente a Gales y acabó 1-1 con gol de Tim Weah. Luego empató sin goles con Inglaterra y venció 1-0 a Irán para avanzar a octavos. Durante la fase inicial ilusionó por el rendimiento del equipo en general y por el crecimiento de Christian Pulisic como cara visible de un remcabio generacional, aunque Países Bajos apagó ese entusiasmo con un 3-1.

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