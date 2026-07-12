Nuevamente la política se inmiscuye en lo deportivo. En esta oportunidad, una columna escrita por el expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy generó polémica en la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia. Una frase sobre Les Bleus provocó críticas desde los países e incluso motivó pronunciamientos de autoridades españolas y francesas.

Rajoy publicó un análisis del próximo partido y elogió el nivel del conjunto dirigido por Didier Deschamps. Sin embargo, una de sus afirmaciones generó un inmediato rechazo. "Tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses", escribió.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respondió por medio de un mensaje en X. "Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios." Luego agregó: España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas. Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo"

Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel.



Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios.



España es de quien la ama y la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 12, 2026

Las críticas también llegaron desde Francia, mediante el ministro del Interior, Laurent Nuñez. "Si esa declaración es exacta, es absolutamente inaceptable. No refleja en absoluto lo que es Francia", dijo durante una entrevista televisiva. Luego acotó que Francia es "un país de diversidad, donde todo el mundo puede desarrollarse y encontrar su lugar", y lamentó que comentarios de este tipo alimenten ataques racistas contra los futbolistas franceses, especialmente contra Kylian Mbappé.

La embajada de Francia en Madrid también publicó un mensaje para responder a la controversia. "Todos los jugadores de la selección francesa son franceses. De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los 3 que nacieron en el exterior son franceses también", expresó.

France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

Desde la política francesa continuaron los cuestionamientos. Olivier Faure, primer secretario del Partido Socialista, defendió la identidad del país. "Francia no es una nación étnica. No tiene un color de piel ni una religión. Es una nación política unida en torno al lema de la República. Por mucho que le disguste a la derecha racista", afirmó.

La controversia llegó a pocos días del cruce entre la Roja y Les Bleus por un lugar en la final del Mundial y convirtió un análisis futbolístico en un asunto político con repercusiones en ambos lados de la frontera.