Una supercomputadora predice al ganador de la Champions League 2025/26 a mitad de la fase de Liga

La primera ronda de la Champions League ya ha superado la mitad del recorrido, y la supercomputadora de Opta predice con audacia que el Arsenal levantará su primer trofeo.

La gloria europea se les ha escapado a los Gunners. Sin embargo, desde su regreso en la temporada 2023-24 con Mikel Arteta, han mostrado un progreso constante en la competición. Ganar la Champions League es más fácil decirlo que hacerlo, pero el buen comienzo de temporada del Arsenal parece haber contribuido a proyectarlos como ganadores.

Quedan cuatro equipos invictos en la fase liguera: Bayern Múnich, Arsenal, Inter de Milán y Manchester City. Los ocho mejores equipos de la fase liguera avanzan directamente a octavos de final, mientras que los siguientes 16 clasificados disputarán una eliminatoria a doble partido.

Cuatro equipos de las cinco grandes ligas europeas (Marsella, Juventus, Athletic Club y Villarreal) están en zona de eliminación.

Aquí tienes el análisis completo de cómo la supercomputadora de Opta prevé el desarrollo de la Champions League a mitad de la fase liguera.

La supercomputadora predice el ganador de la Champions League 2025-26

El Arsenal está en un gran momento esta temporada en Inglaterra y Europa | James Gill - Danehouse/GettyImages

Equipo Cuartos de final Semifinales Final Ganador Arsenal 81% 57.7% 38.6% 23.1% Bayern Munich 75.6% 49.2% 29% 15.7% Manchester City 72% 44.8% 25.6% 14.2% PSG 63.7% 35.7% 18.7% 9.2% Liverpool 60% 31.9% 15.7% 7.4% Real Madrid 55.3% 27.2% 12.6% 6% Barcelona 51.4% 27% 13.1% 5.9% Chelsea 44.7% 22.2% 10.3% 4.9% Inter Milan 50% 21.2% 8.4% 3.1% Newcastle 41.2% 18% 7.6% 3.1%

La supercomputadora apuesta por el Arsenal para ganar su primera Champions League. Los Gunners fueron eliminados en semifinales la temporada pasada por el eventual campeón, el Paris Saint-Germain. Sorprendentemente, el vigente campeón solo tiene un 9,2 % de posibilidades de repetir.

Si el Arsenal hace historia y levanta su primera Copa de Europa, sería el segundo equipo consecutivo en lograrlo tras la victoria del PSG.

El Bayern de Múnich es el siguiente ganador con más probabilidades, según las proyecciones, con un 15,8 %. El gigante bávaro viaja al norte de Londres esta semana para enfrentarse al Arsenal en lo que podría ser un anticipo de la final. Sin embargo, el Bayern ha dominado históricamente al Arsenal en Europa.

El Manchester City completa los tres primeros puestos con un 14,2 % de posibilidades de levantar su segunda Champions League.

El Liverpool y el Real Madrid son los favoritos para llegar a cuartos de final, aunque sus posibilidades de aumentar su prestigio europeo son de un mísero 7,4 % y un 6 %, respectivamente. Sus dificultades a principios de temporada probablemente influyan en el razonamiento de la supercomputadora.

¿Cuándo fue la última vez que un equipo ganó dos Ligas de Campeones consecutivas?

El Real Madrid ganó títulos consecutivos entre 2016 y 2018 | Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages

El PSG no está descartado en absoluto a pesar de sus proyecciones. Sin embargo, la historia no les favorece en lo que respecta a repetir como campeón.

El último equipo en ganar dos Champions League consecutivas fue el Real Madrid entre 2016 y 2018. El exentrenador de Los Blancos, Zinedine Zidane, dirigió una de las épocas más exitosas de la historia del club, con tres títulos consecutivos.

Desde entonces, no ha habido un campeón que haya repetido, y el Madrid ha conseguido dos títulos más durante ese periodo.

Campeones de la Champions desde el tricampeonato del Real Madrid

Temporada Campeón 2018–19 Liverpool 2019–20 Bayern Munich 2020–21 Chelsea 2021–22 Real Madrid 2022–23 Manchester City 2023–24 Real Madrid 2024–25 Paris Saint-Germain

