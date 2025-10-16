Últimos enfrentamientos América vs Cruz Azul: cara a cara, estadísticas y más
América y Cruz Azul se enfrentan el sábado 13 de octubre del 2025, en la cancha del estadio Olímpico Universitario para el partido correspondiente a la jornada número 13 por el torneo de Apertura 2025. Gonzalo Piovi se perderá el clásico joven por acumulación de tarjetas amarillas.
Luego de 12 fechas disputadas, ambas escuadras se mantienen en lo más alto de la tabla general. América es segundo, con veintisiete puntos, mientras que Cruz Azul es cuarto, con veinticinco unidades.
Cara a cara histórico: América vs Cruz Azul
La historia de los duelos oficiales entre el América y el Cruz Azul es amplia y rica en momentos memorables, los cuales se han ido construyendo con el paso del tiempo, alternando protagonistas y torneos, cuidando una misma esencia.
En términos generales y según Transfermarkt, el América y el Cruz Azul se han enfrentado en 83 ocasiones, siendo los azulcremas quienes lideran el cara a cara.
El América ha sumado 34 triunfos contra 23 del Cruz Azul y han empatado oficialmente 26 veces. Asimismo, los únicos tricampeones del fútbol mexicano (en la era de los torneos cortos), totalizan 128 goles a favor, mientras que los cementeros tan solo han logrado 110 goles en contra del América.
Y en duelos de eliminación directa, la supremacía del América es aún más evidente. América ha eliminado diez veces al Cruz Azul (incluyendo tres finales por la Liga MX), mientras que los cementeros solo los han podido dejar fuera en tres ocasiones.
¿Cuántas veces se han enfrentado el América y el Cruz Azul en competiciones distintas a la Liga MX?
América y Cruz Azul solo se han enfrentado cuatro veces en torneos ajenos a la Liga MX. Se trata de la final de la Interliga en la temporada 2007/2008, la cual ganó el América en penales por un marcador de 8-6, las semifinales por la Copa MX en la temporada 2013/2014, ganada por los cementeros 4-5, en tanda de penales, y los cuartos de semifinal de CONCACAF Champions CUP 2025, llave ganada por el Cruz Azul por un marcador global de 2-1.
¿Qué equipo ha sido más veces campeón del fútbol mexicano América o Cruz Azul?
Esta estadística no solo favorece al América, que es el equipo más ganador en la historia del fútbol mexicano, con 16 títulos de Liga MX, siete más que el Cruz Azul, que recién en 2021obtuvieron su novena su estrella. También pone en evidencia la supremacía de los azulcremas, que en años recientes han vencido a los cementeros en tres finales de Liga MX.
Récord histórico del América vs Cruz Azul
Competición
Victorias de América
Empates
Victorias de Cruz Azul
Liga MX
33
26
22
Copa MX
1
0
1
CONCACAF
0
1
1
Últimos 15 enfrentamientos oficiales: América vs Cruz Azul
Competición
Temporada
Jornada
Local
Visitante
Resultado
Liga MX
Clausura
Semifinales vuelta
América
Cruz Azul
2-1
Liga MX
Clausura
Semifinales ida
Cruz Azul
América
1-0
Liga MX
Clausura
15
América
Cruz Azul
0-0
CONCACAF
2024/2025
Cuartos de final
Cruz Azul
América
2-1
CONCACAF
2024/2025
Cuartos de final
América
Cruz Azul
0-0
Liga MX
Apertura
Semifinales vuelta
Cruz Azul
América
3-4
Liga MX
Apertura
Semifinales
América
Cruz Azul
0-0
Liga MX
Apertura
6
Cruz Azul
América
4-1
Liga MX
Clausura
Final de vuelta
América
Cruz Azul
1-0
Liga MX
Clausura
Final de ida
Cruz Azul
América
1-1
Liga MX
Clausura
8
América
Cruz Azul
1-0
Liga MX
Apertura
7
Cruz Azul
América
2-3
Liga MX
Clausura
15
Cruz Azul
América
1-3
Liga MX
Apertura
10
América
Cruz Azul
7-0
Más noticias sobre la Liga MX
Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.