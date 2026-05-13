Una leyenda del Real Madrid se pronuncia en contra de la llegada de Mourinho

El Real Madrid se encuentra en una crisis profunda. Entre polémicas fuera y dentro de la cancha, fichajes que no han estado a la altura de las expectativas y falta de planeación, el conjunto merengue suma dos temporadas sin sumar títulos.

La directiva blanca busca darle la vuelta a esta situación para la campaña 2026/2027, y para eso necesitan acertar en la elección de su nuevo entrenador. En las últimas semanas ha sonado con fuerza la posibilidad de que Jose Mourinho regrese a la institución. Sin embargo, esta opción no le encanta a todos.

Iker Casillas, considerado como el mejor portero del Real Madrid en su historia, mandó un mensaje a través de sus redes sociales en el cual criticó el posible retorno del técnico portugués.

En su publicación, el exfutbolista español aseguró que no tiene alguna situación personal contra 'The Special One', aunque indicó que preferiría que otro estratega, "mejor capacitado", tome las riendas del nuevo proyecto del Real Madrid.

No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el Real Madrid. Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada más Iker Casillas

No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el @realmadrid . Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada mas. — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 12, 2026

La complicada relación entre Iker Casillas y Jose Mourinho

Jose Mourinho dirigió al Real Madrid entre el julio de 2010 y junio de 2013. Durante su gestión al frente del cuadro blanco, el portugués se distinguió, entre otras cosas, por su intensidad, su mentalidad ganadora, pero también por su complicada relación con algunos integrantes de la plantilla, entre estos, Iker Casillas.

Varios factores influyeron para que la relación entre el técnico y el jugador no fuera la óptima. En un momento álgido de la rivalidad entre el Real Madrid y el FC Barcelona, Casillas era cercano a futbolistas del cuadro blaugrana con los que compartía vestidor con la selección española, cuestión que no le caía en gracia a Mourinho.

La relación entre ambos se desgastó con el tiempo. En diciembre de 2012, 'Mou' envió a Casillas, capitán y símbolo madridista, al banco de suplentes para poner a Antonio Adán. En enero de 2013, el club fichó al arquero Diego López, del Sevilla, para cubrir a Casillas, quien era baja por una lesión. López terminó convirtiéndose en el titular a pesar de la recuperación de Casillas.

Real Madrid v Borussia Dortmund - UEFA Champions League Semi Final: Second Leg | Helios de la Rubia/GettyImages

Al ser cuestionado al respecto, Mourinho aseguró que López le "gustaba más" que Casillas, y que no había algún tema personal en su decisión. El portugués destacó el juego de pies de López, su capacidad para cortar centros y su juego aéreo.

En una entrevista realizada en septiembre de 2020, Casillas habló sobre su relación con 'The Special One' y la decisión del portugués de mandarlo a la banca:

(La decisión) era más a nivel personal: dos personas que se llevaban bien durante un año y medio, al siguiente tienen discrepancias (...) Mourinho pensaba que yo no estaba al nivel de otro compañero. Sumado a eso que nuestra relación ya no estaba tan bien, le era mucho más fácil elegir a uno u otro. Hay muchas cosas que la gente no ve, pero con él tengo una relación buena. Nos hemos visto varias veces después y hemos tenido palabras agradables. No es cuestión de seguir con el rencor, cada uno miraba lo mejor para el equipo Casillas