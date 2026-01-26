Una supercomputadora predice la clasificación de LaLiga 2025-26
La temporada 2025/26 de LaLiga va tomando forma, y el potente superordenador de Opta ha simulado para interpretar cómo podría terminar la tabla en mayo de 2026.
El pronóstico basado en datos ofrece una visión detallada sobre quién podría levantar el trofeo y quién podría vivir el drama del descenso. Desde el esperado resurgir del Real Madrid bajo la condición técnica y táctica de Álvaro Arbeloa tras la salida de Xabi Alonso pero con la continuidad en el liderato para el Barcelona.
Hasta la continua decadencia del Getafe, esta proyección dibuja un panorama fascinante del fútbol español. A continuación, repasamos cómo se espera que termine cada equipo —empezando desde abajo—.
Con este panorama, la supercomputadora de Opta actualizó sus proyecciones y ubica nuevamente al Barça como el máximo candidato a coronarse en el ejercicio liguero. Es que la Inteligencia Artificial asigna a la oncena culé una expectativa de 63.44 puntos al final de esta campaña.
Eso sí, la diferencia respecto al Real Madrid es mínima, ya que los merengues aparecen con una proyección de 86.30 unidades y un 41.33% de opciones de conseguir su segundo certamen de este calibre en los últimos tres años. Por consiguiente, la IA confirma la paridad entre ambos gigantes.
Por su parte, el Atlético ve reducidas sus probabilidades de obtener la corona española, con una estimación de 76.69 puntos y un 12.81% de opciones, siempre de acuerdo a Opta. Todavía más lejos queda el Villarreal, cuya notable temporada le permite mantenerse en la pelea por regresar a laChampions League, pero no en la estadística para llevarse los máximos honores en LaLiga, como consecuencia de una proyección de 69.77 unidades y apenas 3.63% de posibilidades de finalizar primero.
Respecto al descenso, parece estar sentenciado que Getafe, Levante y Real Oviedo los tres que descenderían a Segunda, con Mallorca y Elche peleando pero logrando mantener su categoría.
Posición
Equipo
Puntaje actual
Puntaje esperado
1°
Barcelona
52
89
2°
Real Madrid
51
86
3°
Atletico
44
76
4°
Villarreal
41
69
5°
Betis
32
58
6°
Celta
32
56
7°
Espanyol
34
54
8°
Real Sociedad
27
50
9°
Athletic
24
47
10°
Osasuna
25
46
11°
Girona
24
44
12°
Valencia
23
43
13°
Sevilla
24
42
14°
Rayo
22
42
15°
Alavés
22
42
16°
Elche
24
41
17°
Mallorca
21
40
18°
Getafe
21
37
19°
Levante
17
36
20°
Real Oviedo
13
30
