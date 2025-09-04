Una leyenda del Real Madrid, posible sustituto de Erik ten Hag en el Bayer Leverkusen

Según se informa, el ex entrenador del Real Madrid Castilla, Raúl, es uno de los favoritos para hacerse cargo del Bayer Leverkusen tras la destitución de Erik ten Hag.

El Bayer Leverkusen le dio a Xabi Alonso una despedida digna de una leyenda del club al final de la temporada pasada. El español, que guió al equipo alemán a su primer título de la Bundesliga en la temporada 2023-24, se marchó para sustituir a Carlo Ancelotti en el Real Madrid.

Necesitado de un nuevo entrenador, el Bayer Leverkusen fichó a Ten Hag con un contrato de dos años antes de la temporada 2025/26. Sin embargo, el exentrenador del Manchester United solo duró tres partidos oficiales al mando antes de que el club lo despidiera el 1 de septiembre, tras una serie de malos resultados tanto en la pretemporada como en la Bundesliga.

El Bayer Leverkusen busca de nuevo un sucesor para Alonso y parece tener la mira puesta en otra leyenda del Real Madrid. Según Mundo Deportivo, Raúl es uno de los principales candidatos para hacerse cargo del equipo alemán.

El técnico de 48 años dejó el Real Madrid Castilla al finalizar la temporada 2024-25 y no ha encontrado un nuevo puesto desde entonces. Cualquier esperanza que Raúl tenía de convertirse en el entrenador del primer equipo se desvaneció cuando el club fichó a Alonso.

Aun así, Raúl impresionó en el filial, donde pasó las últimas seis temporadas al mando. El español ayudó a desarrollar las jóvenes promesas del Real Madrid, incluyendo a la estrella revelación del Mundial de Clubes de la FIFA, Gonzalo García.

El informe afirma que Marco Rose y Edin Terzić también aspiran al puesto en el Bayer Leverkusen, lo que le da a Raúl cierta competencia si lo desea. Al fin y al cabo, es el único candidato de los tres que no tiene experiencia dirigiendo un equipo en una de las cinco grandes ligas europeas.

El Bayer Leverkusen sería una apuesta arriesgada al fichar al tercer máximo goleador histórico del Real Madrid, pero el último riesgo que asumieron con un ex jugador del Real Madrid dio sus frutos.

