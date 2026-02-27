Un nuevo lesionado en el entorno de selección mexicana

La lista de lesionados en el entorno de la selección mexicana sumó un nuevo nombre en las últimas horas. Mateo Chávez encendió las alarmas luego de salir con molestias en el hombro izquierdo durante el duelo de play-off de la Europa League con el AZ Alkmaar.

El lateral mexicano abandonó el terreno de juego al minuto 80, visiblemente afectado tras una acción que comprometió su hombro. La escena generó preocupación inmediata tanto en su club como en el entorno del Tricolor, considerando la cercanía de la Copa del Mundo.

Por ahora, no existe un reporte médico oficial que determine la gravedad de la lesión. El cuerpo técnico del AZ Alkmaar evaluará al futbolista en las próximas horas para establecer el diagnóstico preciso y el tiempo estimado de recuperación.

En México, la situación es seguida con especial atención. El cuerpo técnico nacional contempla a Chávez dentro del grupo que pelea por un lugar en la lista definitiva. Su perfil encajaba como alternativa natural en la banda izquierda, detrás de Jesús Gallardo.

La posibilidad de que el defensor quede fuera por un periodo prolongado representaría un contratiempo relevante. En un proceso donde las variantes por sector son limitadas, cualquier baja altera la planificación y obliga a reconsiderar opciones en la convocatoria.

Chávez venía acumulando minutos importantes en Europa, lo que fortalecía su candidatura. Su presencia en competiciones continentales aportaba experiencia y ritmo competitivo, factores valorados en el análisis rumbo al Mundial.

La preocupación radica no solo en la lesión en sí, sino en el momento del calendario. A escasos meses del torneo internacional, cada contratiempo físico puede convertirse en determinante para aspirar a un lugar dentro del plantel final.

Mientras se espera el parte médico oficial, el entorno tricolor cruza los dedos para que no se trate de una lesión de consideración. Mateo Chávez parecía perfilado como suplente de Gallardo en la banda izquierda; ahora, su futuro inmediato dependerá de la evolución de su hombro y del tiempo que requiera para volver a competir.

