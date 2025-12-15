Un importante giro contractual determinará el destino de Vinícius Junior en el Real Madrid

Según reportes de prensa de publicaciones que dan seguimiento a LaLiga, las negociaciones contractuales estancadas entre el Real Madrid y Vinícius Junior están llegando a su fin.

El brasileño, cuyo contrato actual vence en junio de 2027, ha estado negociando con el club desde enero. Sin embargo, se ha avanzado poco, ya que se cree que ambas partes discrepan sobre el salario propuesto: vJr., pues según informes pide 30 millones de euros (34,6 millones de dólares) por temporada.

Para empeorar la situación, el extremo suspendió todas las conversaciones debido al deterioro de su relación con el actual entrenador, Xabi Alonso. Según informes, Vinicius Jr. le dijo al presidente del club, Florentino Pérez, que extender su contrato “no es la mejor opción” para él mientras siga en tensión con el nuevo entrenador.

Vinícius, Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Sin embargo, se cree que el impasse está llegando a su fin. AS informa que el Real Madrid confía en renovar el contrato de Vinicius Jr. y no planea “dejar pasar el tiempo” sin asegurar el contrato del delantero estrella.

El diálogo es continuo entre el presidente del club y el jugador, y ambos han hablado de la importancia de asegurar el futuro de Vinicius Jr. con la camiseta blanca. Existe una gran posibilidad de que una extensión “aparezca en el horizonte”.

El Real Madrid afronta varias decisiones contractuales en 2026

Incluso si el Real Madrid y Vinicius Jr. finalmente llegan a un acuerdo para renovar, el club aún tiene varias decisiones que tomar sobre su plantilla actual, empezando por David Alaba y Antonio Rüdiger. Los dos defensas terminan contrato al final de la temporada y probablemente no se les ofrecerán extensiones debido a problemas físicos.

El gigante español también debe decidir qué hacer con Ferland Mendy, otro defensa que pasa más tiempo en la enfermería que sobre el terreno de juego. El francés tiene contrato hasta junio de 2027, al igual que Dani Ceballos y Fran García.

Los interrogantes rodean el futuro de David Alaba (izquierda) y Antonio Rüdiger | Helios de la Rubia/GettyImages

Con el Real Madrid buscando un mediapunta y un central, tendrán que analizar detenidamente a los jugadores en desuso que ocupan espacio en el banquillo de Xabi Alonso.

Aún así, asegurar el fichaje de Vinicius Jr, idealmente sin un salario histórico asociado al internacional brasileño, sigue siendo la principal prioridad para los 15 veces campeones de Europa.

Jugador Edad Final del Contrato Antonio Rüdiger 32 Junio 30, 2026 Dani Carvajal 33 Junio 30, 2026 David Alaba 33 Junio 30, 2026 Vinicius Junior 25 Junio 30, 2027 Brahim Díaz 26 Junio 30, 2027 Thibaut Courtois 33 Junio 30, 2027 Fran García 26 Junio 30, 2027 Dani Ceballos 29 Junio 30, 2027

