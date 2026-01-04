Una estrella del Liverpool hace una confesión brutalmente honesta sobre el negocio de fichajes de verano

El centrocampista del Liverpool, Alexis Mac Allister, admitió contundentemente que el club “cambió demasiados aspectos” durante el mercado de fichajes de verano, lo cual destacó como uno de los problemas detrás de la fallida defensa de su título de la Premier League.

Ningún club de fútbol gastó tanto como el Liverpool el verano pasado. Partiendo de una posición de fuerza y ​​financiados por la falta de actividad real durante los 12 meses anteriores, los Reds se convirtieron en el primer equipo en superar la barrera de los 400 millones de libras (538,7 millones de dólares) en un solo mercado.

Alexander Isak (125 millones de libras) y Florian Wirtz (116 millones de libras) representaron más de la mitad de esa inversión, mientras que Hugo Ekitiké también fue fichado por la elevada suma de 79 millones de libras, una cifra superior a la que gastó el campeón alemán, el Bayern de Múnich, en todo el mercado de fichajes. Los laterales Jeremie Frimpong y Milos Kerkez llegaron junto al central Giovanni Leoni para completar la transformación.

El Liverpool nunca antes había gastado más de 156 millones de libras en un solo mercado de fichajes, pero casi triplicó esa cifra en un verano para compensar las salidas de Trent Alexander-Arnold, Darwin Núñez y Luis Díaz, así como el trágico fallecimiento de Diogo Jota.

A pesar de su cuantiosa inversión, el Liverpool ha tenido una campaña decepcionante. Después de un comienzo de temporada ganador que encubrió las grietas de actuaciones inconsistentes, esos tambaleos quedaron brutalmente expuestos durante una secuencia desmoralizante de nueve derrotas en 12 partidos entre septiembre y noviembre, la peor racha del club desde la década de 1950.

Virgil van Dijk (izquierda) y Alexis Mac Allister han tenido dificultades esta temporada | Nigel French/Allstar/GettyImages

Cuando se le pidió que explicara este drástico descenso, Mac Allister apuntó a la rotación de personal. “Muchas cosas cambiaron”, declaró a Sky Sports. “Llegaron nuevos jugadores para reemplazar a los que se marcharon; cambiamos demasiado, pero prefiero no decirlo”.

“Duele porque este debería ser un momento en el que estemos disfrutando de la Premier League que ganamos y deberíamos estar en una situación mucho mejor de la que tenemos", añadió el internacional argentino. "Así que duele, muchas cosas han cambiado desde la temporada pasada y no es ideal, pero esa es la situación en la que nos encontramos y tenemos que afrontarla y seguir trabajando para mejorar”.

El negocio de fichajes del Liverpool en 2025

Llegadas

Alexander Isak (Newcastle, £125 million)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen, £116 million)

Hugo Ekitiké (Eintracht Frankfurt, £79 million)

Milos Kerkez (Bournemouth, £40 million)

Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen, £29.5 million)

Giovanni Leoni (Parma, £26 million)

Freddie Woodman (Preston, Free)

Salidas

Luis Díaz (Bayern Munich, £65.5 million)

Darwin Núñez (Al Hilal, £56.6 million)

Jarell Quansah (Bayer Leverkusen, £35 million)

Ben Gannon-Doak (Bournemouth, £25 million)

Caoimhín Kelleher (Brentford, £18 million)

Tyler Morton (Lyon, £15 million) Trent

Alexander-Arnold (Real Madrid, £8.4 million)

Nat Phillips (West Brom, £3 million)

Mac Allister anuncia los objetivos del Liverpool para 2026

Alexis Mac Allister ya ha renunciado a la Premier League | OLI SCARFF/GettyImages

Mac Allister reconoció las aspiraciones del Liverpool a la gloria en la Premier League a mitad de temporada. “No hay muchas posibilidades de que el Liverpool retenga el título”, declaró. “Lamento decirlo, pero está bastante claro. El Arsenal está en un muy buen momento, el Manchester City está muy cerca, pero nosotros no estamos cerca en cuanto a rendimiento ni resultados, así que no creo que volvamos a ser campeones”.

Sin embargo, el campeón del mundo aún no había perdido la esperanza de conseguir otros títulos.

“Está claro que tenemos jugadores increíbles”, insistió Mac Allister. “Se trata simplemente de convertirnos en un equipo, eso es lo que necesitamos. Personalmente, sin el equipo no soy nada y siento que todos debemos mejorar y pensar en el jugador que tengo a mi lado, convertirnos en un mejor equipo, y eso nos ayudará a elevar nuestro nivel”.

“Para mí lo tengo bastante claro, pero en cuanto a objetivos, la Champions League está ahí y sin duda lucharemos por ella porque sería una muy buena. Y la FA Cup, que es una copa muy importante para los equipos ingleses”.

“Cuando juegas en el Liverpool”, concluyó Mac Allister, “siempre tienes que luchar por todo”.