Una leyenda del Barcelona deja de lado a Lamine Yamal en su elección para el Balón de Oro 2025

La leyenda del Barcelona Sergio Busquets no mostró su apoyo a Lamine Yamal cuando le consultaron por su favorito al Balon de Oro. Pese a las actuaciones brillantes que fueron clave en la conquista de la Euro 2024 con España y a una temporada 2024/25 espectacular con el Barça, que se quedó con el triplete doméstico, Yamal no fue el elegido por el ex capitán culé.

Aunque Busquets reconoció que tanto Lamine Yamal como Raphinha “también lo merecen”, el ex capitán culé de 37 años aseguró que espera que otro excompañero del Barcelona se quede con el galardón al mejor jugador del mundo en 2025.

“Espero que Ousmane Dembélé gane el Balón de Oro 2025”, declaró Busquets a la prensa.

"Sabemos el tipo de jugador que es, la diferencia que marca y lo que puede hacer. Por supuesto que también tengo compañeros en el Barcelona que lo merecen, pero no sé cómo decidirán los votantes ni cuál será el factor decisivo.”

La irrupción de Yamal, con apenas 15 años, coincidió con los dos últimos meses de Busquets en el club en 2023. Raphinha, por su parte, fue compañero del mediocampista durante una temporada tras su llegada desde el Leeds en 2022. En cambio, con Dembélé compartió vestuario durante seis años, lo que explica el fuerte lazo y su deseo de verlo consagrarse con el máximo galardón individual.

Ousmane Dembélé tardó en devolver la confianza que el Barcelona depositó en él tras desembolsar un récord de 145 millones de euros en 2017, después de una temporada consagratoria en el Borussia Dortmund. Llegó con la enorme tarea de reemplazar a Neymar, pero las lesiones y la falta de profesionalismo marcaron gran parte de su paso por el club catalán.

De manera irónica, Dembélé volvió a ocupar el lugar de Neymar cuando en 2023 dejó el Barça para fichar por el Paris Saint-Germain, aunque esta vez por una fracción de aquella cifra millonaria. Su primera temporada en Francia, la primera desde sus años juveniles en el Rennes, estuvo lejos de lo esperado.

Sin embargo, todo cambió en la campaña 2024/25, donde el francés firmó el mejor año de su carrera: asumió un nuevo rol como delantero centro, acumuló 51 goles y asistencias, y fue determinante para conquistar la Ligue 1, la Copa de Francia y, sobre todo, la Champions League.

Según reveló a comienzos de 2025 el columnista de la BBC Sport y especialista en el Barcelona, Guillem Balagué, el secreto detrás del resurgimiento de Ousmane Dembélé una década después de haber iniciado su carrera fue, básicamente, que finalmente maduró. Atrás quedó aquel joven despreocupado que solía llegar tarde a los entrenamientos del Barça por pasar noches enteras jugando videojuegos. El cambio comenzó tras casarse en una discreta ceremonia en 2021 y consolidarse como padre al año siguiente.

Con un PSG que en la última temporada logró más títulos que el propio Barcelona, Dembélé se ha convertido en el gran favorito para quedarse con el Balón de Oro 2025, cuya ceremonia se celebrará en París el 22 de septiembre.

