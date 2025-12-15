Un importante giro contractual determinará el destino de Vinícius Junior en el Real Madrid
Según reportes de prensa de publicaciones que dan seguimiento a LaLiga, las negociaciones contractuales estancadas entre el Real Madrid y Vinícius Junior están llegando a su fin.
El brasileño, cuyo contrato actual vence en junio de 2027, ha estado negociando con el club desde enero. Sin embargo, se ha avanzado poco, ya que se cree que ambas partes discrepan sobre el salario propuesto: vJr., pues según informes pide 30 millones de euros (34,6 millones de dólares) por temporada.
Para empeorar la situación, el extremo suspendió todas las conversaciones debido al deterioro de su relación con el actual entrenador, Xabi Alonso. Según informes, Vinicius Jr. le dijo al presidente del club, Florentino Pérez, que extender su contrato “no es la mejor opción” para él mientras siga en tensión con el nuevo entrenador.
Sin embargo, se cree que el impasse está llegando a su fin. AS informa que el Real Madrid confía en renovar el contrato de Vinicius Jr. y no planea “dejar pasar el tiempo” sin asegurar el contrato del delantero estrella.
El diálogo es continuo entre el presidente del club y el jugador, y ambos han hablado de la importancia de asegurar el futuro de Vinicius Jr. con la camiseta blanca. Existe una gran posibilidad de que una extensión “aparezca en el horizonte”.
El Real Madrid afronta varias decisiones contractuales en 2026
Incluso si el Real Madrid y Vinicius Jr. finalmente llegan a un acuerdo para renovar, el club aún tiene varias decisiones que tomar sobre su plantilla actual, empezando por David Alaba y Antonio Rüdiger. Los dos defensas terminan contrato al final de la temporada y probablemente no se les ofrecerán extensiones debido a problemas físicos.
El gigante español también debe decidir qué hacer con Ferland Mendy, otro defensa que pasa más tiempo en la enfermería que sobre el terreno de juego. El francés tiene contrato hasta junio de 2027, al igual que Dani Ceballos y Fran García.
Con el Real Madrid buscando un mediapunta y un central, tendrán que analizar detenidamente a los jugadores en desuso que ocupan espacio en el banquillo de Xabi Alonso.
Aún así, asegurar el fichaje de Vinicius Jr, idealmente sin un salario histórico asociado al internacional brasileño, sigue siendo la principal prioridad para los 15 veces campeones de Europa.
Jugador
Edad
Final del Contrato
Antonio Rüdiger
32
Junio 30, 2026
Dani Carvajal
33
Junio 30, 2026
David Alaba
33
Junio 30, 2026
Vinicius Junior
25
Junio 30, 2027
Brahim Díaz
26
Junio 30, 2027
Thibaut Courtois
33
Junio 30, 2027
Fran García
26
Junio 30, 2027
Dani Ceballos
29
Junio 30, 2027
Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.