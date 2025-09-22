Un nuevo defensa central está en la mira del Real Madrid para la próxima temporada

El Real Madrid se ha convertido en sinónimo de adquirir jugadores de clase mundial en transferencias gratuitas.

Kylian Mbappé, David Alaba, Antonio Rüdiger y Trent Alexander-Arnold son ejemplos recientes del brillante negocio que han logrado los blancos. Ahora, podrían seguir la misma fórmula para fichar al defensa del Bayern Múnich. Dayot Upamecano.

El central está afrontando el último año de su contrato con el club alemán y, según MARCA, el agente del francés ya se ha puesto en contacto con el Real Madrid para sondear su posible interés por ficharlo en el verano de 2026.

El informe también sugiere que el Real Madrid tiene otras prioridades y otros jugadores en mente para reforzar la plantilla de Xabi Alonso, pero no cierran la puerta a la posible llegada de Upamecano.

Real Madrid CF v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Los blancos también han sido vinculados con el compañero de defensa central de Upamecano en la selección nacional de Francia, Ibrahima Konaté del Liverpool, quien también se convertirá en agente libre al final de la temporada 2025-26.

Muchos pensaron que Upamecano estaría destinado al Santiago Bernabéu hace cuatro años, pero fue el Bayern Múnich el que adquirió al jugador tras su irrupción en el RB Leipzig.

El francés tuvo un comienzo inestable en su carrera con el gigante alemán, pero desde entonces se ha consolidado como una pieza clave en el equipo de Vincent Kompany. A sus 26 años, Upamecano se ha consolidado como uno de los mejores centrales del Bayern y acumula más de 150 partidos con el Bayern.

Atletico Madrid v Real Madrid - La Liga Santander | Soccrates Images/GettyImages

Dadas las constantes lesiones de Alaba, Rüdiger y Éder Militão, es muy posible que el Real Madrid explore el mercado de centrales el próximo verano.

Fichar a Upamecano sin coste sería una ganga, aunque la llegada de Konaté gratis podría ser aún mejor.

Republic of Ireland V France. 2024 European Championship Qualifying, Group B. | Tim Clayton/GettyImages

Es probable que Alonso tenga que tomar una decisión en cuanto a qué defensor francés se adaptaría mejor a su equipo el próximo verano.

Más noticias sobre el Real Madrid en nuestro canal de Whatsapp