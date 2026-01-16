Una de las perlas de La Masía decide salir del Barcelona este mismo invierno

El FC Barcelona vuelve a enfrentar una salida sensible desde su cantera. Dro Fernández, una de las joyas más prometedoras del club, tomó la determinación de abandonar la institución durante este mercado invernal. La decisión ya fue comunicada al cuerpo técnico y a la directiva, generando sorpresa en el entorno azulgrana.

El joven atacante acaba de cumplir 18 años esta misma semana, un detalle clave dentro del movimiento. Con la mayoría de edad alcanzada, el futbolista y su entorno consideran que es el momento adecuado para tomar decisiones de fondo sobre su carrera, priorizando el crecimiento deportivo inmediato por encima de la estabilidad institucional.

❌ DRO SE VA DEL BARÇA



💰 El jugador se lo ha comunicado a Hansi Flick y abonará los 6 millones de euros de su cláusula



ℹ️ Diario SPORT pic.twitter.com/5q8MfdHLHt — Post United (@postunited) January 16, 2026

Dro Fernández entiende que, pese a haber debutado profesionalmente meses atrás, el escenario actual del Barcelona no le garantiza continuidad. La competencia interna, la presión por resultados y la irrupción constante de nuevas promesas reducen su margen de acción, un contexto que terminó por empujarlo a buscar nuevos horizontes.

El jugador ya informó personalmente su postura a Hansi Flick, técnico que confió en él y le dio sus primeros minutos con el primer equipo. A pesar de ese respaldo inicial, ambas partes comprenden que el proyecto deportivo inmediato no termina de alinearse con las necesidades del futbolista en esta etapa temprana.

Uno de los puntos centrales de la operación es su cláusula de rescisión. Dro Fernández puede salir del club mediante el pago de seis millones de euros, una cifra accesible para equipos de las principales ligas europeas. Esto ha provocado que su nombre despierte interés real en distintos mercados.

FC Barcelona v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | DeFodi Images/GettyImages

Desde Inglaterra y Alemania ya existen clubes atentos a la situación. Tanto en la Premier League como en la Bundesliga valoran su perfil, su edad y la experiencia adquirida en un entorno de alta exigencia como el Barcelona. La posibilidad de ofrecerle minutos inmediatos juega a favor de esos pretendientes.

Para el conjunto blaugrana, la salida representa algo más que una baja deportiva. Se trata de otra señal de alerta sobre la dificultad para retener talento joven cuando el primer equipo no puede garantizar continuidad. La Masia sigue formando futbolistas atractivos, pero no siempre logra consolidarlos internamente.

Dro Fernández cerrará así una etapa breve, pero significativa, en el Barcelona. Con apenas 18 años, prioriza jugar, competir y equivocarse en el campo antes que esperar turnos. Su decisión abre un nuevo capítulo en su carrera y deja una reflexión abierta en el proyecto deportivo azulgrana.