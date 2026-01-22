Una supercomputadora predice la clasificación final de la Champions League 2025/26 a falta de una jornada

A falta de solo una jornada para el final de la fase de liga de la Champions League 2025/26, cada vez está más claro cómo será la fase eliminatoria, con 36 equipos compitiendo para evitar la eliminación.

Tras un breve parón invernal, la máxima competición europea de clubes se reanudó tres semanas después del inicio del nuevo año. La séptima y penúltima jornada estuvo llena de emoción, con derrotas sorpresivas del Manchester City y el Paris Saint-Germain, mientras que el Atlético de Madrid solo pudo empatar con el Galatasaray.

El Arsenal, el Liverpool, el Real Madrid y el FC Barcelona no perdieron puntos, con un total de 16 goles contra sus oponentes. Los gigantes italianos, Napoli e Inter, no pudieron decir lo mismo tras sus tropiezos en sus respectivos enfrentamientos de la Liga de Campeones .

Los resultados han sacudido una tabla que ya estaba en constante cambio, moviendo clubes inesperados al top ocho mientras varios gigantes europeos quedan por debajo del umbral de clasificación automática.

Así es como la supercomputadora de Opta predice cómo quedará la clasificación de la fase final de la liga tras la penúltima jornada de la competición.

Los ocho equipos clasificados para octavos de la Champions League 2025/26, según la IA

Real Madrid v AS Monaco - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Posición Equipo Puntos actuales Puntos esperados 1 Arsenal 21 23.84 2 Bayern Münich 18 19.75 3 Liverpool 15 17.56 4 Real Madrid 15 16.36 5 Barcelona 13 15.54 6 Tottenham 14 15.44 7 Manchester City 13 15.29 8 Atlético de Madrid 13 15.16

Tras el pitido final de la jornada 8, los ocho mejores equipos de la fase liguera avanzarán automáticamente a octavos de final, saltándose los playoffs de la fase eliminatoria. Además, tienen garantizado jugar el partido de vuelta de su eliminatoria en casa.

No sorprende que el Arsenal sea el equipo predilecto de Opta para terminar en la cima de la tabla. Los Gunners han ganado sus siete partidos de la Champions League y la supercomputadora proyecta que terminarán la fase liguera con una puntuación casi perfecta de 23,87 puntos sobre 24.

Justo detrás del líder de la Premier League se encuentra el Bayern de Múnich . Salvo su derrota ante el Arsenal en noviembre, el vigente campeón de la Bundesliga ha tenido una victoria aplastante en la fase liguera, con su última victoria contra el Royale Union Saint-Gilloise.

A pesar de todos sus problemas esta temporada, se proyecta que el Liverpool y el Real Madrid terminen tercero y cuarto, respectivamente. Ambos equipos están empatados a 15 puntos, habiendo hecho ya lo suficiente para clasificarse para la fase eliminatoria. Salvo algún tropiezo grave la próxima semana, también se asegurarán el pase directo.

A pesar de estar por encima de ellos en la clasificación de La Liga , se prevé que el Barcelona termine un puesto por debajo de su acérrimo rival, el Real Madrid, en la clasificación de la fase liguera. Opta estima que los catalanes terminarán con unos 15 puntos, cuatro menos que los 19 que consiguieron la temporada pasada.

La sorpresa entre los ocho mejores es el Tottenham Hotspur . Incluso con la enorme presión sobre Thomas Frank y sus hombres, que ocupan el puesto 14 de la Premier League, los Spurs tienen un 49,93 % de posibilidades de asegurar su pase a octavos de final gracias a que solo han sufrido una derrota en la fase de liga.

El Manchester City y el Atlético de Madrid completan los ocho primeros puestos según la supercomputadora. Ambos equipos perdieron puntos en la octava jornada y actualmente ocupan los puestos 11.º y 12.º, respectivamente. Sin embargo, Opta estima las posibilidades de ambos clubes de colarse en los puestos de clasificación directa con unos 15 puntos cada uno.

Equipos clasificados para los playoffs de la Champions League 2025/26 según la IA

Sporting Clube de Portugal v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

Posición Equipo Puntaje actual Puntos esperados 9 PSG 13 14.78 10 Sporting Lisboa 13 14.66 11 Chelsea 13 14.34 12 Atalanta 13 14.33 13 Newcastle 13 13.94 14 Juventus 12 13.54 15 Inter 12 13.25 16 Borussia Dortmund 11 12.45 17 Bayern Leverkusen 9 10.82 18 Galatasaray 10 10.53 19 Qarabag 10 10.32 20 Olympique Marsella 9 10.26 21 Mónaco 9 10.19 22 Olympiakos 8 9.47 23 Napoli 8 9.38 24 Athletic Club 8 9.08

Los equipos que finalicen del noveno al 24º lugar en la clasificación de la fase de liga competirán en los playoffs de la fase eliminatoria, una eliminatoria de ida y vuelta donde los ocho equipos ganadores sellarán su boleto a los octavos de final.

Tras su sorprendente derrota ante el Sporting CP , se prevé que el vigente campeón de Europa, el PSG, termine justo fuera de los ocho primeros puestos con unos 14,78 puntos. El equipo portugués se sitúa justo detrás, en el décimo puesto, con una proyección de 14,66 puntos.

Chelsea , Atalanta y Newcastle United , todos ellos empatados a 13 puntos con Man City, Atlético de Madrid, PSG y Sporting, son los tres próximos clubes que Opta predice que se quedarán cortos en avanzar directamente a los octavos de final. Los Blues se habrían encontrado en una peor posición si Moisés Caicedo no hubiera marcado un gol de la victoria en el último minuto contra Pafos el miércoles.

Mientras tanto, se proyecta que la Juventus y el Inter terminen en los puestos 14.º y 15.º, respectivamente. Este último, que llegó a la final de la Champions League la temporada pasada, ha decepcionado especialmente en la fase de liga 2025-26, sufriendo derrotas ante el Atlético de Madrid, el Liverpool y el Arsenal, los tres equipos más importantes a los que se ha enfrentado.

La supercomputadora considera al Borussia Dortmund como último cabeza de serie, con la garantía de jugar el partido de vuelta de los playoffs en casa. Los 12,45 puntos previstos para el equipo alemán le bastan para obtener la ventaja clave.

El Dortmund ha perdido dos puntos respecto a los siguientes cinco clubes de la tabla de Opta . Se espera que Bayer Leverkusen , Galatasaray , Qarabağ , Marsella y Mónaco terminen con alrededor de 10 puntos y, por lo tanto, pasarán a la fase eliminatoria como equipos no cabezas de serie.

El Olympiacos no se queda atrás, con unos nueve puntos proyectados. A pesar de su baja cifra, la supercomputadora le otorga un 56,83 % de posibilidades de mantenerse en los puestos de playoffs, con el Nápoles y el Athletic Club completando los 24 primeros.

El vigente campeón italiano ha tenido un rendimiento sorprendentemente bajo en el máximo torneo europeo esta temporada, con solo dos victorias en siete partidos. Con un duro encuentro contra el Chelsea para cerrar su fase liguera, el Nápoles prácticamente no tiene margen de error si quiere colarse en la siguiente fase de la competición.

Luego está el Athletic Club, que actualmente ocupa el puesto 23 de la tabla. Sin embargo, Opta predice que el equipo de LaLiga bajará un puesto después de que los hombres de Ernesto Valverde jueguen su último partido de la fase liguera contra el Sporting. Aun así, si se clasifican, el club bilbaíno considerará su participación en la fase liguera un éxito.

Equipos eliminados de la Champions League 2025/26 según la IA

Posición Equipos Puntaje actual Puntos esperados 25 PSV 8 9 26 Brujas 7 8.46 27 Copenhague 8 8.33 28 Real Unión Saint-Gilloise 6 7.38 29 Benfica 6 7.36 30 PAFOS 6 7.34 31 Ajax 6 7.26 32 Bodo Glimt 6 6.63 33 Eintracht Frankfurt 4 5.29 34 Slavia Praga 3 4.38 35 Villarreal 1 1.91 36 Kairat 1 1.11

Los 12 últimos equipos están a punto de ser eliminados de la Champions League. De hecho, el Frankfurt (33.º) , el Slavia de Praga (34.º) , el Villarreal ( 35.º) y el Kairat (36.º) ya han sido eliminados de la competición a falta de una jornada.

Opta también ha eliminado al Bodø/Glimt de la competición a pesar de su victoria por 3-1 sobre el Manchester City. Se espera que la mágica noche en Noruega, que supuso la primera victoria de los anfitriones en la competición esta temporada, no sea suficiente para mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la fase eliminatoria.

Se proyecta que cuatro clubes —Ajax , Pafos , Benfica y Royale Union Saint-Gilloise— terminarán la fase liguera con alrededor de siete puntos, lo que los deja fuera de la contienda por los playoffs de la fase eliminatoria. A pesar de que el Copenhague superó a los equipos mencionados en el puesto 27, aún tiene solo un 11,14 % de posibilidades de jugar una eliminatoria a doble partido.

El Brujas volvió a la senda del triunfo en la Champions League con una derrota por 4-1 ante el Kairat el martes por la noche, pero las derrotas ante el Arsenal, el Sporting, el Bayern de Múnich y el Atalanta en los últimos cuatro meses sellaron su destino. La supercomputadora no prevé que el equipo belga termine milagrosamente entre los 24 primeros.

Peor aún que quedar en el puesto 26 es quedarse a las puertas de la fase eliminatoria. Tras una derrota por 3-0 ante el Newcastle en la jornada 7 y con un partido contra el Bayern de Múnich la semana que viene, el PSV Eindhoven es el desafortunado equipo al que le ha tocado el cruel destino de quedar en el puesto 25.

