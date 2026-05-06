Un sector de aficionados del Real Madrid pide la venta de Mbappé

Kylian Mbappé se convirtió en blanco de una fuerte ola de críticas por parte de un sector importante de la afición merengue, al punton de que en las últimas horas tomó fuerza una petición virtual que reclama su salida del Real Madrid.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

La campaña, bajo el lema "Mbappé Out", ya reunió millones de adhesiones y refleja un descontento que dejó de ser una simple reacción en redes sociales para transformarse en un síntoma del clima que rodea al vestuario blanco.

🚨The MBAPPE OUT petition has gotten over 10 million signatures in the last 24 hours.



It’s on track to be the most signed petition in history. pic.twitter.com/dT8yuya2Fv — Polymarket Sports (@PolymarketSport) May 6, 2026

Del impacto goleador a las dudas futbolísticas

Los números del delantero francés siguen siendo de élite; sus goles sostienen parte de la producción ofensiva del equipo, pero en el Bernaeú ya no alcanza con las estadísticas. En distintos tramos de la temporada, varios sectores cuestionaron su encaje dentro del sistema.

Las críticas apuntan a una idea repetida en el entorno madridista: el equipo pierde fluidez cuando Mbappé ocupa el centro del ataque. También aparecen cuestionamientos por su escasa presión sin pelota y por la conexión todavía intermitente con Vinícius Júnior.

No es un dato menor que algunos de los mejores partidos de la temporada llegaron sin el francés en cancha. En ese período, el equipo mostró mayor equilibrio y consiguió resultados importantes, lo que alimentó todavía más el debate.

Real Madrid v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El conflicto, sin embargo, dejó de ser exclusivamente futbolístico y en los últimos días crecieron las versiones sobre diferencias internas con integrantes del cuerpo técnico, algo que habría profundizado cierto aislamiento del exjugador del Paris Saint-Germain.

La molestia aumentó todavía más cuando, mientras se recuperaba de una lesión muscular, fue visto de vacaciones en Italia. La imagen contrastó con el esfuerzo de referentes como Jude Bellingham, que siguieron compitiendo en un tramo decisivo del calendario.

Pese a las críticas y el malestar de los madridistas, una salida inmediata del Real Madrid parece improbable. Mabppé tiene contrato vigente hasta 2029 y en la dirigencia entienden que el camino pasa por encontrar una fórmula que potencie a sus principales figuras, no que las margine.

De cara a la próxima temporada, el futuro entrenador -con el nombre de José Mourinho otra vez en el radar- tendrá la misión de lograr que Mbappé, Vinícius y Bellingham funcionen como una sociedad capaz de devolverle títulos grandes al club.

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