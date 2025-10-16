Últimos enfrentamientos América vs Cruz Azul: cara a cara, estadísticas y más

América y Cruz Azul se enfrentan el sábado 13 de octubre del 2025, en la cancha del estadio Olímpico Universitario para el partido correspondiente a la jornada número 13 por el torneo de Apertura 2025. Gonzalo Piovi se perderá el clásico joven por acumulación de tarjetas amarillas.

Luego de 12 fechas disputadas, ambas escuadras se mantienen en lo más alto de la tabla general. América es segundo, con veintisiete puntos, mientras que Cruz Azul es cuarto, con veinticinco unidades.

Cara a cara histórico: América vs Cruz Azul

La historia de los duelos oficiales entre el América y el Cruz Azul es amplia y rica en momentos memorables, los cuales se han ido construyendo con el paso del tiempo, alternando protagonistas y torneos, cuidando una misma esencia.

En términos generales y según Transfermarkt, el América y el Cruz Azul se han enfrentado en 83 ocasiones, siendo los azulcremas quienes lideran el cara a cara.

America v Cruz Azul - Playoffs Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El América ha sumado 34 triunfos contra 23 del Cruz Azul y han empatado oficialmente 26 veces. Asimismo, los únicos tricampeones del fútbol mexicano (en la era de los torneos cortos), totalizan 128 goles a favor, mientras que los cementeros tan solo han logrado 110 goles en contra del América.

Y en duelos de eliminación directa, la supremacía del América es aún más evidente. América ha eliminado diez veces al Cruz Azul (incluyendo tres finales por la Liga MX), mientras que los cementeros solo los han podido dejar fuera en tres ocasiones.

¿Cuántas veces se han enfrentado el América y el Cruz Azul en competiciones distintas a la Liga MX?

América y Cruz Azul solo se han enfrentado cuatro veces en torneos ajenos a la Liga MX. Se trata de la final de la Interliga en la temporada 2007/2008, la cual ganó el América en penales por un marcador de 8-6, las semifinales por la Copa MX en la temporada 2013/2014, ganada por los cementeros 4-5, en tanda de penales, y los cuartos de semifinal de CONCACAF Champions CUP 2025, llave ganada por el Cruz Azul por un marcador global de 2-1.

¿Qué equipo ha sido más veces campeón del fútbol mexicano América o Cruz Azul?

Esta estadística no solo favorece al América, que es el equipo más ganador en la historia del fútbol mexicano, con 16 títulos de Liga MX, siete más que el Cruz Azul, que recién en 2021obtuvieron su novena su estrella. También pone en evidencia la supremacía de los azulcremas, que en años recientes han vencido a los cementeros en tres finales de Liga MX.

Récord histórico del América vs Cruz Azul

Competición Victorias de América Empates Victorias de Cruz Azul Liga MX 33 26 22 Copa MX 1 0 1 CONCACAF 0 1 1

Últimos 15 enfrentamientos oficiales: América vs Cruz Azul

Competición Temporada Jornada Local Visitante Resultado Liga MX Clausura Semifinales vuelta América Cruz Azul 2-1 Liga MX Clausura Semifinales ida Cruz Azul América 1-0 Liga MX Clausura 15 América Cruz Azul 0-0 CONCACAF 2024/2025 Cuartos de final Cruz Azul América 2-1 CONCACAF 2024/2025 Cuartos de final América Cruz Azul 0-0 Liga MX Apertura Semifinales vuelta Cruz Azul América 3-4 Liga MX Apertura Semifinales América Cruz Azul 0-0 Liga MX Apertura 6 Cruz Azul América 4-1 Liga MX Clausura Final de vuelta América Cruz Azul 1-0 Liga MX Clausura Final de ida Cruz Azul América 1-1 Liga MX Clausura 8 América Cruz Azul 1-0 Liga MX Apertura 7 Cruz Azul América 2-3 Liga MX Clausura 15 Cruz Azul América 1-3 Liga MX Apertura 10 América Cruz Azul 7-0

