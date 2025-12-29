Franco Mastantuono con apenas 18 años pasó de estar en lo más alto en el Real Madrid a lo más bajo por estas horas. Todo en 5 meses.

Llegó y fue titular indiscutido para Xabi Alonso en la banda derecha del ataque, junto a Vinicius y Mbappe, siendo respaldado por su entrenador Xabi Alonso. Pero una pubalgia lo sacó del XI y prácticamente no sumó minutos en los últimos 60 días de competencia (en ese tiempo sólo disputó 157 minutos en tres partidos y en otros cinco estuvo en el banco y no fue alternativa para ingresar).

Ante este escenario, rápidamente uno de los grandes animadores de la Serie A y Europa como el Nápoli, salió al rescate e hizo una oferta económica para llevárselo a préstamo, intentando algo parecido a la táctica del Lyon con Endrick. El delantero de Brasil, prácticamente sin minutos y totalmente relegado en la consideración de Xabi Alonso, decidió apostar por la Ligue 1 y no perder su posibilidad de luchar por estar en el Mundial 2026, algo que empieza a hacer ruido también en la cabeza del propio Franco Mastantuono.

Más allá de esta situación individual del jugador, la respuesta desde Valdebebas no se hizo esperar y fue totalmente contundente: el Real Madrid ha cortado cualquier rastro de duda sobre el nivel del mediapunta argentino y el mensaje es claro: Mastantuono no se toca.

Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

El club rechazó de raíz esa propuesta napolitana y cualquier otra vía de préstamo. Vale recordar que el Real Madrid pagó 60 millones de euros a River Plate y entienden que su rol como piedra angular del futuro pesa más que cualquier bache temporal, lógico además para un chico que no lleva ni seis meses en Madrid: "hasta Vinicius tuvo que esperar su oportunidad", esgrimen por lo bajo en Valdebebas.