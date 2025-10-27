Una estrella del Real Madrid hace una brutal confesión sobre las burlas de Lamine Yamal

Aurélien Tchouaméni admitió que el Real Madrid se inspiró especialmente en las afrentas de Lamine Yamal antes del partido del domingo, en el que celebraron la victoria sobre el Barcelona.

En la previa del Clásico, Yamal desató la ira al acusar al Madrid de “robar y quejarse" por las decisiones arbitrales. Según informes de prensa, el equipo de Xabi Alonso no había recibido con agrado los comentarios de Yamal, quien lanzó una última pulla al Madrid poco antes del partido de LaLiga.

Sin embargo, fueron los blancos quienes rieron al último. Una contundente victoria por 2-1 puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas contra sus más acérrimos rivales.

El partido terminó en una pelea en el campo, provocada inicialmente por un enfrentamiento entre Yamal y el madridista Dani Carvajal, tras el cual Jude Bellingham pareció lanzar una indirecta al extremo del Barcelona en redes sociales.

Me gusta eso. Al final del partido, vimos algo de complicidad entre los jugadores. Nos ayudamos mutuamente a competir.

“De pequeño, vi esas cosas contra el Barcelona y estábamos tranquilos. Me gusta. Son solo palabras, sin mala intención. Su determinación nos ayudó un poco más”.

“Me gustó [la actuación de Carvajal]. Si Lamine quiere hablar, no hay problema. El partido se juega en la cancha y ganamos. Estamos muy contentos con nuestro rendimiento y seguimos adelante”, agregó.

La falta de madurez le costó caro a Yamal

El Real Madrid se divirtió mucho a costa de Lamine Yamal | David Ramos/GettyImages

Como era de esperar, este incidente fue un tema clave tras el pitazo final. El excentrocampista del Barcelona, ​​Rafinha, coincidió con Tchouaméni al acusar a Yamal de irritar innecesariamente a la plantilla del Madrid.

"Pecó de juventud y falta de madurez al decir lo que dijo", declaró el centrocampista de 32 años de edad en una entrevista concedida a DAZN. "Sus palabras dieron una motivación extra al Madrid".

El icono madridista Guti, por su parte, elogió a Carvajal y al resto de jugadores del Madrid que plantaron cara a Yamal en el campo.

“Lamine Yamal es demasiado joven para conocer la historia del Real Madrid y el Barça”, añadió. “Yo también le habría reprendido por sus palabras”.