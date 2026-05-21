Un jugador clave de la selección de Estados Unidos se rompió dos ligamentos de la rodilla y no llegaría al Mundial

El tiempo apremia para uno de los jugadores más importantes de la selección de Estados Unidos, ya que el defensa central estrella Chris Richards está ahora en duda para el Mundial 2026 debido a una rotura de ligamentos en el tobillo, según el entrenador del Crystal Palace, Oliver Glasner.

Este artículo fue publicado previamente en SI FC.

En declaraciones a la prensa antes del último partido de la Premier League de la temporada del Palace contra el Arsenal, campeón de liga, el entrenador reveló que el defensa de 26 años había sufrido dos desgarros de ligamentos en el tobillo izquierdo, lo que genera dudas no solo sobre su participación en el Mundial, sino, más inmediatamente, sobre su participación en la final de la UEFA Europa Conference League del miércoles contra el Rayo Vallecano español.

Chris Richards has torn two ligaments in his ankle, according to Crystal Palace manager Oliver Glasner.



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“Creo que está estable, pero bastante inflamado, y tenemos que controlar la inflamación”, dijo Glasner el jueves. “Tiene que volver al campo para estar disponible, y eso lleva tiempo”.

“Está aquí desde el amanecer hasta el atardecer recibiendo tratamientos y haciendo todo lo posible para reducir la hinchazón, y por supuesto, tenemos un excelente departamento médico, así que haremos todo lo posible, y él hará lo mismo, y luego veremos si podemos lograrlo.”

Brentford v Crystal Palace - Premier League | Ryan Pierse/GettyImages

Richards sufrió la lesión en el empate 2-2 del Crystal Palace contra el Brentford el pasado fin de semana. Tras un fuerte choque en el minuto 77, recibió atención médica en el campo y terminó el partido con molestias. Sin embargo, necesitó ayuda al final del encuentro, ya que tuvo que abandonar el terreno de juego cojeando y sin poder apoyar bien el tobillo. En aquel momento, Glasner expresó su esperanza de que Richards pudiera regresar para el partido contra el Arsenal, sugiriendo que la lesión era leve.

Para la selección estadounidense , Richards es fundamental. Cuenta con 36 partidos internacionales y ha sido una pieza clave en las defensas de tres y cuatro hombres utilizadas por el seleccionador Mauricio Pochettino. Se daba por hecho que formaría parte de la lista de 26 jugadores , que se anunciaría el martes en Nueva York. Su participación en dicho anuncio ahora está en duda .

La selección estadounidense debuta en la fase de grupos del Mundial de 2026 contra Paraguay el 12 de junio en Los Ángeles, lo que deja a Richards con tan solo 22 días para recuperarse por completo. El equipo también se enfrentará a Senegal y Alemania en partidos amistosos previos al torneo el 31 de mayo y el 6 de junio, una concentración a la que Richards ya tenía previsto incorporarse tarde.