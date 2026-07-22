¿Un Mundial con 64 selecciones? Los argumentos a favor y en contra del nuevo plan de la FIFA

Apenas ha concluido el Mundial 2026 y ya se habla de ampliar el torneo a 64 equipos para celebrar el centenario del mayor espectáculo futbolístico.

El gran evento de este verano, la primera Copa del Mundo con 48 equipos, se desarrolló en Norteamérica durante casi seis semanas y culminó con España destronando a Argentina. El torneo lo tuvo prácticamente todo a lo largo de sus 104 partidos, captando la atención mundial pese a las omnipresentes polémicas sobre los precios de las entradas, las afiliaciones políticas y las sanciones por tarjetas rojas.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, impulsor de una competición que generará unos ingresos récord de 15.000 millones de dólares para el organismo rector del fútbol, ya ​​había insinuado una nueva ampliación del Mundial para la edición de 2030, un plan que el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, pareció confirmar.

"¡El próximo se juega en casa! En 2030, la Copa del Mundo llega a Uruguay, Argentina y Paraguay; una gran oportunidad para el fútbol de celebrar el centenario del Mundial con una competición que contará con 64 equipos", escribió el mandamás de la confederación sudamericana en X.

¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f — Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026

Aunque la FIFA aún no ha anunciado dicha aprobación, la mera insinuación de otro Mundial de dimensiones gigantescas desató numerosas conversaciones, y aún más debate.

Las ventajas: más oportunidades y menos tonterías sobre el tercer lugar

Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026 | Buda Mendes/GettyImages

Ampliar aún más la Copa del Mundo es, por supuesto, una opción atractiva para el organismo rector. Un mayor número de equipos en competición implica más partidos, lo que se traduce en mayores ingresos para las arcas de la FIFA; ingresos que, naturalmente, se reinvierten en el crecimiento de este deporte.

Existe también una perspectiva más romántica, expresada por Infantino a la cadena suiza Blue Sport: "Cuando se organiza una Copa del Mundo, es importante hacerlo pensando en el mundo entero. No se trata solo de Europa y Sudamérica, sino de todo el planeta. Todas las naciones deberían poder soñar con participar en el Mundial".

Es fácil coincidir con las palabras del dirigente de 56 años, sobre todo tras ver cómo equipos considerados Cenicientas acapararon el protagonismo este verano. Cabo Verde, selección que muchos pronosticaban que terminaría última en el Grupo H, se convirtió en el país más pequeño en clasificarse para la fase de eliminación directa y estuvo a punto de protagonizar la mayor sorpresa en la historia de los Mundiales al enfrentarse a Argentina en dieciseisavos de final.

Noruega y el siempre carismático Erling Haaland conquistaron Boston y Nueva York, logrando que incluso los aficionados estadounidenses más ocasionales se volcaran a apoyar la histórica trayectoria del equipo hasta los cuartos de final. Por su parte, México, uno de los anfitriones, protagonizó el que posiblemente fue el mejor partido del verano contra Inglaterra en el Estadio Azteca.

Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Elsa/GettyImages

Ampliar la participación a más equipos no hace sino aumentar las probabilidades de presenciar resultados sorprendentes e historias apasionantes. Esto brinda a selecciones habitualmente relegadas a un segundo plano la oportunidad de competir en el escenario mundial y llevar ilusión a sus países, tal como hizo la República Democrática del Congo este verano.

Contar con 64 equipos garantiza además una fase de grupos trepidante, con partidos para ver prácticamente a todas horas y a diario: el sueño de la mayoría de los aficionados de todo el mundo. Asimismo, si la FIFA optara por un formato de 16 grupos de cuatro equipos, desaparecería la clasificación de los mejores terceros; solo los dos primeros de cada grupo avanzarían a dieciseisavos de final, eliminando así un sistema que resultó muy impopular en la edición de este verano.

Las contras: disparidad de habilidades y registros sesgados

Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026 | Megan Briggs/GettyImages

El principal inconveniente de una Copa del Mundo con 64 equipos radica en el nivel de la competición. Ya existían muchas críticas respecto a la brecha de calidad entre las naciones participantes cuando el torneo contaba con 48 equipos. Curazao se clasificó para el Mundial solo para acabar encajando nueve goles en tres partidos de la fase de grupos. Selecciones como Túnez e Irak perdieron sus tres encuentros, al igual que Panamá, que ni siquiera logró marcar un solo gol durante su participación.

Como consecuencia, muchos de los primeros partidos resultaron bastante previsibles y de trámite sencillo. Incluso en los dieciseisavos de final se produjeron varios enfrentamientos muy desiguales, especialmente cuando una potencia futbolística se medía a un equipo que había logrado el pase como tercero de grupo y cuya mayor satisfacción era, simplemente, estar allí.

La disparidad entre los equipos no haría más que aumentar con la incorporación de 16 selecciones adicionales en 2030. La presencia de más rivales de bajo nivel competitivo podría alterar fácilmente la historia de la Copa del Mundo, y no precisamente para mejor. ¿Qué impediría a Kylian Mbappé aprovecharse de los equipos más débiles para ampliar su ventaja en la tabla de goleadores? ¿Qué evitaría que los porteros acumularan partidos imbatidos frente a selecciones que jamás se habrían clasificado para el Mundial de 2022?

Ya hemos visto cómo un formato ampliado empaña la santidad de los libros de récords de la UEFA Champions League, y la Copa del Mundo sería la siguiente en la lista. De repente, lo que se supone que es el escenario más grandioso del fútbol parecería más bien un truco publicitario.

France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026 | Visionhaus/GettyImages

¿Imaginan si Pelé, Ronaldo o Miroslav Klose hubieran jugado en una Copa del Mundo de 64 equipos? Sinceramente, es posible que esas superestrellas, y muchas de las grandes figuras actuales, ni siquiera hubieran necesitado saltar al campo hasta la fase de eliminación directa, dada la enorme desigualdad que habría en los partidos de la fase de grupos.

Es posible que los jugadores también se sientan obligados a no participar debido a la duración del torneo, que probablemente tendría que acercarse a los dos meses para dar cabida a una fase de grupos tan ampliada. De repente, futbolistas que ya de por sí disfrutan de muy poco descanso a lo largo de la temporada contarían con aún menos tiempo para recuperarse adecuadamente en verano antes del inicio de la campaña nacional.

Sin embargo, ni siquiera todos los inconvenientes imaginables bastarán probablemente para impedir que la FIFA apueste aún más fuerte en 2030, tras haber comprobado el éxito económico del torneo de este verano.

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