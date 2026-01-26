Una supercomputadora predice la clasificación de LaLiga 2025-26

La temporada 2025/26 de LaLiga va tomando forma, y el potente superordenador de Opta ha simulado para interpretar cómo podría terminar la tabla en mayo de 2026.

El pronóstico basado en datos ofrece una visión detallada sobre quién podría levantar el trofeo y quién podría vivir el drama del descenso. Desde el esperado resurgir del Real Madrid bajo la condición técnica y táctica de Álvaro Arbeloa tras la salida de Xabi Alonso pero con la continuidad en el liderato para el Barcelona.

Hasta la continua decadencia del Getafe, esta proyección dibuja un panorama fascinante del fútbol español. A continuación, repasamos cómo se espera que termine cada equipo —empezando desde abajo—.

Con este panorama, la supercomputadora de Opta actualizó sus proyecciones y ubica nuevamente al Barça como el máximo candidato a coronarse en el ejercicio liguero. Es que la Inteligencia Artificial asigna a la oncena culé una expectativa de 63.44 puntos al final de esta campaña.

Eso sí, la diferencia respecto al Real Madrid es mínima, ya que los merengues aparecen con una proyección de 86.30 unidades y un 41.33% de opciones de conseguir su segundo certamen de este calibre en los últimos tres años. Por consiguiente, la IA confirma la paridad entre ambos gigantes.

Por su parte, el Atlético ve reducidas sus probabilidades de obtener la corona española, con una estimación de 76.69 puntos y un 12.81% de opciones, siempre de acuerdo a Opta. Todavía más lejos queda el Villarreal, cuya notable temporada le permite mantenerse en la pelea por regresar a laChampions League, pero no en la estadística para llevarse los máximos honores en LaLiga, como consecuencia de una proyección de 69.77 unidades y apenas 3.63% de posibilidades de finalizar primero.

Respecto al descenso, parece estar sentenciado que Getafe, Levante y Real Oviedo los tres que descenderían a Segunda, con Mallorca y Elche peleando pero logrando mantener su categoría.