Un nuevo fallo de la FIFA condiciona a Prestianni de cara al Mundial 2026

La situación disciplinaria de Gianluca Prestianni sumó un nuevo capítulo y con consecuencias mucho más amplias luego de que la FIFA confirmara este miércoles que la sanción impuesta por la UEFA al atacante del SL Benfica tendrá ahora alcance mundial.

El castigo que se originó tras el cruce con Vinícius Júnior durante la serie de octavos de final de la UEFA Champions League entre Benfica y Real Madrid, y que bajo el artículo 70 del Código Disciplinario de la FIFA, significa la suspensión de seis partidos -tres efectivos y tres en suspenso-, ya no queda limitada a competencias europeas.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: FIFA have extended the sanction from on Gianluca Prestianni for his incident with Vinicius Junior, it will now affect all competitions.



Prestianni will not play in the first two matches at the World Cup.



— @diarioas pic.twitter.com/fD6NtVKmQl — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 6, 2026

En la práctica, eso significa que la sanción alcanza también a torneos oficiales de selecciones nacionales, como el próxima Mundial 2026.

¿Qué cambia para la selección Argentina?

Prestianni ya cumplió una fecha en el partido de vuelta ante Real Madrid, pero todavía debe purgar dos encuentros. El punto clave es que los amistosos no contabilizan dentro de esta sanción. Por eso, si Lionel Scaloni decide convocarlo para el Mundial, el ex jugador de Vélez Sarsfield quedaría automáticamente afuera de los dos primeros compromisos del combinado albiceleste.

A su vez, el atacante de 20 años sostiene que fue sancionado sin pruebas y remarca que nunca tuvo una conducta discriminatoria. En declaraciones públicas, aseguró que lo que más le afectó fue la acusación y defendió su postura frente al episodio.

FBL-POR-LIGA-AROUCA-BENFICA | MIGUEL RIOPA/GettyImages

Ahora, junto con su entorno, analiza los próximos pasos y la primera alternativa sería presentar una apelación ante la UEFA y, si no prospera, recurrir al Tribunal Arbitral del Deporte para solicitar una medida cautelar. El objetivo es dejar sin efecto, o al menos suspender, una sanción que hoy amenaza con condicionarle el momento más importante de su carrera.

Con el Mundial cada vez más cerca, el futuro inmediato de Prestianni quedó atado no solo a su rendimiento en la cancha, sino también a una resolución fuera de ella.

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