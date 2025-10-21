Una estrella del Real Madrid habla de su futuro en medio de los rumores de traspaso al Liverpool

A pesar de los recientes reportes en medios de comunicación que hablan sobre un posible traspaso al Merseyside, Eduardo Camavinga insistió en que está "muy feliz" en el Real Madrid.

Lo que comenzó como una carrera floreciente con la camiseta blanca pronto se vio empañado por las lesiones del francés. Camavinga pasó 159 días de baja la temporada pasada por diversos problemas antes de perderse el inicio de la zafra de 2025/26 por una lesión de tobillo.

El jugador de 22 años de edad ya está en plena forma, pero aún no ha jugado minutos de forma consistente desde que Xabi Alonso tomó las riendas del equipo. Con Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde como la dupla preferida del centro del campo para el técnico español, Camavinga ha estado intentando conseguir minutos de juego en los últimos dos meses.

La incertidumbre sobre su lugar en el once de Alonso ha sembrado dudas sobre el futuro del centrocampista con el 15 veces campeón de Europa. Sin embargo, Camavinga declaró al medio TF1 que su objetivo es dejar huella en el Real Madrid, cerrando así los recientes rumores que lo vinculan con el Liverpool.

"Estoy viviendo un sueño. No todos tienen la oportunidad de jugar en el mejor club del mundo", dijo Camavinga. "Tengo que aprovecharla al máximo. Estoy muy feliz en el Real Madrid".

Camavinga le da al Real Madrid la profundidad necesaria en el mediocampo

Eduardo Camavinga se acerca a los 200 partidos con el Real Madrid a sus 22 años | Soccrates Images/GettyImages

Un traspaso al Liverpool, el vigente campeón inglés, es una perspectiva atractiva, especialmente para un jugador de la calidad de Camavinga. De acuerdo con los reportes más recientes, al internacional francés lo sitúan en la lista de candidatos de los Reds, que también incluye a un objetivo del Real Madrid: Adam Wharton.

Pero el Real Madrid necesita a Camavinga si quiere arrebatarle la corona de LaLiga al Barcelona. Tras despedirse de Luka Modrić este verano y no conseguir un sustituto, Alonso dependerá cada vez más de la joven estrella a medida que avance la temporada.

Una vez que los Blancos añadan la Supercopa de España y la Copa del Rey a su ya de por sí escasa temporada, es probable que Camavinga aumente su tiempo de juego, lo que le dará al francés oportunidades de ganarse el favor de Alonso.

Pero más que solo profundidad, Camavinga también aporta una destreza defensiva de la que carecen jugadores como Valverde y Dani Ceballos. Incluso puede cubrir la banda izquierda en momentos de extrema urgencia, lo que le da a Alonso una pieza versátil y defensiva que le otorga al Real Madrid una ventaja táctica.

