''Una cosa de locos'', ironiza Nahuel Guzmán, tras el empate sin goles entre Tigres y Toluca

La noche del sábado 17 de enero, la cancha del 'Volcán' Universitario fue el escenario de un frío empate sin goles entre Tigres UANL y los Diablos Rojos del Toluca, en el partido correspondiente a la jornada número tres por el torneo de Clausura 2026.

Al término del compromiso, el guardameta felino, Nahuel Guzmán, publicó en su cuenta de X (Twitter), un mensaje corto, pero punzante.

UNA COSA DE LOCOS... — Nahuel.I.Guzman (@PatonGuzman) January 18, 2026

''Una cosa de locos''. Una frase que se interpreta como un dardo filoso en contra del árbitro de esta noche, que desde los primeros minutos dejó en claro cuál sería el ritmo del encuentro. Sin espacio para faltas de ninguna naturaleza, castigando incluso si los jugadores buscaban ganar un par de pasos en los saques de banda.

Pintó de amarillo por hacer tiempo, aún y cuando quedaban muchos minutos en el reloj. Sancionó con amonestaciones reclamos e infracciones inocentes. Situación que le costó la expulsión a Juan Sánchez Purata al minuto 77, dejando con uno menos a sus compañeros.

Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX Final | Hector Vivas/GettyImages

La escuadra local, sin embargo, encontró, en la sensación de injusticia por el criterio rigorista, una suerte de impulso para no rendirse, y lucharon, con el cuchillo entre los dientes, por el gol de la victoria.

En la tribuna, los aficionados se contagiaron con el entusiasmo de los jugadores, que parecían haber encontrado un gran premio a su esfuerzo y sacrificio, con un golazo de Juan Brunetta, en un disparo potente desde tres cuartos de cancha, tomando adelantado a Hugo González.

Todo era felicidad, hasta que el silbante anuló la jugada por una supuesta falta del atacante argentino, convirtiendo las tribunas en una caldera de presión e insultos en contra de quien, sentían, les había ''robado''. El propio Guido Pizarro no escatimó al momento de reclamar y se le lanzó con todo a la asistente.

En un saque de meta, el 'Patón' hizo una y otra vez la señal que dotaría de sentido el mensaje que publicaría al término del compromiso: ''una cosa de locos''. El silbante pintó de amarillo a Nahuel, porque consideraba que estaba haciendo tiempo, y minutos más tarde, marcó el final del encuentro.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX